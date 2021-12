Santander avança com microcrédito

Apesar da crise, as operações de microcrédito produtivo orientado no banco Santander têm avançado em ritmo chinês. Na Bahia, no primeiro semestre deste ano, o volume de empréstimos nesta linha alcançou R$ 18,4 milhões, uma alta de 21,85% em relação a igual período de 2016 (R$ 15,1 milhões).

Hoje são mais de oito mil contratos ativos no estado, o que coloca o banco espanhol no segundo lugar nesse nicho, atrás apenas do Banco do Nordeste. E mais: a meta do Santander para os próximos meses é disponibilizar o produto, rebatizado no mês passado como Prospera Santander Microcrédito, em todas as suas agências na Bahia. Atualmente está disponível em três praças – Salvador, Feira de Santana e Vitória da Conquista. “Há muito espaço para crescer na Bahia”, diz Tiago Abate, responsável pelo Prospera Santander Microcrédito. Ele diz que a instituição conta hoje, no estado, com 20 agentes de crédito.

Este número vai pelo menos dobrar até o final de 2018. Neste tipo de negócio, explica Abate, os agentes de crédito são fundamentais para o sucesso da operação. São eles que vão até o cliente. Mas a sua função vai além da busca por novas contas. Ele precisa de fato conhecer a clientela para poder identificar o potencial do negócio. “O agente não se limita a conceder o microcrédito. Ele está preparado para entender a necessidade e auxiliar em qualquer demanda, com todo o leque de soluções financeiras oferecidas pelo Santander, porém com benefícios específicos para este público. E também as não financeiras, como informações sobre gestão financeira e fluxo de caixa, por exemplo”, diz Abate.

Empréstimos podem chegar a R$ 60 mil

O microcrédito é voltado para donos – ou futuros donos – de pequenos negócios. Costureiras, chaveiros, revendedoras de cosméticos, vendedores ambulantes, por exemplo, podem ter acesso a créditos que vão de R$ 500 a R$ 60 mil. O prazo de pagamento varia de quatro a 24 meses. Os juros cobrados hoje pelo Santander variam de 2% a 2,7% ao mês – um pouco acima do Banco do Nordeste (1,8%). Clientes novos têm os recursos liberados em até três dias. Para quem renova o empréstimo, o dinheiro entra na conta no mesmo dia. “A partir de janeiro a liberação dos recursos acontecerá no ato da contratação”, afirma Tiago Abate. Ele diz que o Prospera Santander Microcrédito inclui novas soluções financeiras para os microempreendedores, como a maquininha de cartões. “Agora, o Prospera leva até o cliente a Vermelhinha, da Getnet, dispositivo móvel e em formato de bolso que aceita cartões de crédito e de débito. Além de facilitar as vendas, o dispositivo traz mais segurança e novas ferramentas para o cliente, como a antecipação de recursos”, diz Abate.

Veracel faz parada de manutenção

A Veracel realiza de 18 a 25 de outubro a parada geral da unidade de Eunápolis. Ação vai gerar mais de mil empregos temporários, além de movimentar a economia da região com a aquisição de serviços e produtos. Em 2016, a ação injetou mais de R$ 3 milhões no extremo sul baiano. Esse período de interrupção de produção é comum em fábricas de papel e celulose e importante para garantir a integridade dos equipamentos e a segurança nas instalações industriais.

Internet: Salvador é 22ª em ranking

Salvador ficou em 22º lugar no ranking das cidades amigas da internet. O estudo da consultoria Teleco mostra que a capital baiana ganhou 38 posições em relação ao levantamento do ano passado. Ao todo, foram avaliadas as 100 maiores cidades do país. Da Bahia, aparecem ainda no ranking Camaçari (34ª colocada), Vitória da Conquista (48ª) e Feira (76ª). O estudo avalia critérios como burocracia, prazos para a concessão de licenças e onerosidade para a implantação de Estações Rádio-Base (ERBs) e redes – equipamentos necessários para atender ao aumento da demanda por internet. Uberlândia, em Minas, foi eleita a melhor cidade em infraestrutura de telecom no país.

Semana Sebrae de Capacitação

Durante a Semana Sebrae de Capacitação, que acontece de amanhã até sábado, no Hotel Fiesta, os empresários do ramo de alimentação poderão participar dos eventos voltados para o segmento. Na terça-feira será realizada a palestra “Tendência no ramo de alimentos”, das 9h às 11h, com o objetivo de apoiar a empresa no desenvolvimento de um novo produto alimentar, para ampliação de portfólio. Na quinta-feira, das 13h às 16h, será a vez do seminário com o tema “Boas práticas para empresas de alimentação”, que vai falar sobre alimentos seguros, manejo de resíduos, como tornar as instalações adequadas e como capacitar os colaboradores.

Inscrições – Cada evento custa R$ 10 e as inscrições estão disponíveis na loja virtual do Sebrae.

.O Tribunal Regional do Trabalho colocou à venda o imóvel de propriedade da antiga Mesbla S/A, na Avenida Sete. prédio foi avaliado em R$ 8 milhões e não há possibilidade de redução do preço. Os interessados deverão apresentar por escrito, no prazo de 30 dias, proposta de aquisição do bem, por meio de um dos leiloeiros credenciados do TRT5-BA.

. Barreiras, Feira de Santana e Teixeira de Freitas irão receber neste mês a 3ª edição da Caravana da Produtividade, ação realizada pela Boehringer Ingelheim Saúde Animal, uma das líderes globais em saúde animal. O tema central da Caravana é “+ @ & L/ha/ano” (Mais Arrobas e Litros de Leite por Hectare/Ano) e o objetivo é contribuir para o aumento da produtividade da pecuária, destacando práticas corretas de vacinação, reforçando o bem-estar animal.

