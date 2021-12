Tribunal apura denúncias

O Tribunal de Contas da União (TCU) notificou ao Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil, à Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), à Tecon Salvador e à Codeba que irá apurar a denúncia de possíveis irregularidades no processo da prorrogação antecipada do contrato de arrendamento do Terminal de Contêineres de Salvador (Tecon Salvador), até março de 2050. A contestação tem como base elementos como o suposto monopólio e concentração de mercado na movimentação de contêineres no porto e a ampliação da área arrendada em detrimento da realização de nova licitação para um segundo terminal no local. O TCU determinou ainda que o ministério e a Antaq realizem um estudo detalhado para fundamentar a revisão das tarifas-teto e das cestas de serviços praticadas no referido contrato, com base em análises de concorrência e mercado que justifiquem os valores fixados e os itens sob regulação ou em regime de livre negociação, de modo que as atividades econômicas de terminal espelhem as condições de um mercado em competição equilibrada. Um plano de ação detalhado, com cronograma e responsáveis por iniciativa, deverá ser enviado ao TCU em até 30 dias. Na denúncia ao TCU, foi noticiada a existência de condenações do Tecon Salvador pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), em razão do abuso de posição dominante, com prejuízos à concorrência.

Enel inicia teste de parque solar

A italiana Enel Green Power – líder global no setor de energia verde, com capacidade gerenciada de 38 GW – obteve junto à Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) a autorização para operar em teste as usinas solares fotovoltaicas Ituverava 1, 2 e 3. As unidades, que fazem parte do Complexo Ituverava, localizado no município de Tabocas do Brejo Velho, possuem juntas uma capacidade instalada de 84 MW. O Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema), por sua vez, emitiu a licença de operação das duas primeiras unidades. Quando estiver pronto, o que irá acontecer ainda este ano, o Complexo Ituverava ocupará uma área de 546 hectares, contará com cerca de 20 mil placas solares e terá uma capacidade total de 254 MW. É energia suficiente para atender à demanda de consumo anual de mais de 268 mil domicílios brasileiros, evitando com isso a emissão na atmosfera de mais de 185 mil toneladas de CO² por ano. O projeto, o maior deste tipo em toda a América Latina, representa investimentos da ordem de US$ 400 milhões, ou seja, mais de R$ 1,3 bilhão. Na última segunda-feira, a Enel colocou em operação o parque solar Lapa, em Bom Jesus da Lapa, com capacidade instalada total de 158 MW. Os investimentos somaram US$ 175 milhões. A empresa está construindo ainda na Bahia – estado considerado estratégico para os negócios da gigante italiana no Brasil – o complexo solar Horizonte (103 MW) e os projetos eólicos Morro de Chapéu (172 MW), Delfina (180 MW) e Cristalândia (90 MW). A companhia já opera no estado 264 MW de capacidade eólica.

Complexo Eólico Tamboril

Já a canadense Brookfield Energia Renovável, um dos maiores investidores do setor em todo o mundo, irá apresentar no próximo dia 18 de julho, em audiência pública, o Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e seu respectivo Relatório de Impacto Ambiental (Rima) do Complexo Eólico Tamboril, que será construído na zona rural do município de Morro do Chapéu. O empreendimento ocupará uma área de 2,27 km² e será composto por 75 turbinas eólicas distribuídas por cinco parques eólicos denominados Tamboril 1, Tamboril 2, Tamboril 3, Tamboril 4 e Tamboril 5. A produção estimada de energia – 150 MW – será suficiente para atender aproximadamente 140 mil famílias. As obras do complexo vão durar dois anos. A Brookfield conta hoje com 1,5 GW em empreendimentos eólicos operando ou em desenvolvimento no país. A companhia também está estudando oportunidades no segmento solar fotovoltaico.

Otima ingressa no mercado baiano

Criada há quatro anos, a Otima está chegando a Salvador. Em parceria com a Mupi Brasil, a empresa atuará na exploração publicitária do mobiliário da cidade. Ao todo, poderá atuar em 100 painéis com 200 faces publicitárias, já presentes nas principais avenidas e pontos turísticos da capital. “Passamos a oferecer capilaridade e abrangência para a exposição das marcas em quatro grandes cidades do país”, diz Nilson Moyses, diretor comercial da Otima. “Com isso, atenderemos tanto à demanda regional como também poderemos garantir uma visibilidade em importantes capitais aos nossos clientes”. Além da capital baiana, a Otima está presente no Rio de Janeiro, São Paulo e Belo

Beleza Natural lança e-commerce

O Beleza Natural – maior rede especializada em cabelos crespos e ondulados do país – está lançando sua loja online, em uma estratégia para expandir a atuação da marca pelo país. A nova plataforma de vendas entra no ar oferecendo mais de 50 produtos exclusivos da marca, que foram desenvolvidos com ativos de alta performance e em cocriação com o público-alvo, além de consultoria personalizada. O projeto é uma parceria com a Synapcom, que atende clientes como Pepsico, Levi’s, Swarovski e RedBull. O Beleza Natural conta com mais de 40 unidades, dentre institutos de beleza e quiosques de produtos.

