Sabin investe em expansão na BA

O laboratório Sabin, uma das maiores empresas do Brasil em medicina diagnóstica, vai abrir até o final deste ano mais duas unidades em Salvador: uma em Cajazeiras e a outra em local ainda indefinido. Os investimentos previstos são da ordem de R$ 1 milhão, com a geração de pelo menos 40 novos empregos. Na última terça-feira, a empresa inaugurou uma filial no bairro da Graça, num investimento de R$ 500 mil. Recentemente já havia aplicado outros R$ 2,5 milhões na implantação de um núcleo técnico-operacional, na Av. ACM, com equipamentos laboratoriais de última geração. "Estamos muitos felizes com os resultados na Bahia", diz Lídia Abdalla, presidente-executiva do grupo. No ano passado, o Sabin registrou, em todo o país, um faturamento de R$ 560 milhões - 35% a mais em relação a 2014. "A meta para 2016 é crescer pelo menos 30%", afirma Lídia, que ingressou no grupo como trainee em 1999 e desde 2014 comanda as operações da companhia. O Sabin conta hoje com 200 filiais (somente este ano abriu 10) em oito estados e no Distrito Federal. Pretende alcançar, até dezembro, 220. Na Bahia, são 22 unidades, localizadas em Salvador, Camaçari, Lauro de Freitas, Barreiras e Luís Eduardo Magalhães. O grupo - fundado pelas bioquímicas Janete Vaz e Sandra Costa, há 32 anos, em Brasília - conta hoje com 3,2 mil colaboradores.

Salvador terá unidade da Eventim

A CTS Eventim - líder na Europa no mercado de ingressos e responsável pela comercialização dos bilhetes para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro - e a Sony Music Entertainment - líder do setor fonográfico na América Latina - criaram uma joint-venture para fornecer serviços de venda de ingressos na região Nordeste a partir do segundo trimestre deste ano. A empresa irá operar localmente sob a marca Eventim, com sede em São Paulo, e com um escritório em Salvador, que irá atender ao Norte e ao Nordeste do país.

Serviços - A unidade baiana da Eventim vai fornecer sistemas de tíquetes e serviços relacionados para promotores de shows e casas de espetáculos. De acordo com a empresa, consumidores poderão fazer a compra de seus ingressos por meio de diversos canais, incluindo online e aplicativos mobile.

Odebrecht mantém projetos no exterior

Em meio às investigações da Lava Jato no Brasil, governos latinos defendem a continuidade dos projetos executados por construtoras brasileiras. No Equador, onde está sendo construída a primeira linha de metrô de Quito, o prefeito da capital, Mauricio Rodas, assegurou sua continuidade e informou que uma auditoria da Controladoria Geral do Estado realizada em 2015 atestou a legitimidade do processo de licitação. Na Argentina, a gestão do governador de Córdoba, Juan Schiaretti, informou que não existem objeções em relação à construção do gasoduto Troncales, que passará por 77 cidades na província. As obras têm participação da baiana Odebrecht.

Produtos baianos chegam a Dubai

O paulista Vincenzo Visciglia vive há quase sete anos em Dubai. Ao longo desse tempo, transformou-se em um dos arquitetos e estilista preferidos das famílias reais da Península Arábica. Em fevereiro, com o sócio Ahmad Mar, inaugurou uma loja no Dubai Design District. O espaço vende roupas e acessórios da marca deles, a Aavva, além de móveis e objetos de decoração. Cerca de 60% dos artigos são importados do Brasil, boa parte deles da Bahia. "Minha intenção é comercializar objetos artesanais refinados produzidos na Bahia, que é uma referência cultural no Brasil", diz ele.

A Mercosul Line, um dos maiores armadores de cabotagem do Brasil, anunciou uma nova rota ligando Brasil e Argentina. A operação será feira com um navio de 198 metros de comprimento que passará por vários portos do país, incluindo o de Salvador.

