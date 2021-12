Latam aposta em voo internacional

A Latam Airlines Brasil vai operar entre 4 de janeiro de 2018 e 12 de fevereiro de 2018, um voo ligando Salvador a Buenos Aires (Argentina). Serão quatro frequências semanais durante este período e há grande expectativa quanto à procura pelos bilhetes, que já estão à venda no site latam.com e demais canais de venda da companhia. “Salvador é um destino importante para a Latam devido ao seu alto potencial turístico. O investimento neste novo voo beneficia os viajantes de Salvador com destino a um importante polo de lazer no exterior, mas também amplia o acesso direto e sem conexões do turista estrangeiro à cidade. São muitos argentinos querendo conhecer Salvador e suas praias durante o verão”, afirma Vitor Megale, gerente de vendas da empresa. Ele informa que, atualmente, a companhia opera 15 voos diários de e para Salvador, ligando a capital baiana a São Paulo, Rio, Brasília, Fortaleza e Belo Horizonte – este último destino com voos aos finais de semana. "O grupo Latam sempre está a procura de novas rotas, onde colocar novos voos, sempre avaliamos oportunidades", conta Megale, acrescentando que a aviação brasileira tem sido fortemente impactada pelo contexto econômico do país. “A indústria da aviação reflete de modo muito rápido as oscilações econômicas. Quedas de crescimento geram imediatamente a baixa da procura por viagens aéreas. E, somado a isso, temos vivido em um ambiente instável e com níveis baixos de previsibilidade, segurança e confiança, o que faz com que a procura por viagens caia abruptamente. Não vislumbramos um aquecimento da demanda em 2017”, diz.

Positivo mira expansão no estado

Com receita líquida de R$ 974,5 milhões e lucro líquido de R$ 69 milhões em 2016, o Grupo Positivo mira o mercado nordestino. Atualmente, 316 escolas da região são conveniadas ao Sistema Positivo de Ensino, dentre elas os colégios Pedacinho do Céu e Centro Educacional Luz do Saber, em Salvador. São quase 90 mil alunos nordestinos que utilizam hoje a proposta da Editora Positivo no aprendizado que vai da educação infantil ao ensino médio. A região corresponde a uma fatia de 16% do mercado do Sistema Positivo de Ensino.

Evento – Com o objetivo de apresentar a proposta de ensino e debater com educadores baianos os avanços da educação, a Editora Positivo promove terça-feira, das 9h às 18h no hotel Sheraton Bahia, em Salvador, o evento “Um Dia Positivo!”. Entre os palestrantes, o médico e cientista Miguel Nicolelis fala com educadores sobre os “Avanços da tecnologia e suas implicações no futuro”. Mais informações no site www.ensinopositivo.com.

Fieb conhece projeto CLM Subaé

O engenheiro do Centro de Logística e Multiúso Subaé (CLM Subaé), João Kruschewsky, apresentou ao presidente da Fieb, Ricardo Alban, o projeto do novo espaço, prestes a ser inaugurado em Feira de Santana, a 500 metros da BR-324. Dividido em cinco condomínios e dez lotes comerciais, o CLM possui em torno de 319 mil metros quadrados e é formado por lotes urbanizados, destinados aos segmentos comercial, industrial e de logística. Durante o encontro, Kruschewsky mostrou a planta do centro e apresentou os principais potenciais do empreendimento, desenvolvido pela FCK Construções e Incorporações para implantação de novas empresas.

Paratinga ganhará complexo solar

A Lagedo Alto Energia obteve junto ao Inema a licença prévia para construir um complexo fotovoltaico no município de Paratinga. O empreendimento é composto por quatro usinas e terá uma capacidade total instalada de 200 MW.

Accenture fará estudo da Fiol

A Accenture – consultoria global de gestão, tecnologia da informação e outsourcing – realizará os estudos de modelagem econômico-financeira de concessão da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol). O trabalho prevê ainda a elaboração de estudo de viabilidade técnica e econômica. A empresa foi escolhida através de licitação promovida pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio da Bahiainveste, e receberá pelo serviço R$ 2,750 milhões.

Laboratório Leme abre nova unidade

O Laboratório Leme inaugura amanhã a nova unidade no Caminho das Árvores. É a 12ª filial da empresa dentro do projeto de expansão da rede, cuja meta é inaugurar mais cinco, entre o final de 2017 e início de 2018, em outros bairros de Salvador. A nova sede atenderá na Alameda das Espatódeas, nº 491, oferecendo todos os serviços de exames laboratoriais e de vacinas hoje disponibilizados pelo Leme.

Grupo aposta em seguro sustentável

O Programa Auto Reciclagem, do Grupo Bradesco Seguros, lançado em 2009, é pioneiro entre as seguradoras na prática de reciclar peças resultantes de reparos de carros, caminhões e motocicletas, danificados em acidentes com segurados e terceiros. Até junho, foram doadas para empresas de reciclagem cerca de 14 mil toneladas de peças. O programa também gera renda para catadores, recicladores e para as próprias siderúrgicas e indústrias afins. Atualmente, é possível reciclar até 80% das peças descartadas de um veículo. Este é um dos exemplos mapeados pelo “Cadernos de sustentabilidade”, que reúne as iniciativas e inovações do grupo segurador nessa área.

.A Chiquinho Sorvetes – maior rede de sorveterias do país, com mais de 400 unidades – pretende nos próximos meses implantar lojas em todas as cidades da Bahia com mais de 50 mil habitantes.

