Play Kids investe em expansão

O setor de parque de diversões indoor de Salvador está ganhando mais um concorrente: o Play Kids. A empresa baiana, que iniciou suas atividades em janeiro deste ano no Shopping de Serrinha, inaugura agora em outubro uma unidade no Shopping Barra. Localizado no 4º piso, o empreendimento vai ocupar uma área de 840 m² e trará games inéditos para crianças, jovens e adultos, espaços privativos e climatizados para festas e uma pista de boliche - a primeira dentro de um parque em um shopping da cidade. "É um ambiente que trará opções de lazer e diversão para toda a família", garante o empresário André Oliveira, 44 anos. Ele conta que a rede também terá uma filial no Shopping Cajazeiras, com inauguração prevista para dezembro. Somente nas três primeiras unidades os investimentos somam recursos da ordem de US$ 1 milhão. No ano que vem, a Play Kids chegará ao Shopping Busca Vida, que está sendo construído na Estrada do Coco. Juntas, as quatro operações vão empregar quase 100 pessoas. A expansão da rede prevê ainda lojas em outros estados do país. "Neste momento estamos analisando propostas de um shopping de São Paulo e de um outro de João Pessoa", afirma Oliveira.

Lusanova Tours reforça operações

A operadora portuguesa Lusanova Tours decidiu reforçar sua operação na Bahia. O grupo, fundado há 56 anos, acaba de anunciar a contratação do executivo de vendas Fernando Matos para atuar em Salvador e no interior do estado. A ideia, no futuro, é montar um escritório na capital. A Lusanova está presente no Brasil há 15 anos, tem sede em São Paulo e filiais no Rio e Recife. "Nos destacamos como uma operadora que se especializou em viagens de grupos, individuais e de incentivos, para os cinco continentes", diz Matos.

Porto Seguro terá 107 voos fretados por semana no verão

A CVC - a maior operadora de viagens das Américas - vai oferecer mais de mil voos fretados extras na alta temporada de férias, que vai de dezembro até o Carnaval. Porto Seguro vai liderar as operações, com 107 voos por semana, saindo de 17 cidades do país, como São Paulo, Campinas, Belo Horizonte, Brasília, Goiânia, Rio, Porto Alegre e Londrina, totalizando uma oferta de mais de 60 mil lugares. Outra boa notícia: segundo a CVC, os preços das viagens para este fim de ano estão, em média, até 15% mais baratos em relação a 2014. Para Porto Seguro, o desconto é ainda maior: 26%. Uma viagem de oito dias para o destino baiano, que custava R$ 1.848 em 2014, sai este ano por R$ 1.358. Os valores são por pessoa em apartamento duplo e incluem passagens aéreas de ida e volta com origem em São Paulo, hospedagem, traslados e passeios.

Parque eólico obtém licença para operar

O Parque Eólico Dois Riachos já tem a licença para operar. O empreendimento, localizado em Cafarnaum, possui 15 aerogeradores e uma potência instalada de 30 megawatts. O parque faz parte do complexo eólico Serra Azul, da Enel Brasil Participações Ltda. Com uma capacidade instalada total de 118 MW, Serra Azul será capaz de gerar mais de 500 GWh de eletricidade por ano, suprindo as necessidades de consumo de cerca de 320 mil domicílios brasileiros.

- A prefeitura de Salvador vai tentar vender esta semana três terrenos na Av. Tancredo Neves. Juntos, eles somam uma área de 9.272 m². O município espera arrecadar pelo menos R$ 16,8 milhões. As licitações ocorrem terça e quarta-feira no auditório da Sefaz municipal.

- A Daten, uma das principais fabricantes de equipamentos de informática, contratou Luís Yoshida como gerente da engenharia de produto. O executivo será responsável por estruturar a área de engenharia de produto e contribuir para o aumento da capacidade produtiva da fábrica de Ilhéus.

adblock ativo