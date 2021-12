"Olha ela!" Tia Má chegou chegando no Portal A TARDE

Muita gente tem essa pessoa especial por perto. Muita gente, não. E é justamente pensando nesses "descompreendidos", que não têm aquele "pessoal" para lhes ajudar nos tempos de "apuro", que Tia Má resolveu colocar a boca no trombone. E agora, além de comentar sobre relacionamentos, posturas, comportamentos preconceituosos, ela vai jogar as cajás quando o assunto for o universo dos artistas e as festas que acontece em Salvador. Portanto Bê, fique esperto! Tia não come reggae e ela dá a ideia check, sem medo de ser feliz.

adblock ativo