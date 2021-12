ZPE de Ilhéus aguarda portos

A conclusão do processo de impeachment da presidente Dilma deve finalmente destravar um dos mais importantes projetos para o desenvolvimento regional do estado: a Zona de Processamento de Exportação de Ilhéus (ZPE). A expectativa é que o novo governo se empenhe a partir de agora para facilitar o investimento privado e garantir a segurança jurídica para aportes de recursos na área portuária, o que abriria caminho, por exemplo, para a modernização e a ampliação do Porto de Malhado. Um dos interessados no negócio é a Intermarítima. Há ainda a expectativa de que as obras de construção do Porto Sul saiam do papel nos próximos meses. "Conversei com engenheiros chineses que estão analisando o projeto do Porto Sul e eles estão bem impressionados. Disseram que são capazes de concluir a obra em oito meses. Também estive com os executivos da China Yasuna Group, que está construindo uma fábrica de motos em Una, e eles contam com o novo porto para escoar a produção. Isto tudo é altamente animador", diz o diretor da ZPE Ilhéus, Otávio Pimentel. "A ZPE só é viável com um sistema de logística eficiente. Se não tiver porto, não tem o que fazer", afirma. A boa notícia: "Há muitas indústrias e empresas interessadas em se instalar na ZPE. Tem cliente de sobra", diz.

Estado pode atrair projeto inédito

Otávio Pimentel, dirigentes do Senai Cimatec e investidores se reuniram esta semana para discutir a implantação de um projeto de extração de fósforo através de bactérias desenvolvidas em laboratório. Este processo reduz o uso de uma série de produtos químicos. A técnica será desenvolvida nos laboratórios do Cimatec. A intenção é instalar a unidade industrial na ZPE, num custo de US$ 100 milhões. O fósforo produzido em Ilhéus seguiria então, via Ferrovia Oeste-Leste, até o oeste do estado, onde seria transformado em fertilizantes, por exemplo. "É um projeto revolucionário", afirma Pimentel.

Empresas têm vários incentivos

Localizada na rodovia Ilhéus-Uruçuca, a ZPE Bahia Ilhéus ocupa uma área de 2,250 milhões de m². As vantagens que o empresário possui ao se instalar em um empreendimento como esse são enormes. Ele fica isento de pagar PIS, Pasep, IPI, Cofins, ICMS, tem liberdade cambial, pode importar maquinário do exterior e exportar matéria-prima com preço tributário baixíssimo.

Novo prazo - O Conselho Nacional das Zonas de Processamento de Exportação, vinculado ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, prorrogou de 2016 para 2019 o prazo para a conclusão da ZPE.

Santander amplia microcrédito

A carteira ativa de microcrédito do banco Santander na Bahia somou R$ 15,1 milhões de janeiro a julho deste ano, o que representa um crescimento de 16,6% sobre o mesmo período de 2015. O número de clientes atendidos pelo programa também aumentou no período: saltou de 6.042 para 6.827, numa expansão de 13%. Jerônimo Ramos, superintendente de microcrédito do Santander, diz que, no estado, 70% das linhas estão no nome de mulheres, com idades variando entre 20 e 50 anos. Os principais segmentos atendidos são o pequeno varejo, salões de beleza, cosméticos e confecções. "A indústria do microcrédito no país está consolidada, madura, mas ainda há muito espaço para crescer", afirma Ramos, que defende, por exemplo, a ampliação dos limites do programa. Ele assinalou ainda que a inadimplência no setor é muito baixa. Isto ocorre porque o modelo é baseado no grupo de crédito solidário, ou seja, cada participante toma seu empréstimo e auxilia o outro para que as parcelas sejam pagas em dia e não prejudique todo o grupo. "Os recursos são liberados em até 48 horas", garante. Jerônimo Ramos vê na crise econômica também uma oportunidade para o crescimento do programa. "Com o aumento do desemprego, uma parte desta parcela de trabalhadores que está saindo do mercado formal acaba migrando para o chamado empreendedorismo de necessidade, que é o público-alvo do microcrédito", afirma o executivo.

WEG disputa contrato de R$ 1,3 bi

A catarinense WEG - uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletroeletrônicos - foi a única empresa habilitada para o fornecimento de aerogeradores, incluindo os serviços de transporte, operação e manutenção, para o Complexo Eólico Itaguaçu da Bahia. A próxima fase do processo de licitação é a abertura da proposta comercial, o que deve ocorrer nos próximos dias. O empreendimento da Itaguaçu da Bahia Energias Renováveis S.A (Iber), localizado nos municípios de Itaguaçu da Bahia e Gentio do Ouro, contará com 10 parques eólicos, 140 aerogeradores é terá uma capacidade de 280 MW (megawatts). O investimento na unidade é de aproximadamente R$ 1,33 bilhão.

Fecomércio-BA lança a Quinta do Crédito

A Federação do Comércio vai disponibilizar a partir desta quinta-feira um novo serviço: a Quinta do Crédito. O objetivo é auxiliar os empresários do varejo na aquisição de linhas de crédito da Caixa Econômica Federal, Desenbahia e Banco do Nordeste. A ação, sempre às quintas-feiras, contará com a consultoria do Sebrae, que atenderá individualmente cada empresário, orientando sobre educação financeira, plano de negócios e uso de crédito.

.A GrandVision by Fototica inaugura amanhã a sua primeira franquia na Bahia, localizada no Salvador Shopping. Essa é a segunda unidade franqueada da rede no Nordeste.

