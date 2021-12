Viajar fica até 30% mais barato

Uma boa notícia para quem está de férias e pretende viajar na baixa temporada do turismo, que começou agora em agosto: por causa da crise econômica do país e das promoções feitas em grande escala pelas redes hoteleiras e companhias aéreas, os pacotes de viagem nacionais estão até 30% mais baratos em relação ao mesmo período do ano passado.



Levantamento realizado pela CVC - a maior operadora de turismo das Américas - mostra, por exemplo, que um pacote para Natal, com quatro dias, passagem aérea e mais hospedagem em apartamento duplo com café da manhã, sai hoje por R$ 900 por pessoa. Em 2014, custava R$ 1,3 mil. Para o Rio de Janeiro, o turista baiano paga este mês R$ 564. No ano passado, desembolsava R$ 730, ou seja, 22% a mais. Se o destino é Fortaleza, o pacote custa atualmente R$ 444 - R$ 108 a menos em relação a 2014.



"Mesmo com esse período de incertezas, as pessoas continuam viajando. O que aconteceu é que o destino dos sonhos está sendo substituído pelo destino que cabe no orçamento", diz Yuka Sousa, gerente de vendas da CVC na Bahia. Ela lembra ainda que as empresas têm facilitado o pagamento. No caso da CVC, o pacote pode ser pago em até 12 vezes no boleto bancário.



Justiça leiloa estaleiro da GDK



A 3ª Vara Cível de Salvador promove nesta quarta-feira, a partir das 14 horas, o leilão do Complexo Industrial e Naval Ponta da Laje, localizado no Canal de Cotegipe, na Baía de Aratu. O estaleiro - que pertence à GDK, em recuperação judicial desde 2013 e investigada na Operação Lava Jato - foi avaliado em RS 282 milhões. O lance mínimo do certame, no entanto, foi estipulado em R$ 211,5 milhões. O empreendimento encontra-se hipotecado em favor do Banco do Nordeste, cujo crédito é de R$ 54,4 milhões, e do Bradesco, com outros R$ 16 milhões. A venda da unidade visa ainda honrar as obrigações do Plano de Recuperação Judicial e pagar dívidas trabalhistas.

Estrutura - O estaleiro da GDK ocupa uma área de 110 mil m², com um cais de 40 m². Está com todas as instalações construídas. As licenças de operação também já foram emitidas. O empreendimento foi concebido para atuar no segmento offshore e para construção de módulos.

Imóveis da Lojas Ipê vão a leilão



Bens imóveis da massa falida da antiga Lojas Ipê serão leiloados nesta quinta-feira, sob o comando do leiloeiro Darke Magalhães de Abreu. Ao todo, serão vendidos três imóveis, avaliados em conjunto em R$ 1,359 milhão. O destaque é um prédio com 508 m² de área, com três andares, localizado no Comércio. Outros dois prédios ficam na Baixa dos Sapateiros. Completam o certame três vagas de garagem, no edifício Orixás Center.

Avatim vai abrir mais seis lojas



A Avatim - empresa baiana de cosméticos, com sede em Ilhéus - vai abrir até o final deste ano mais seis lojas no país. Três delas já têm locais definidos: Dourados (MS), Mossoró (RN) e Curitiba (PR). O grupo, que acaba de inaugurar uma unidade em Manaus (AM), pretende chegar, no ano que vem, aos estados do Pará, Rondônia e Acre. Outro projeto, que deve ser concretizado até 2018, é a construção de um centro de distribuição no sudeste do país. A empresa

tem hoje em seu portfólio 370 itens. Até 2014, crescia a uma média de 40% ao ano. "Este ano, com a desaceleração da economia, teremos uma expansão de 25%", afirma Cesar Fávero, um dos sócios-proprietários da Avatim.

Fábrica - A Avatim foi fundada em 2012. A fábrica, instalada numa fazenda de cacau, tem uma área de 4 mil m². Nos próximos anos serão investidos R$ 8 milhões na unidade. O objetivo: triplicar a produção até 2017, quando a empresa pretende chegar a 100 lojas pelo país. Com a ampliação da unidade fabril, serão gerados mais 200 empregos diretos.

Estaleiro aguarda financiamento

Enquanto o clima político em Brasília só se agrava, os trabalhadores baianos permanecem a "ver navios", pena que não de forma literal. Com apenas 559 integrantes, o estaleiro Enseada deveria alcançar este mês o efetivo de 6.191 trabalhadores envolvidos na fabricação das seis sondas de perfuração para exploração do pré-sal e na conclusão das obras de implantação do empreendimento, paralisadas em fevereiro com 82% de avanço físico. Esta semana, o ministro da Casa Civil, Aloizio Mercadante, disse que não abre mão da política de conteúdo local e da retomada da indústria naval brasileira. Na prática, a realidade é outra: há meses o estaleiro aguarda a liberação de um financiamento aprovado pelo Fundo de Marinha Mercante.

Five Sport Bar terá unidade na Graça



O Five Sport Bar aguarda apenas a liberação de licenças por parte da Sucom para iniciar as obras da unidade da Graça. O empreendimento vai ocupar o imóvel onde funcionava a delicatessen Deli & Cia, na Rua Euclides da Cunha, e deve entrar em operação até o final deste ano. Os investimentos são da ordem de R$ 1,5 milhão. A primeira unidade do grupo foi inaugurada em maio de 2012, no Shopping Vilas Norte, em Vilas do Atlântico.

adblock ativo