Pão de Açúcar chega à Bahia

O Grupo Pão de Açúcar (GPA) - maior varejista do Brasil, com um faturamento de R$ 72,3 bilhões - inaugura até junho o primeiro supermercado da bandeira Pão de Açúcar na Bahia. A unidade, voltada para público A e B, vai ocupar a área onde funcionava o SAC no Shopping da Bahia (antigo Iguatemi). As negociações para a implantação da loja foram concluídas há poucos dias. A companhia não divulga o valor do investimento no empreendimento. Além de uma variedade de itens, desde os mais básicos, até os sofisticados e importados, a rede trará para o estado o programa de relacionamento Pão de Açúcar Mais, cujo cadastro é gratuito e permite ao cliente ter acesso aos descontos da loja e acumular pontos para trocar por vales-compra. "Estamos muito felizes com essa inauguração. Ensaiávamos há algum tempo o momento certo para a chegada da rede. Isso veio com a proposta do shopping, um dos mais tradicionais da Bahia e que encontra sinergia com a marca Pão de Açúcar", diz Weidja Rocha, gerente regional da rede no Nordeste.

Shopping promete mais novidades

Para o superintendente do Shopping da Bahia, Fernando Cairo, a chegada do Pão de Açúcar reflete um novo momento que o empreendimento vive. "Começamos o ano com essa boa notícia para o mercado baiano. O Pão de Açúcar é uma referência em qualidade no segmento e marca um novo momento do Shopping da Bahia, que terá mais novidades a serem anunciadas ainda em 2016", adianta.

Outras marcas - O Pão de Açúcar é uma das mais tradicionais redes de supermercados do país. Fundada em 1959, conta hoje com 184 lojas no país. Além do Pão de Açúcar, fazem parte do GPA - uma empresa do grupo francês Casino - marcas já conhecidas dos baianos, como o Extra, o Assaí Atacadista e a Casas Bahia.

Lançamento oficial da Liquida Salvador

A CDL Salvador promove quarta-feira, às 8h30, na Casa do Comércio, o lançamento oficial da 18ª edição da Liquida Salvado. Na ocasião, serão apresentados números e as novidades da campanha de 2016. Também será realizada uma palestra sobre as principais tendências do varejo com o especialista Luiz Alberto Marinho. Segundo informações da CDL, a Liquida deve movimentar R$ 600 milhões em vendas este ano. Serão 12 dias de promoções, entre 25 de fevereiro e 7 de março, abrangendo 7,5 mil pontos de venda.

Senar licita centro de aprendizagem

O Senar recebe no dia 2 de março as propostas das empresas interessadas na construção do Centro de Excelência em Educação Profissional e Assistência Técnica Rural em Fruticultura. O empreendimento, que ficará no Distrito Industrial São Francisco, em Juazeiro, vai ocupar uma área de 24.375,76 m² e tem valor estimado em R$ 8.338.676,23. Vence a licitação quem oferecer o menor preço.

Frysk certifica fábrica e já pode exportar para EUA e Europa

A Frysk Industrial, que produz a água de coco Obrigado, vai iniciar a comercialização do produto nos Estados Unidos e na Europa no segundo semestre deste ano. A habilitação do complexo industrial da empresa, localizado no município de Conde, começou no início de 2015. "Em dezembro, conseguimos todas as certificações necessárias para atender à legislação americana e europeia", diz o vice-presidente do grupo, Roberto Lessa. No mês passado, a Frysk abriu escritórios em Los Angeles (EUA) e Amsterdã (Holanda), que serão as bases das operações no exterior. "Ainda não definimos a quantidade que será exportada. Vamos começar devagar e daí crescer rápido", afirma Lessa. Ele estima que, num primeiro momento, as exportações representem entre 5% e 10% do faturamento da empresa, mas este valor pode alcançar até 40%. Outra aposta é a ampliação do portfólio de produtos. Em março a empresa lança um detox (suco verde tendo como base de água de coco). Um outro produto chega ao mercado no segundo semestre. A Frysk e a Aurantiaca, que compreende as fazendas de cultivo de coco, empregam 670 pessoas.

