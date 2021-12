Sesc licita projeto em Feira de Santana

O Serviço Social do Comércio (Sesc) recebe na terça-feira da semana que vem, dia 20, as propostas das empresas interessadas na construção do complexo gastronômico e cultural de Feira de Santana. O empreendimento - orçado em mais de R$ 15 milhões - contará com restaurante, teatro com 380 lugares e prédio administrativo. A área onde será erguido o empreendimento foi doada pela prefeitura de Feira há mais de seis anos e abriga o antigo casarão da Santa Casa de Misericórdia. O prédio centenário, tombado pelo Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural do Estado da Bahia (Ipac), será totalmente recuperado e preservado pelo Sesc, numa segunda etapa do projeto. "A previsão é que as obras durem dois anos. Nossa meta é inaugurar o centro até junho de 2017", diz Carlos Andrade, presidente do Sistema Fecomércio da Bahia. Segundo ele, o complexo cultural e de lazer vai atender não apenas os comerciários de Feira, mas também de outros 94 municípios da região.

Resource fatura R$ 22 mi no estado

A Resource, multinacional brasileira da área de TI, faturou cerca de R$ 22 milhões na Bahia em 2014. A meta para este ano é ampliar a receita em 50%. A empresa iniciou as atividades no estado no final de 2013. Na época contava com 15 funcionários. Hoje, são 108. "Nossa expectativa é chegar no final deste ano com mais de 200 colaboradores", diz Solemar Andrade, vice-presidente executivo. Ele conta que a empresa vai investir R$ 10 milhões na unidade baiana este ano. Uma das prioridades será o treinamento de funcionários. O objetivo: transformar o escritório num polo de serviço para o Nordeste.

Clientes - Os principais clientes da Resource hoje na Bahia são a Secretaria de Administração do Estado, Bahiagás, Embasa e a Secretaria Municipal da Fazenda. Fundado em 1991, o grupo possui 18 escritórios no país. Atua ainda nos EUA, Argentina, Chile e Colômbia.

Agência libera operação de eólicas

A Aneel autorizou o início da operação em teste de mais quatro usinas eólicas na Bahia: Ametista, Maron, Pilões e Dourados. As plantas, que totalizam 117.600 KW de capacidade, estão instaladas nos municípios de Guanambi e Caetité. A solicitação do início da operação comercial somente poderá ser efetuada após a conclusão desta etapa.

Shopping da Bahia revitaliza área

O Shopping da Bahia (antigo Iguatemi) já tem planos e parceiros para a área que antes era ocupada pelo SAC. Segundo o diretor da Aliansce Shopping Centers para o Norte e Nordeste, Ewerton Visco, o local já está sendo reformado. "Será uma área destinada para entrega de abadás, além de outras novidades que ainda não podemos revelar", afirma. Para a reforma, vão ser gastos de R$ 1 milhão a R$ 2 milhões, informa Visco.

J. Macêdo amplia produção em Aratu

O grupo cearense J.Macêdo vai implantar e operar três novas linhas de produção de massas, biscoitos e misturas na unidade do Centro Industrial de Aratu (CIA). Com isso, haverá um aumento da capacidade instalada de 497 toneladas por dia. A J.Macêdo é dona das marcas Dona Benta, Petybon, Águia, Brandini, dentre outras.

Mercado de beleza ignora crise no país

Imune a crises, a indústria da beleza cresce em ritmo chinês no país. Um bom exemplo disso é o Instituto Beleza Natural que bateu recordes de atendimento em dezembro passado. A alta foi de 27% em relação ao mesmo período de 2013. Nas 26 unidades da empresa foram realizados mais de 171 mil super-relaxantes, 15 mil sobrancelhas e 31 mil cortes de cabelo. Somente nas três unidades de Salvador foram 24.597 mil super-relaxantes, 645 sobrancelhas e 3.867 mil cortes.

O Banco do Nordeste (BNB) recebe até esta quinta-feira propostas de preço para alienação de bens móveis e imóveis. Na Bahia, o banco vai vender quatro propriedades rurais localizadas nos municípios de João Dourado, Morro do Chapéu e Sento Sé. Podem participar da licitação pessoas físicas ou jurídicas.

Colaborou Paula Janay Alves

adblock ativo