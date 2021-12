ONGs baianas são listadas na BVSA

Duas organizações baianas - o Instituto Chapada de Educação e Pesquisa e a Associação dos Pequenos Agricultores do Povoado de Lagoa Baixa - foram selecionadas este ano pelo Instituto BM&FBovespa e a BrazilFoundation para compor a carteira da Bolsa de Valores Socioambientais (BVSA). Com isso, as ONGs estaduais passam a fazer parte do portfólio da BVSA em 2016 e podem receber doações de empresas e investidores sociais, num montante de até R$ 50 mil. Os recursos são repassados integralmente, sem qualquer tipo de dedução. A iniciativa foi implantada em 2003 e desde então já beneficiou 169 projetos em todo o país, 11 deles na Bahia. Sônia Favaretto, diretora do Instituto BM&FBovespa, conta que, para ter seus projetos listados, as organizações precisam ter ao menos três de atuação. Além disso, passam por um rigoroso processo de seleção, que inclui entrevistas e visitas técnicas. O projeto selecionado recebe então um aporte inicial de R$ 50 mil da BrazilFoundation. Quando a fase de captação das doações é encerrada, o instituto monitora o uso dos recursos de forma a garantir que eles sejam direcionados para os objetivos previamente assumidos. "Todos os projetos têm como finalidade alguma resolução ligada aos oito objetivos de desenvolvimento do milênio da ONU", diz Sônia. "É um programa pioneiro no mundo, que conta com o apoio da Unesco, o reconhecimento da ONU e inspirou outras Bolsas, como a de Joanesburgo (África do Sul) e de Lisboa (Portugal)", completa.

Doação pode ser feita por cartão ou boleto

Para fazer uma doação, basta cadastrar-se no portal www.bvsa.org.br, escolher os projetos para os quais quer contribuir - de acordo com o tema, público beneficiário ou região - e montar a carteira de doações. Podem ser doados valores a partir de R$ 20 via cartão de crédito ou boleto bancário. Pessoa jurídica conta com benefício fiscal: os valores doados são dedutíveis, como despesa operacional, até o limite de 2% do lucro operacional da empresa (limitada às pessoas jurídicas tributadas pelo regime de lucro real).

Projetos ficam nos municípios de Cansanção e Palmeiras

Os dois projetos da Bahia listados na BVSA têm impacto no interior. Um dele é o Roça Produtiva, que atende cerca de 30 produtores rurais do município de Cansanção. O projeto trabalha na implantação de pequenos sistemas de produção, capacitação de famílias e apoio na comercialização de produtos. "Trabalhamos dentro de uma visão econômica e ambiental. A partir deste incentivo produzimos nosso próprio alimento e o excedente comercializamos", diz Maurício Dias Simões, voluntário da Associação dos Pequenos Agricultores do Povoado de Lagoa Baixa. Já a Mobilização Social pela Educação, do Instituto Chapada de Educação e Pesquisa, atinge 14 cidades da região. O projeto incentiva a melhoria da educação pública, oferecendo formação de educadores, mobilização social e produção de conhecimentos.

Minas Stones obtém licença

A Minas Stones Mineração obteve a licença para implantação do Projeto Serra Escura. Localizado na zona rural do município de Tanhaçu, distante 498 km de Salvador, o empreendimento prevê a lavra e o beneficiamento de cerca de 480 mil toneladas por ano de quartzo com alto grau de pureza. Os investimentos para a implantação da mina são estimados em R$ 9 milhões, com a geração de 50 empregos diretos. As obras de implantação do projeto irão durar cerca de seis meses. O quartzo é usado na fabricação de aço e produtos metalúrgicos.

.A Sudene aprovou a liberação de mais R$ 4 milhões para a Natulab Laboratório S/A. Os recursos, do Fundo de Desenvolvimento do Nordeste (FDNE), vão ser empregados na expansão e na ampliação do portfólio de produtos da fábrica de Santo Antônio de Jesus.

.A Vivo ativou seu serviço 4G em mais dois municípios do estado: Ilhéus e Simões Filho. Com isso, a operadora está presente hoje com cobertura de quarta geração em nove cidades baianas.

