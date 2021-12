O salto do Grupo TPC

Leonardo Barros: "Estamos, sim, olhando o mercado e atentos às oportunidades" (Divulgação)

O Grupo TPC, uma das maiores empresas de logística do país, cresce em ritmo chinês. Criada há 13 anos, a companhia baiana prevê encerrar o ano com um faturamento da ordem de R$ 379,5 milhões, o que representa um aumento de 10% em relação ao exercício de 2013. Até 2019, a meta é ainda mais ambiciosa: dobrar a receita. "Temos crescido sempre acima de dois dígitos a cada ano", afirma o administrador de empresas Leonardo Barros, 35 anos, presidente do grupo. Baiano de Salvador, Leonardo conta que a empresa possui hoje 3,5 mil funcionários diretos, atua em 23 estados e tem na carteira de clientes gigantes, como a Ford, Claro, TIM, Natura, O Boticário, Avon, J.Macêdo, dentre outras. Qual o diferencial do Grupo TPC? Leonardo responde: "Somos uma empresa 100% brasileira. Com isso temos mais agilidade para tomar decisões, e isso nesse setor de logística conta muito".

Companhia não descarta aquisições

O Grupo TPC mantém sua estratégia de crescimento orgânico, mas não descarta fusões e aquisições nos próximos anos. "Estamos, sim, olhando o mercado e atentos às oportunidades", diz Leonardo Barros. "Também somos bastante assediados, mas temos os pés no chão", acrescenta ele.

Óleo e gás - Hoje, mais da metade do faturamento do grupo parte da área de logística geral. Em seguida aparece o setor portuário. O segmento de óleo e gás vem crescendo. "Começamos neste segmento em 2012 e já alcançamos uma receita de

R$ 40 milhões", conta Leonardo. A meta é ampliar o faturamento desta área para R$ 100 milhões até 2019.

Empreendimentos portuários na Bahia

O TPC iniciou suas atividades na Bahia com a operação do terminal privado Miguel de Oliveira - especializado na movimentação de veículos da Ford. Em Aratu, o grupo opera o terminal de Cotegipe, que pertence à empresa Moinhos Dias Branco. Por ali passam anualmente mais de três milhões de toneladas de milho, soja, malte e trigo.

Baiano fatura alto com aplicativo

Os brasileiros têm faturado alto criando aplicativos para celular e tablet. O analista de sistemas baiano Silvio Roberto Montenegro é um bom exemplo disso. Ele criou há dois anos o app My Fake Look, que já contabiliza 18 milhões de downloads. A ideia por trás do aplicativo é simples: permitir que usuários façam montagens com fotos de pessoas, alterando a cor dos cabelos, entortando o nariz ou inserindo um bigode, por exemplo. O empreendedor - que foi destaque em uma reportagem da revista Info deste mês - não cobra pelo download. A receita é gerada com publicidade. O valor? R$ 35 mil por mês.

Bradesco chega a 90 mil segurados

As vendas de seguros de saúde para pequenas e médias empresas (de três até 199 funcionários) da Bahia têm crescido com força na Bradesco Saúde. A empresa encerrou o primeiro semestre deste ano com mais 90 mil beneficiários neste segmento. Uma expansão de 12,9%.

Casa do Construtor em Feira de Santana

A Casa do Construtor, maior franquia de locação de equipamentos de pequeno porte para a construção civil, está abrindo uma unidade em Feira de Santana. O franqueado é o empresário Paulo Sérgio Ramos Barros. O investimento total para abrir uma unidade varia entre R$ 550 mil e R$ 775 mil. O faturamento mensal é de R$ 75 mil e o retorno do investimento se dá em até 36 meses.

.A PwC Brasil realiza o seminário "Atualizações do Panorama Tributário 2014", no dia 26, no Hotel Pestana, em Salvador. Para se inscrever é preciso entrar em contato pelo telefone (71) 3319-1927 ou enviar um e-mail para tamara.pizzani@br.pwc.com.

.O Terminal de Contêineres de Salvador (Tecon) reunirá alguns dos principais nomes ligados à atividade comercial marítima quarta-feira, no "III Seminário

de Logística - Panorama e tendências para o transporte marítimo de cargas". Os interessados devem acessar o site www.

teconsalvador.com.br/III-seminario-logistica.

