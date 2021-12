Los Paleteros expande negócio

A Los Paleteros - maior rede de paletas mexicanas (aqueles picolés gigantes com sabores sofisticados) do país - estreia esta semana um novo modelo de negócios na Bahia. A empresa passará a fornecer, em regime de comodato, freezers para padarias, farmácias, supermercados, restaurantes, lojas de conveniência e delicatessens. Para viabilizar a distribuição em Salvador, o empresário Diego Figueredo, 29 anos, franqueado da marca, aplicou cerca de R$ 200 mil em equipamentos e logística e pretende, até o final do ano, totalizar um investimento de R$ 500 mil para alcançar todo o Nordeste. "O objetivo com esse novo projeto é aproximar ainda mais a Los Paleteros dos clientes", conta Figueredo. Não apenas isso. A estratégia visa ainda enfrentar o momento complicado da economia brasileira. A recessão, a queda do consumo e a cobrança de estacionamento nos shopping centers da capital afetaram as vendas nas unidades Los Paleteros instaladas nos grandes centros comerciais. "Com a nova frente de trabalho, nossa previsão é encerrar o ano com um crescimento de 10% nas vendas", afirma o empresário, que possui seis lojas das Los Paleteros em Salvador e Recife. Este mês inaugura a sua primeira unidade em Aracaju. O empreendedor baiano já investiu cerca de R$ 2 milhões no projeto.

Na contramão da crise, Motocar investe e cresce na Bahia

O setor automotivo tem sido um dos mais afetados pela recessão. No entanto, a Motocar - fabricante de triciclos, com sede em Manaus (AM) - está na contramão deste cenário. A empresa vendeu, em 2015, 1.200 unidades, 90% a mais, em relação a 2014. Para este ano, a meta é comercializar 2.400. O número de concessionárias passou de 15 para 30. Outros 15 pontos de venda serão inaugurados este ano. "Pretendemos abrir as duas primeiras concessionárias em Salvador ainda no primeiro semestre", diz Carlos Araújo, diretor comercial. O estado já conta com lojas em Feira de Santana, Teixeira de Freitas, Irecê e Ilhéus, comercializando os modelos MCA-200 e MCF-200 - destinados ao transporte de pequenas cargas, com capacidade de até 350 kg - e o MTX-150, para o transporte de até três passageiros. O preço médio é de R$ 18.600.

Casa própria: Itaú libera R$ 137 milhões

Apesar do cenário mais desafiador, os soteropolitanos continuaram investindo na realização do sonho da casa própria. O Itaú Unibanco, por exemplo, liberou no exercício do ano passado mais de R$ 137 milhões em financiamentos imobiliários na cidade, aumento de cerca de 30% em relação ao ano anterior. O Itaú Unibanco é líder na concessão de financiamentos de imóveis para pessoas físicas entre os bancos privados no país, com mais de R$ 34 bilhões em empréstimos para o mutuário final.

Construtora baiana comemora 40 anos

A Consplan está celebrando este ano 40 anos de atuação no setor da construção civil do país. Fundada em Salvador, em 1976, pelos irmãos e sócios Maurício e Roberto Pitangueira, a empresa foi pioneira na criação do modelo de centro integrado de saúde, trazendo para o Brasil o conceito de day hospital. Hoje é responsável pela construção do condomínio logístico TLog - Centro de Distribuição, em Camaçari, e pelo Tesla Centro Comercial, em Salvador. Em São Paulo está construindo o Templo Dojo, a mais respeitada academia de aikido do Brasil, e o Paço Municipal Osasco (SP), complexo administrativo que abrigará a sede da prefeitura e da câmara municipal.

.A baiana A Geradora venceu licitação para fornecer geradores de energia para a usina termelétrica de Parintins, que etá sendo construída no estado do Amazonas.

.O conselho de administração da Suzano Papel e Celulose aprovou a contratação de um empréstimo de R$ 55 milhões junto ao Banco do Nordeste.

adblock ativo