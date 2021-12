Interior da Bahia lidera consumo de bens e serviços

O interior da Bahia vem ganhando cada vez mais espaço no mercado de consumo de bens e serviços. Para se ter uma ideia, este ano, serão movimentados nos 404 municípios fora da região metropolitana de Salvador (RMS) R$ 127,11 bilhões - R$ 19,5 bilhões a mais em relação a 2010, de acordo com pesquisa da IPC Maps. A participação do interior no consumo pulou, no período, de 57% para 63,2%. Teixeira de Freitas, no extremo sul, é o município com a maior expansão de consumo, cerca de R$ 684 milhões entre 2010 e 2015. Em seguida aparecem Vitória da Conquista (R$ 438,2 milhões) e Luís Eduardo Magalhães (R$ 384,5 milhões). "Este cenário pode contribuir para se traçar um novo horizonte de oportunidades competitivas empresariais para a economia na geração de consumo por produtos e serviços", diz Marcos Pazzini, responsável pelo estudo. O consumo em Salvador e nos demais municípios da região metropolitana, por sua vez, encolheu. Segundo o IPC Maps, serão gastos este ano R$ 74 bilhões na RMS, uma redução de R$ 7,1 bilhões em relação a 2010.

Tecsis inaugura unidade em 2016

As obras de construção da unidade de Tecsis no Polo Industrial de Camaçari seguem a todo vapor. A unidade, que vai fabricar pás eólicas, entrará em operação no começo do ano que vem. Já foram fechados dois contratos que garantem o início da produção com quatro moldes. A previsão é fechar 2016 com mais dois moldes e, dentro do primeiro semestre de 2017, com oito moldes ativos e empregando até duas mil pessoas. A empresa informou ainda que as obras civis da unidade não deverão ser interrompidas nos próximos três anos, num processo de ampliação contínua. O investimento previsto é da ordem de R$ 200 milhões.

Empregos - As contratações serão feitas em parceria com a prefeitura de Camaçari e com a unidade do Senai na Bahia. Foram abertas vagas para cursos de qualificação por meio de editais. Serão três etapas de treinamento, disponibilizando 720 vagas no total. Após a realização de exames e entrevistas sociofuncionais, os alunos certificados poderão ser contratados para trabalhar na nova fábrica.

Gamesa e governo firmam parceria

A espanhola Gamesa deve ser a próxima indústria do Polo de Camaçari a firmar uma parceria com o governo estadual para um programa de educação profissionalizante voltado para estudantes da rede pública. Para participar, é preciso ter boas notas desde o primeiro ano do ensino médio. O governo já está fechando os últimos detalhes para lançar oficialmente o convênio com a fabricante de equipamentos eólicos. No Polo, a Elekeiroz, do ramo químico, e a montadora Ford já participam da iniciativa, que prevê que as empresas patrocinem cursos relacionados a seus segmentos de atuação. No caso da Ford, dos 100 jovens selecionados, pelo menos 30 devem ser aproveitados, posteriormente, na empresa.

Mondial contrata 120 na Bahia

A produção de ventiladores no país deve bater recorde neste verão. A Mondial, empresa líder em eletroportáteis no país, por exemplo, espera aumentar em até 18% o volume de vendas só neste trimestre, além de faturar 29% mais neste segmento. A empresa está contratando 130 novos funcionários para atender ao aumento da demanda nas linhas de produção de ventiladores no complexo industrial em Conceição de Jacuípe. "Acabamos de preencher 65 novas vagas de trabalho e já estamos em fase de contratação de mais 65 funcionários, números que representam 17% do efetivo da linha de ventilação", diz o diretor-geral Giovanni Marins Cardoso. Ele diz que a fábrica já trabalha praticamente 24 horas por dia na área de injeção de plástico e em dois turnos nas linhas de montagem.



.O Atakarejo obteve da Sucom a licença para construir uma loja no bairro de Amaralina. A nova unidade vai ocupar uma área de 6.637,85 m².

.O Gollog, a unidade de cargas da Gol, inaugurou quinta-feira um novo terminal no aeroporto de Salvador. Na nova unidade serão oferecidos todos os serviços da empresa, como o Gollog Express, para encomendas porta a porta e específico para envios interestaduais, e o Voo Certo, que possibilita a escolha do voo que realizará o transporte da encomenda.

Colaborou Joyce de Sousa

adblock ativo