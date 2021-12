Instituto Cervantes expande atuação

O Instituto Cervantes – instituição criada pela Espanha há 25 anos para promover, ensinar espanhol e divulgar a cultura do país – vai expandir a sua atuação em Salvador este ano, com a abertura de duas novas unidades: uma no Centro Empresarial Iguatemi e outra na sede do Senai-Cimatec, na Avenida Orlando Gomes, no bairro de Piatã. No primeiro núcleo de ensino serão oferecidas entre 150 e 200 vagas, atendendo os que desejam aprimorar seu perfil profissional, ampliando o conhecimento sobre a segunda língua mais falada no mundo. As aulas começam no próximo mês de março. Já na unidade do Cimatec as aulas não só serão oferecidas para a comunidade de estudantes, professores e funcionários da instituição, como também para qualquer pessoa interessada, incluindo moradores de Alphaville, Piatã, Patamares, dentre outras localidades. O curso começa em abril. “A abertura dessas novas unidades significa que o nosso projeto amadureceu e se consolidou institucional e socialmente na cidade, consagrando a nossa missão de promover e difundir a língua e a cultura espanholas”, afirma o atual diretor do Instituto Cervantes em Salvador, Alberto Gascón. Ele conta que, atualmente, o Cervantes vive um período de crescimento de matrículas na sua sede principal, na Ladeira da Barra. Em 2016, o acréscimo em relação ao ano anterior foi da ordem de 30%. Além disso, como lembra Gascón, o instituto contabiliza um total de sete mil estudantes que passaram por suas salas de aula nesses dez anos de operação na capital baiana.

Complexo hoteleiro reduz conta de energia

A conta de energia do complexo hoteleiro Costa do Sauipe terá uma redução anual de R$ 1,176 milhão. O empreendimento, por meio de uma parceria com a EDP Brasil, acaba de concluir um projeto de modernização de toda a estrutura de refrigeração de dois hotéis do complexo, substituindo equipamentos antigos por outros mais modernos e eficientes. Resultado: houve uma redução no consumo de energia de 2.965 megawatts-hora (MWh) por ano – 34% a mais do que o projetado inicialmente (2.206 MWh ao ano). O investimento necessário para a reforma, estimado em R$ 5,7 milhões, foi feito em parte pela própria EDP e será pago pela Costa do Sauipe com percentagens do que for economizado mensalmente nas contas de energia. A iniciativa faz parte do Programa de Eficiência Energética da Coelba (Grupo Neoenergia), regulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel). “Trata-se de um modelo que também pode ser replicado em outras redes do setor hoteleiro”, diz o diretor da área de comercialização e soluções em energia da EDP, Fernando Saliba.

Camaçari atrai novo condomínio logístico

A prefeitura de Camaçari e a MK Locações e Terraplenagem firmaram um termo de acordo e compromisso para a implantação do Loteamento Logístico Camaçari Center I. Localizado na BA-530, no lado direito da via Atlântica (ligação Ford/ Estrada do Coco), o empreendimento ocupará uma área de quase 200 mil metros quadrados e contará com 21 lotes destinados ao uso comercial, serviço e industrial e uma área destinada à implantação de um posto de comércio de combustíveis.

Kaco New Energy mira unidade na BA

A Bahia começa a atrair indústria de equipamentos para fonte solar. A alemã Kaco New Energy, fabricante de inversores para redes de alimentação de energia solar, vai montar uma unidade no estado nos próximos meses. O investimento é resultado de uma viagem que o governador Rui Costa fez à Alemanha em outubro de 2015. Acompanhado do secretário de Desenvolvimento Econômico, Jorge Hereda, Rui visitou grandes grupos alemães deste segmento, como a Manz AG e a própria Kaco.

A Geradora começa 2017 com novidades

A baiana A Geradora inicia o ano com novidades. Amanhã, a empresa coloca em operação uma central de vendas exclusiva para locação de equipamentos e venda de usados, abrangendo todo o território nacional, e que irá funcionar por meio do telefone 0800 333 5000. Os investimentos giram em torno de R$ 240 mil por ano. Ainda neste mês, a companhia vai implantar um novo software de gestão, desenvolvido pela Totvs. Serão aplicados no projeto R$ 2,4 milhões.

Projetos podem captar recursos

Vários projetos sociais e culturais da Bahia foram autorizados, na última semana de dezembro, pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura, a captar recursos por meio da Lei Rouanet. O Neojiba, por exemplo, poderá captar, mediante doações ou patrocínio, até R$ 7.661.639,45 para o seu plano anual de atividades de 2017. O Olodum, outros R$ 304,5 mil para a realização da 36ª Edição do Femadum. O cantor e compositor Luiz Caldas poderá receber até R$ 883.040. Os recursos deverão financiar a apresentação do artista, num trio elétrico sem cordas, durante o Carnaval deste ano em Salvador. A secretaria aprovou ainda um incentivo de R$ 974.670 para a realização do 2º Festival de Arte Urbana da Associação Pracatum de Ação Social (Apas), fundada em 1994 pelo músico Carlinhos Brown.

.A cultura de trigo irrigado na Bahia foi incluída no Zoneamento Agrícola de Risco Climático (Zarc) do Ministério da Agricultura. A medida é referência para o Programa de Garantia de Atividade Agropecuária (Proagro) e para o Seguro Rural.

.Os estudantes de ciências contábeis que pretendem fazer a prova do primeiro exame de suficiência de 2017 para ingresso na profissão podem fazer as inscrições para o certame até o dia 19 no site da Fundação Brasileira de Contabilidade (http://www.fbc.org.br/) ou do Conselho Federal de Contabilidade (http://www.cfc.org.br). A taxa de inscrição custa R$ 110.

