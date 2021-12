Piraquê reforça atuação na Bahia

A carioca Piraquê – uma das mais conhecidas fabricantes de biscoitos, massas e refrescos do país – elegeu a Bahia como um dos principais focos de expansão da marca para este ano. A empresa reforçou a equipe de vendas local (hoje são mais de 60 funcionários próprios) e contratou o operador logístico Austral para cuidar da armazenagem e distribuição dos produtos em praticamente todas as regiões – a única exceção é o oeste, que conta com um outro distribuidor. Resultado: de janeiro para cá, a Piraquê conquistou 1.500 novos clientes em todo o estado. E mais: a previsão é que a filial baiana encerre o ano com um faturamento da ordem de R$ 20 milhões – o dobro em relação ao ano passado. “Estamos surpresos com os resultados e bem otimistas com o trabalho que está sendo feito. Hoje nossos produtos estão presentes em quatro mil pontos de venda e em quase todas as grandes redes de supermercados da Bahia. Faltam apenas o Atacadão e o Atakarejo”, conta Alexandre Colombo, diretor de marketing e comercial do grupo, acrescentando ainda que a unidade da Bahia será a responsável também pela expansão da Piraquê nos estados de Sergipe e Alagoas. A concorrência com a gigante M.Dias Branco – dona de marcas como Fortaleza, Vitarella, Richester e Adria – e líder absoluta no Nordeste não o assusta. “Temos como crescer na região, é um mercado com espaço para explorar. Quem procura um produto diferenciado, e de melhor qualidade, acaba optando pela Piraquê”, alfinetou Alexandre Colombo.

Empresa foi fundada há 67 anos no Rio

A Piraquê comemora no mês que vem 67 anos. A empresa possui duas fábricas, sendo que a mais nova foi inaugurada em 2016, no Distrito Industrial de Queimados, no Rio. Os investimentos somaram R$ 250 milhões. “A gente não tinha mais como expandir o complexo de Madureira. Ou a gente crescia ou ficava do mesmo tamanho, correndo o risco de ser engolido pela concorrência, daí a opção pela nova unidade. Foi uma decisão estratégica de sobrevivência”, afirma Alexandre Colombo. O grupo conta hoje com mais de quatro mil colaboradores e um mix com 160 diferentes produtos, como doces amanteigados, rosquinhas, wafers, cookies, massas em diversos formatos, refrescos em pó, margarina, dentre outros. Inicialmente a empresa resistiu às tentações de operar no Brasil inteiro, focou em um mercado – o do Rio de Janeiro – e se deu bem. Ali lidera com folga os segmentos de biscoitos e massas. Agora o maior desafio é conquistar novos mercados. “Com a nova fábrica, temos produtos e condições para expandir pelo país”, assinalou Colombo.

Atacadão constrói nova loja no estado

A rede Atacadão, controlada pelo grupo francês Carrefour, segue firme em seu projeto de expansão pelo país. A rede varejista acaba de iniciar as obras de sua unidade em Teixeira de Freitas, no extremo sul baiano. Os investimentos são da ordem de R$ 50 milhões, e a previsão é que a loja seja inaugurada no próximo mês de dezembro. Serão gerados 350 empregos diretos. O Atacadão opera atualmente 12 unidades de autosserviço e dois atacados de entrega na Bahia.

Setor eólico atinge marca histórica

O setor de energia eólica da Bahia acaba de atingir uma marca histórica: ultrapassou os 2 GWs de capacidade instalada. O estado mantém-se na vice-liderança do setor, agora com 2.041,8 MW de capacidade instalada, em 78 parques. O Rio Grande do Norte segue, por enquanto, tranquilo na ponta, com 3.446,9 MW, segundo o boletim “Dados Mensais Abeeólica” de julho. Nos próximos três anos, no entanto, as posições irão se inverter. É que existem hoje em todo o estado 159 parques eólicos em construção ou contratados, totalizando 3.420,45 MW. Com isso, a Bahia chegará a 2020 com 5.462,25 MW de capacidade instalada, contra 4.640,5 MW previstos para o Rio Grande do Norte.

Dados nacionais – De acordo com a Abeeólica, o Brasil chegou a agosto com 11,67 GW de capacidade instalada de energia eólica, em 466 complexos eólicos. Os maiores produtores são Rio Grande do Norte, Bahia, Ceará e Rio Grande do Sul. Segundo a associação, em construção e contratados, há 6,31 GW em outros 277 parques que estarão prontos até 2020.

Planos de saúde ganham clientes

As operadoras de planos de saúde começam a enxergar a crise pelo retrovisor. Na Bahia, o setor encerrou o mês de julho com 1.584.580 beneficiários em planos médico-hospitalares, o que representa 7.851 novos clientes em relação a junho. Foi o melhor resultado do ano, de acordo com dados da ANS. A Hapvida segue na liderança do mercado baiano, com 341.899 beneficiários (alta de 3,54% em relação a junho). Em seguida aparecem Bradesco Saúde (235.815) e a Central Nacional Unimed (107.703). Já os planos exclusivamente odontológicos fecharam o mês passado com 1.296.542 segurados – 7.631 a mais na comparação com junho e recorde histórico. A Odontoprev lidera o segmento no estado, com 367.014 clientes. Logo atrás aparecem a Odonto System (309.961) e a Hapvida (151.614).

.A Vivo ativou no mês passado mais 13 municípios da Bahia na tecnologia 4G, entre eles Canavieiras e Itacaré. O estado já conta com 101 cidades cobertas pela rede de quarta geração da operadora.

.A italiana Natuzzi, uma das maiores empresas do setor moveleiro do mundo, promove de 28 a 31 deste mês a 10ª Edição do Congresso Natuzzi no Brasil. Durante o evento, que acontece na unidade fabril da companhia no município de Simões Filho, serão apresentadas as coleções 2018 Natuzzi Italia, Natuzzi Editions e Natuzzi Re-vive, composta por mesas, sofás, cadeiras e poltronas.

