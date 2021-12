Venda de carros reage em julho

O mercado de veículos novos da Bahia registrou uma leve recuperação no início deste segundo semestre de 2016. As vendas de veículos no geral (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas, implementos rodoviários e outros) registraram uma alta de 4,34%, totalizando 11.991 unidades comercializadas em julho, contra 11.492 no mês anterior. O segmento de automóveis e comerciais leves - o mais representativo do setor - apurou um crescimento ainda maior: 7,31%. Foram emplacadas 6.813 unidades em julho, contra 6.349 em junho. Apesar da reação, Raimundo Valeriano, diretor regional da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), diz que o desempenho do mês passado foi em grande parte influenciado por eventos, como o feirão Combate das Marcas, e que o setor deve encerrar o ano com uma queda de pelo menos 10%. O mesmo deve ocorrer em 2017. "Expansão mesmo só a partir de 2018", diz. Para ele, o maior gargalo para o setor hoje é a crise de "credibilidade" do país. "É fundamental a melhora na expectativa dos consumidores e dos empresários e a normalização política". Ele diz que, apesar das vendas fracas, nenhuma concessionária foi fechada este ano em Salvador. "Os ajustes foram feitos no ano passado", concluiu.

Hughes traz banda larga via satélite

A operadora norte-americana Hughes já está oferecendo em 138 municípios da Bahia, incluindo Salvador, serviços de banda larga via satélite. O foco da empresa são localidades pouco ou nada atendidas pelo serviço, além de empresas de pequeno e médio portes. Os preços, porém, são salgados. Os planos residenciais, que variam entre 10 e 20 mega de velocidade, custam a partir de R$ 249,90 mensais, com taxa de adesão de R$ 359. O plano empresarial - de 15 a 25 mega - sai a partir de R$ 459,90. A adesão fica em R$ 469.

Vanádio também parcela dívida

Depois da Mirabela, agora é a vez da mineradora Vanádio de Maracás fechar um acordo para o parcelamento de dívidas junto à Companhia Baiana de Pesquisa Mineral (CBPM). O débito de pouco mais de R$ 3,446 milhões será pago em dez meses. A primeira parcela vence em setembro. A Vanádio foi inaugurada em maio de 2014 e pertence ao grupo canadense Largo Resources. A planta baiana, que custou R$ 555 milhões, possui capacidade para produzir até nove mil toneladas por ano de pentóxido de vanádio.

Complexos eólicos obtêm licenças

O grupo cearense Cenergias obteve a licença prévia (LP) para o Complexo Eólico Elétrico - CEE Flores, no município de Morro do Chapéu. O empreendimento contará com quatro parques eólicos (Flores I, II, III e IV), 60 aerogeradores e 120 MW de potência instalada. Já a Rio Energy obteve a LP para o Complexo Eólico Caetité - Fase II composto por três parques (Caetité D, Caetité E e Caetité F), 43 aerogeradores e uma capacidade instalada de 98,9 MW.

.Duas megapalestras marcam a abertura da Semana Sebrae de Capacitação, dia 29, no Hotel Fiesta. A primeira será às 17h30, com o tema "Aprendendo com as empresas de sucesso: Disney, Southwest Airlines e Starbucks Coffee", proferida pelo professor Luiz Marins. Ele é antropólogo e consultor de empresas no Brasil e no exterior, autor de 28 livros e mais de 500 vídeos e DVD. Na sequência, às 20h30, o especialista em vendas Marcelo Ortega fará a palestra "Alta produtividade em tempos de crise". Inscrições no site do evento www.semanasebrae.com.br.

.A TIM decidiu ampliar sua presença no mercado de Juazeiro. A primeira iniciativa é o credenciamento de novos empreendedores que desejam tornar-se parceiros da TIM ou agregar serviços da operadora ao seu negócio, como a venda de planos e aparelhos. Interessados podem enviar e-mail para lreis@timbrasil.com.br e receber mais informações.

