Xarmonix investe em novo espaço

A demanda natalina levou o Grupo Xarmonix a investir em um novo espaço que vai funcionar especialmente para o período. A Xarmonix Natal ocupa uma área de 300 m² na Alameda das Espatódeas e conta com mais de três mil itens de decoração para a data. A loja apresenta um mix de cerca de 30 tipos distintos de árvore de Natal, seguindo variados estilos e preços diferenciados. A arrumação das árvores, carros-chefe da estação, revela as novas tendências de decoração, como a utilização de fios de pérolas ou flores animal print como elementos principais. A unidade apresenta ainda o Espaço Garden, com sugestões variadas para o uso de flores permanentes em áreas gourmet, salas ou varandas. O diferencial da loja é que o cliente pode customizar peças que já possui, agregando elementos comercializados na Xarmonix. O grupo também apostou em uma área com várias sugestões de presentes com preços para todos os bolsos, moldando-se ao novo cenário econômico nacional. As lojas Xarmonix localizadas no Salvador Shopping, Shopping Barra e Paralela também trazem opções de acessórios natalinos. A empresa foi fundada em 1986 e é uma das pioneiras no segmento de presentes e decoração na Bahia.

Empresário capta US$ 1 bi

O empresário baiano e especialista em investimentos Rafael Sansão acaba de retornar de uma viagem aos Estados Unidos. Além de um curso de Financial Advisory, na Columbia University, o executivo se reuniu por vários dias com grupos de investidores norte-americanos. No final dos encontros, foi autorizado a investir cerca de US$ 1 bilhão (mais de R$ 3,6 bilhões) no setor financeiro e na compra de ativos e de participação em empresas brasileiras, principalmente dos setores de construção pesada e de entretenimento. Segundo Sansão, os recursos irão contemplar, até 2018, os estados da Bahia, São Paulo e Pernambuco. “Há uma melhora na imagem internacional da economia do nosso país para um horizonte de médio e longo prazo, fato que atrai e muito os investidores estrangeiros”, afirma Sansão. “Aproveitamos o momento em que a economia brasileira vive, da necessidade de liquidez, para buscar a entrada de recursos no país, com o intuito de trazer mais força à moeda local e maior poder para a economia brasileira”, acrescentou.

Desigualdade de renda no país

Um estudo divulgado pela Geofusion, empresa especializada em inteligência geográfica de mercado, mostra que a desigualdade de renda segue firme e forte no Brasil. Para se ter uma ideia, dos 20 municípios com a maior renda média por domicílio no país, 19 estão localizados nas regiões Sudeste e Sul. Brasília completa a lista. A cidade de Santana de Parnaíba (SP) lidera o ranking nacional, seguida por São Caetano do Sul (SP) e Niterói (RJ). Entre as capitais, Vitória ocupa o primeiro lugar com uma renda média de R$ 8.179. A melhor colocada no Nordeste é Recife (11º lugar). Salvador figura apenas na 18ª posição, com uma renda média de R$ 4.211, ou seja, quase metade dos rendimentos das famílias da capital capixaba. No recorte por região, o estudo revela que, além da capital, outros três municípios baianos aparecem na lista das 20 cidades com maior renda no Nordeste: Lauro de Freitas (3ª colocada), Luís Eduardo Magalhães (14ª) e Barreiras (17ª). No ranking nordestino, Pernambuco é o grande destaque com cinco municípios: a líder Recife e mais Fernando de Noronha, Olinda, Petrolina e Jaboatão dos Guararapes. O levantamento foi baseado nas projeções sociodemográficas 2015 da Geofusion, que estimam dados sobre o perfil da população de todo o Brasil. A metodologia leva em conta diversas pesquisas do IBGE, como o Censo, a Pnad e Estimativas e Contagens da População.

Vendas de veículos seguem em queda

As concessionárias baianas venderam em outubro passado 9.751 carros, comerciais leves, caminhões, ônibus, motos e implementos rodoviários, numa queda de 8,84% em relação a setembro. Na comparação com igual mês de 2015, o desempenho foi muito, muito pior: redução de 30,41%. Nos dez primeiros meses de 2016, os emplacamentos de veículos em todo o estado somam 119.467 contra 168.907 registrados em igual intervalo de 2015, o que representa uma redução de 29,27%. Os dados são da Fenabrave, a associação que representa os concessionários de todo o Brasil.

.A CVC, maior operadora de viagens das Américas, bateu no mês passado mais um recorde histórico de vendas. A companhia realizou reservas confirmadas de serviços turísticos superiores a meio bilhão de reais. O recorde anterior havia sido registrado em janeiro de 2015, quando a operadora apresentou R$ 491 milhões em vendas.

.A Priner é o novo nome da Mills Serviços Industriais. Líder no segmento de manutenção de plantas industriais do Brasil, a empresa tem forte atuação no Polo Industrial de Camaçari, onde presta serviços para grandes empresas. A história da companhia começou em 1982, quando a Mills criou a unidade de negócios de serviços industriais, para prestação de serviços para a construção e plantas industriais no país. Para o próximo ano, a Priner planeja investir R$ 4 milhões na ampliação do seu portfólio de serviços.

adblock ativo