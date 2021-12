TIM leva 4G para mais 12 cidades

A TIM - a segunda maior operadora de telefonia móvel do país - vai expandir até o final deste ano a sua cobertura 4G para mais 12 municípios da Bahia: Alagoinhas, Barreiras, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Simões Filho, Eunápolis, Ilhéus, Jequié, Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Itiruçu. Atualmente, o serviço já está disponível em Salvador, Vitória da Conquista, Feira, Camaçari e Itabuna. "Com essa expansão, mais de 50% da população urbana do estado terá acesso a esta tecnologia", diz o economista baiano Daniel Moreira, 39 anos, que em março passado assumiu a diretoria de vendas da TIM Nordeste. O principal benefício do 4G é disponibilizar mais rapidez e qualidade de conexão para o uso de serviços de banda larga móvel, facilitando assim o uso da internet no celular, no tablet ou em computadores. "A experiência de navegação é completamente diferente. É uma rede muito mais robusta e que traz um benefício muito maior para o cliente", diz Moreira. Ele lembra, no entanto, que, para usufruir da conexão de quarta geração, além de estar em um local com cobertura da rede e de possuir um aparelho compatível, o chip também precisa ser 4G. "É um erro muito comum. O cliente muitas vezes continua usando o chip antigo e com isso não consegue usufruir dos benefícios do 4G", diz

Investimentos alcançam R$ 14 bilhões

Em outros 17 municípios do estado a operadora italiana vai trocar, até o final do ano, a tecnologia 2G, que praticamente não trafega dados, pela 3G. Os municípios beneficiados são: Barra do Mendes, Ibititá, Mulungu do Morro, Amélia Rodrigues, Cabaceiras do Paraguaçu, Souto Soares, Brotas de Macaúbas, Cocos, Coribe, Guanambi, Ibipitanga, Ipupiara, São Félix do Coribe, Jaguaripe, Governador Mangabeira e Ribeira do Pombal. A TIM não divulga dados regionais de investimentos. Em todo o país, no triênio de 2016 a 2018, a companhia vai aplicar R$ 14 bilhões. Os recursos serão direcionados para novas tecnologias, infraestrutura de rede, expansão de serviços e também para reforçar a qualidade da operação. "O momento é de qualificar o atendimento. Estamos implementando novas políticas de qualidade, buscando sempre a satisfação do consumidor. Em breve, por exemplo, nossos clientes receberão SMS para dar uma nota para o atendimento que teve na empresa", diz Daniel Moreira.

Movimentação em Aratu recua 10,3%

O Porto de Aratu movimentou no primeiro trimestre deste ano 1,4 milhão de toneladas de mercadorias, 10,3% a menos em relação ao mesmo período do ano passado. De acordo com a Antaq, essa redução pode ser explicada pela queda de até 40% das principais mercadorias que passam pelo terminal baiano, como adubos e minérios. Já a movimentação de contêineres no Porto de Salvador aumentou 13,9% no período. Outro destaque é o terminal de uso privado de Madre de Deus. Ali, a movimentação de combustíveis cresceu 40% de janeiro a março deste ano em comparação com igual período de 2015, segundo o levantamento da Antaq.

Estaleiros demitem sete mil no país

Os estaleiros brasileiros já demitiram este ano quase sete mil pessoas. Segundo levantamento do Sinaval, o setor respondia, em dezembro passado, por 57.057 postos de trabalho no país. Em março, este número caiu para 50.963. Na Bahia, o Enseada é um bom exemplo da agonia do setor: o empreendimento conta hoje com apenas 120 colaboradores. Em novembro de 2014 eram 5.369. E mais: entre novembro de 2014 e abril deste ano, a massa salarial retirada da economia do entorno do estaleiro foi de mais de R$ 100 milhões, com significativos impactos nas cidades de Maragojipe, Nazaré, Santo Antônio de Jesus, dentre outras.

Bilheteria Digital chega à Bahia

A Bilheteria Digital, que atua no mercado de venda de ingressos para festas, eventos e atrações culturais, chega à Bahia este mês, em parceria com a Ticket Mix. A expectativa é conquistar 40% do mercado local. Em 2015, a empresa faturou R$ 4 milhões e a previsão é dobrar de tamanho em 2016. Este ano, a Bilheteria Digital vai investir R$ 2 milhões - 50% a mais que em 2015.

Distribuidoras aguardam R$ 1 bi

Nos últimos cinco anos, quase R$ 1 bilhão deixou de ser pago às empresas distribuidoras de combustíveis do país. Somente na Bahia, o montante chega a 16% desse valor, algo em torno de R$ 155 milhões, dinheiro da chamada "substituição tributária". É aquela diferença do ICMS retido entre a compra do combustível e a venda em outro estado, cujo imposto é menor. E pior: além de não ser honrada, a dívida, que só aumenta, vem se perpetuando ao longo de anos.

Bravo Caminhões espera crescer 10%

A Bravo Caminhões e Ônibus, do Grupo LM, vai participar pela terceira vez da Bahia Farm Show. A expectativa da revenda é que haja um incremento de 10% no volume de negócios em relação ao ano passado. Com uma forte atuação na região, por meio da filial de Barreiras, a empresa vai realizar a exposição de veículos leves, médios e extrapesados, encontro com clientes e oferecer taxas e condições especiais de financiamentos. Uma das apostas da Bravo é o veículo MAN TGX 28.440, com 440 cavalos de potência, capacidade de cargas de até 53 toneladas. "Cerca de 70% dos negócios do segundo semestre são provenientes de intenções de compra gerados durante feira", diz Humberto Cruz, gerente de Vendas da Bravo.

.Salvador vai ganhar até o final do ano que vem mais 25 km de gasodutos. A expansão da rede da Bahiagás contará com investimentos da ordem de

R$ 9,68 milhões. A empresa também protocolou o pedido de licença prévia para o projeto da rede de distribuição do sudoeste, com extensão de 73 km.

