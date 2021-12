Obra do Reserva trancoso avança

A incorporadora Fontaine Ville vai aproveitar o fim do período chuvoso no extremo sul da Bahia para intensificar as obras do Reserva Trancoso|Villas, Estâncias & Hotel Fasano. A construção do megaempreeendimento – que ocupa uma área de 300 hectares, sendo 100 deles de preservação ambiental – mobiliza hoje cerca de 170 trabalhadores, mas este número vai pular para pelo menos 300 até o final deste ano. O objetivo é garantir a conclusão da primeira fase do complexo no início de 2019. Nesta etapa, ficarão prontos um condomínio de 23 casas, com três opções de projeto, chamadas de Vilas Fasano, e mais o hotel administrado pelo Grupo Fasano, com 40 bangalôs, de 60 a 90 m², quatro piscinas, beach club, restaurante, spa, estrutura de hospedagem para os funcionários dos hóspedes, dentre outros mimos. “O hotel vai gerar entre 60 e 70 empregos diretos na região de Trancoso. Será o primeiro empreendimento pé na areia da rede Fasano”, conta o CEO da Fontaine Ville, Tiago Hansen, acrescentando que o Reserva Trancoso contempla ainda, numa etapa posterior, 19 lotes de 3.564 m² a 8.065 m² para a construção de projetos próprios, em um terreno com vista total para a praia de Itapororoca. O executivo informou também que todo o complexo deverá ser totalmente concluído entre 2022 e 2023. Até lá, serão feitos investimentos da ordem de R$ 300 milhões – sendo metade dos recursos da Fontaine Ville e a outra metade da Bahia Beach, uma incorporadora de investidores suecos com experiência em grandes projetos residenciais e hoteleiros, como Twinpalms Phuket Resort, o Surin Beach Resort and Baan Yamu Villas & Condominus, na Tailândia.

Projeto reforma sede do Naspec

O Núcleo Assistencial para Pessoas com Câncer (Naspec) é a primeira instituição baiana beneficiada pelo “Meu Projeto do Bem”. A iniciativa, bem bacana por sinal, foi idealizada pelo arquiteto e decorador de interiores Ed Vasco, e contempla a reforma de boa parte das instalações do Naspec, como sanitários, sala de TV, refeitório, jardim, pintura da fachada, além de um redesign na marca e identidade visual da instituição. As obras já começaram e a entrega das novas instalações irá acontecer no próximo dia 25. O projeto conta com a parceria da Construtora JVF, além das empresas Cerqueira Stylo, Madeireira Monte Sinai, Matiz, Gel Móveis, Adelson Vidros, GPS Construções, Terra Verde, Princesa Arte, Gesso Rei, Sacada, a Roca e a BN Mascarenhas. Ed Vasco diz que a ideia é adotar uma instituição a cada ano e “estimular a realização de projetos com objetivos sociais e filantrópicos, ideias criativas que tenham apelo humanitário”. Localizado no Engenho Velho de Brotas, o Naspec atende pacientes carentes com câncer.

Complexo eólico já conta com licença

A Engie Brasil Energia já conta com a licença para a implantação do Complexo Eólico Umburanas. Localizado nos municípios de Sento Sé e Umburanas, o empreendimento terá 25 parques eólicos, 188 aerogeradores e potência total instalada de 605 MW. O projeto de Umburanas foi comprado pela Engie junto a Renova em agosto passado por R$ 15 milhões e fica ao lado do Complexo Campo Largo, já em construção pelo grupo, e que terá 326,7 MW de capacidade instalada em 121 aerogeradores. “O potencial eólico e solar da Bahia é muito bom e há alguns anos pesquisamos áreas para empreender no estado”, diz Eduardo Sattamini, CEO da Engie.

Brookfield - Já a canadense Brookfield Energia Renovável obteve junto ao Inema a licença de localização do Complexo Eólico Tamboril, em Morro do Chapéu. O projeto prevê a instalação de 75 turbinas eólicas, distribuídas por cinco parques eólicos, e capacidade total 150 MW.

Marca Soul Dila chega a Aracaju

A marca baiana Soul Dila segue investindo em sua expansão. Ainda neste mês de outubro, a empresa inaugura mais duas lojas: uma no Salvador Shopping e a outra no Shopping Rio Mar, em Aracaju. Com mais quatro lojas em funcionamento na capital baiana (Shopping Barra, Pituba, Jardim Apipema e Vilas do Atlântico), a Soul Dila também está disponível para todo o Brasil através do e-commerce (http://www.souldila.com.br/).

Oi leva 4G para mais 3 municípios

A Oi ampliou a cobertura 4G na Bahia. A partir de agora, a rede da operadora cobrirá as cidades de Ipiaú, Santo Amaro da Purificação e São Gonçalo dos Campos. Com a adição dessas cidades, a empresa soma 19 municípios baianos com a tecnologia de quarta geração. Os outros municípios atendidos são: Alagoinhas, Barreiras, Camaçari, Eunápolis, Feira, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Simões Filho, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista. Só no primeiro semestre deste ano, a companhia investiu mais de R$ 99,6 milhões na Bahia, destinados, principalmente, na expansão de sua rede 3G e 4G.

.O Consórcio Internave Oceantec, formado pelas empresas Internave Engenharia S/S Ltda e Oceantec Marítima Ltda, venceu a licitação da Codeba para a execução dos serviços de manutenção e recuperação da sinalização e balizamento náutico nos portos de Salvador, Aratu e Ilhéus. O serviço está previsto para durar 13 meses. O preço: R$ 1.749.823,46.

.A campanha beneficente 5 Minutos para o Bem, realizada pela BDO para estimular doações de brinquedos a crianças de baixa renda, conquistou reconhecimento global. A ação foi eleita uma das três melhores do mundo na categoria Communication Campaign of the Year pelo IAB Awards 2017 da International Accounting Bulletin (IAB). Adriano Corrêa, sócio da companhia na área de advisory, também foi relacionado na categoria Young Accountant of the Year.

