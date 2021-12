Lei Rouanet aprova projeto do Neojiba

O Instituto Ação Social pela Música (IASPM) - organização que administra o Neojiba (Núcleos Estaduais Juvenis e Infantis da Bahia) - foi autorizado pelo Ministério da Cultura a captar, via Lei Rouanet, pouco mais de R$ 15,5 milhões para a reforma e a revitalização do Parque do Queimado, localizado no bairro da Liberdade, em Salvador, e a construção no local da nova sede do Neojiba. O projeto contempla o restauro e a adaptação dos edifícios, implantação de um espaço multiúso para 140 pessoas e salas de ensaio e estudo. De acordo com a portaria nº 411, da Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, o dinheiro também será usado na promoção de eventos musicais e educacionais ao ar livre e gratuitos, a serem realizados durante o processo de restauração, na produção de um livro sobre a história do parque e na elaboração de projetos arquitetônicos para a revitalização integral do espaço. Com 10.963 m² e tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), o Parque do Queimado foi inaugurado em 1839. Além do reservatório elevado, no local funciona o Museu Arqueológico da Embasa. O espaço foi cedido pela Embasa ao Neojiba no final de 2014.

Sesc acelera obras em Feira e Jacobina

Os investimentos do Sistema Fecomércio-BA na construção de unidades do Sesc no interior do estado seguem em ritmo acelerado. A unidade de Jacobina, por exemplo, já tem 80% das obras concluídas. O Sesc do município ocupa uma área de 30 mil m² e oferecerá serviços de educação, saúde, cultura, lazer e assistência. "Nossa previsão é que no final deste ano sejam iniciadas as matrículas da educação infantil para o ano letivo de 2017. A expectativa é gerar 80 a 100 empregos diretos e 120 indiretos", diz o presidente da Fecomércio, Carlos Andrade.

Investimentos - Em Feira de Santana, quase 40% do projeto, que envolve a construção do restaurante do comerciário e de um teatro com 290 lugares, já foi concluído. Os investimentos nas duas unidades somam R$ 25 milhões.

Natuzzi reúne lojistas na Bahia

O grupo moveleiro italiano Natuzzi promove de 1º a 5 de agosto, em sua unidade fabril em Simões Filho, a 8ª edição do congresso de vendas da América do Sul. O evento vai reunir 130 lojistas do Brasil e de vários países da América do Sul. No evento, os empresários adquirem os lançamentos apresentados mundialmente pelo grupo no Salão de Milão (Itália), realizado em abril passado. Segundo Bianca Giacomelli, gerente de marketing da empresa na América do Sul, a expectativa é um aumento das vendas da ordem de 30%. "Em um ano em que a política e a economia do país sofrem diante das instabilidades, nós da Natuzzi acreditamos na força de nossa tradição e de nossas parcerias", diz.

Fábrica - A fábrica da Natuzzi em Simões Filho atende ao mercado local e exporta para as américas do Sul, Central e Norte. A unidade emprega 200 pessoas. No último balanço de 2014, o volume mundial de negócios do grupo chegou a 461,4 milhões de euros.

Beleza Natural abre nova unidade

O Instituto Beleza Natural, maior rede do Brasil especializada em cabelos crespos e ondulados, volta a investir no mercado baiano. No dia 5 de agosto, será inaugurado o segundo quiosque exclusivo para a venda de produtos da marca. Com o novo ponto, instalado na nova alameda de serviços do 1º piso do Shopping da Bahia, a rede carioca contabiliza sete unidades de negócio em Salvador. As outras seis estão localizadas na Liberdade, Pau da Lima, Salvador Norte Shopping, Cajazeiras, Periperi e Shopping Center Lapa. Com design inovador, o quiosque vai comercializar mais de 50 produtos.

. A Sudene aprovou esta semana incentivos fiscais para os projetos de implantação da Torres Eólicas do Nordeste, em Jacobina, e para a ampliação da Fibraex Indústria Comércio e Exportação, em Conceição do Coité. As empresas passarão a ter direito à redução de 75% do Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) pelo prazo de 10 anos.

