A bênção da bola

Aos quatro ventos ecoam os gritos do povo: essa Copa já é especial, marcante, inesquecível. Verdade que eu não questiono, pelo contrário: me incluo naqueles que estão se divertindo um bocado com o Mundial.



Só fico triste quando lembro que já se passaram 75% dos jogos e que muitos times e craques já voltaram pra casa. Dá vontade de pedir pra Dona Fifa um turnão com os 32 times, com todos os jogos por aqui, é claro.



É impossível entrar numa arena em jogo da Copa e não se emocionar. Por pouco mais que 90 minutos, você se sente no centro do mundo, num espaço totalmente cosmopolita, mas com a sensação diferente de ser o anfitrião. Seja boa ou não a partida, a lembrança será indestrutível na memória da maioria.



Ficarão os sinais de que a harmonia entre as pessoas pode se tornar mais viável diante de um espetáculo esportivo. De que a vitória e derrotas não são eternas, mas tudo acontece pra construir a história de cada um.



Com os irmãos do mundo, confraternizamos dentro dos estádios, nas ruas, bares e meios de transporte. Ouvi relatos fantásticos, de diversos pontos do Brasil, de momentos de alegria e comunhão entre pessoas que só se encontraram devido ao futebol. Com eles aprendemos várias coisas e apresentamos elementos corriqueiros da nossa vida que os encantam. Todos se valorizam com isso.



Até o meu Deus cristão e Alá, que injustamente são apontados como razão para tantos conflitos, viveram harmoniosamente e sucitam a dúvida: será que os dois, mais o Deus do Futebol, são a mesma pessoa? Eu acho que sim.



Palpites? Tô fora



Talvez você espere encontrar num espaço como este prognósticos precisos ou afirmações super confiantes. Vou te decepcionar. Afinal, em 48 jogos jogamos diversas convicções e ideias aparentemente bem construídas no lixo.



Três favoritos já fizeram o caminho de volta. Num grupo de três campeões, o saco de pancadas saiu invicto, venceu dois jogos com autoridade e ficou com a liderança. Outros bem cotados avançaram e tiveram bons momentos, mas sem convencer a maioria do tempo. Melhores até aqui, a eterna vice-campeã que quer deixar de sê-lo, a Holanda, e a irreverente Colômbia. Ainda acho a Alemanha o melhor time, mas sem o imprevisível que Neymar e Messi podem oferecer a nós e a Argentina, respectivamente. Nem de perto há um cavalo destacado nessa corrida.



Vou valorizar o meu suado dinheirinho. Tô fora dos bolões.



Incidentes



Fosse o craque Luís Suárez um zagueiro de poucos recursos a morder um atacante artilheiro, muito da discussão sobre sua punição cessaria. A pena de nove jogos seria branda e comeriam seu fígado misturado a uma saborosa parillada. Não dava pra passar em branco. É reincidente e desperdiçou uma chance preciosa de fazer história após sofrer um bocado para se recuperar de uma lesão. 'Garoteou' o craque uruguaio.

