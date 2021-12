Mesa Tendência SP 2015

É na terra da garoa que tudo se revela e toma proporções de um país que hoje, está mais que provado, deu a largada para buscar os seus reais valores gastronômicos.

É disso que trata o maior evento de gastronomia do país, o Congresso Internacional Mesa Tendência 2015, cujo tema transverso é a Nova Gastronomia: compartilhando inovação, conhecimento e paixão.

Aqui, Alex Atala, uma das maiores estrelas do país, abriu oferecendo um macarrão com feijão e linguiça, uma vinagrete de polvo e um pudim de leite, ao lado de um menu degustação, composto de 20 passos, com pratos de enlouquecer os olhos, instigar os paladares mais extravagantes e sensíveis e deixar todos perplexos com a delicadeza e simplicidade dos ingredientes brasileiros.

Na sequência vimos uma megapesquisa com os cogumelos da Amazônia comandada por Felipe Schaedler. Salvatore Loi deu um show com um clássico serviço de sala com metria e montagem dos pratos na sala como antigamente.

Thiago Castanho veio acompanhado de seus pais, compartilhando os saberes e sabores do Pará, dominados pelos seus antepassados e com muita pesquisa e estudo, ganham novas formas hoje, sendo o cartão postal da gastronomia do Pará.

Guga Rocha trouxe os saberes dos índios de Rondônia. Acompanhado de Denise Morena Leite, deu um show com sua equipe, mostrando que a vida de um chef não é nada sem sua brigada. É uma relação simbiótica que vai se aprimorando e ficando mais saborosa à medida que se alonga.

Mônica Rangel, com sua filha Gaby Nery, mostra toda a beleza de um trabalho com pilares sustentáveis, onde tudo que se tira da natureza deve ser devolvido em forma de adubo e não de veneno como os plásticos.

Mais de 200 chefs desfilam no evento mostrando suas pesquisas e suas receitas no Mesa ao Vivo, evento que corre em paralelo.

Temos ainda acontecendo em paralelo aqui o FAROFAS, que reúne em um mesmo espaço o chef, o produtor, a comida de rua e o professor, tudo isso buscando fortalecer as raízes da cozinha brasileira.

Bom, o evento segue aqui com muita coisa nova, como o uso do pilão nas cozinhas trazido por Neka e Lu Caetano, um resgate sem igual.

A Prazeres da Mesa é incansável na luta pela cozinha brasileira e a próxima parada é o festival Tempero do Forte, que acontecerá de 3 a 5 de dezembro na Praia do Forte, e lá também vai produzir um caderno da revista ao vivo.

