Logic Logística amplia unidade

Na contramão da crise, o grupo baiano Logic Logística acaba de concluir a segunda etapa de ampliação de seu centro de distribuição (CD), localizado no CIA, em Simões Filho. O projeto contempla um novo prédio com mais seis mil posições-paletes, onde são estocados produtos alimentícios, cosméticos, de higiene e limpeza, dentre outros. A meta é alcançar 30 mil posições de armazenagem em 2018. Até o final deste ano, a empresa vai oferecer ainda ao mercado local um novo modelo de operação, onde máquinas e equipamentos de altíssima produtividade – importados da Alemanha – proporcionarão um desempenho logístico só disponível hoje no Sudeste do Brasil. “Será a primeira operação do gênero em todo o Norte-Nordeste.

Com uma maior densidade de cargas no CD, conseguimos ter maior ganho de produtividade e redução de custo para os clientes”, diz Daniel Muricy, diretor e um dos sócios da Logic, ao lado de Francisco Snoeck. Os investimentos na ampliação e em novas tecnologias somam recursos da ordem de R$ 25 milhões. Além de armazenagem e gestão de estoques, a Logic Logística oferece ainda serviços de transporte de cargas e de contêineres, distribuição, paletização e etiquetagem de produtos, montagem de kits, cross-docking. Entre seus clientes estão a M. Dias Branco, Assaí Atacadista, Engepack Embalagens, Aliança Navegação, dentre outros. “O complexo logístico foi concebido para criar uma nova referência no estado. A integração de toda a cadeia logística em um só local resulta em diferenciais para os clientes que buscam a excelência no processo logístico”, afirma Muricy, que prevê para este ano, apesar da forte recessão do país, um crescimento da ordem de 50% nos negócios em relação ao ano passado.

Wonder Legal festeja um ano

A startup francesa Wonder Legal, que oferece contratos e outros documentos jurídicos via site, acaba de completar um ano no Brasil com números significativos. Os usuários brasileiros já batem a casa dos 40 mil, e o Brasil tornou-se o segundo maior mercado entre os nove países em que a companhia opera atualmente. A Bahia é o quinto estado com mais usuários: mais de dois mil. No Brasil, a Wonder Legal oferece mais de 80 documentos.

Laboratório Leme é premiado

O Laboratório Leme alcançou o segundo lugar na categoria “Medicina Diagnóstica” na 4ª edição da lista das Melhores Empresas para Trabalhar – Saúde, promovida pelo Great Place to Work (GPTW) em parceria com a Live Healthcare Media. A lista tem como base o ano de 2016 e conta com empresas participantes de todo país, divididas por categorias diversas relacionadas à área de saúde. A festa de premiação será realizada em outubro.

Chesf conclui obras de parques eólicos

As obras dos parques eólicos Casa Nova II e III, localizados no município de Casa Nova, serão concluídas até outubro. Os empreendimentos da Companhia Hidro Elétrica do São Francisco (Chesf) têm capacidade instalada total de 61,1 MW – energia suficiente para atender a mais de 57 mil residências. Os investimentos alcançam R$ 275 milhões. A empresa informou que estão sendo gerados 500 empregos nesta fase de implantação do projeto. Já os donos de terras onde os aerogeradores foram instalados receberão mensalmente cerca de R$ 700 por cada máquina.

Operação – A paranaense Companhia de Energias Renováveis (CER), por sua vez, está colocando em operação o parque eólico Assuruá IV. Localizado na zona rural do município de Gentio do Ouro, a unidade conta com 15 aerogeradores e capacidade instalada de 30 MW.

A Atlas Schindler, uma das maiores fabricantes mundiais de elevadores e esteiras rolantes, está de casa nova na Bahia. A nova sede do grupo suíço fica na Alameda dos Umbuzeiros, Caminho das Árvores. A estrutura conta com equipes especializadas para as três linhas de negócios da companhia – novas instalações, modernização e manutenção de elevadores – e plantão de manutenção técnica, 24 horas por dia. A companhia oferecerá, na nova sede, palestra e workshops abertos e sem custo para síndicos, clientes e profissionais de condomínio.

OR lança condomínio de lotes

A Odebrecht Realizações Imobiliárias (OR) acaba de lançar um produto inédito em Sauípe: um condomínio de lotes. Com valor geral de vendas (VGV) estimado em R$ 100 milhões, o empreendimento Reserva Sauipe marca o retorno da OR ao mercado em 2017. Serão 262 lotes em um condomínio fechado e com infraestrutura completa de lazer e segurança, em uma área com 48,62 hectares. “O Reserva Sauipe vem marcar com pioneirismo a retomada dos lançamentos da OR no segmento imobiliário. Não poderíamos ter escolhido um local melhor. Sauipe tem uma história e já possui dois empreendimentos de sucesso da própria Odebrecht, como o Casas do Sauípe e o Quintas de Sauípe e, agora, trazemos um condomínio de lotes para o litoral baiano, de frente para lagoa e de frente para o mar. O lançamento com certeza já nasce com uma marca de sucesso”, diz o presidente da OR, Marco Siqueira. O empreendimento que tem projeto arquitetônico de André Sá e Francisco Mota terá um caderno de normas construtivas, que determina o número máximo de dois pavimentos, por exemplo. Os compradores também deverão respeitar o parâmetro de ocupação de área construída e a preservação da vegetação local.

adblock ativo