Image Memorial investe R$ 15 mi

O Image Memorial - tradicional empresa baiana especializada em medicina diagnóstica - investiu R$ 15 milhões na compra de novos e modernos equipamentos e, com isso, dobrou a capacidade no atendimento de exames de ressonância magnética em suas quatro unidades: Ondina, Itaigara, Campo Grande e Vilas do Atlântico. Agora cada filial pode realizar até dois mil exames mensais. O diretor clínico da empresa, César de Araújo Neto, explica que a ressonância magnética permite o rastreamento de informações detalhadas dos órgãos e tecidos internos do corpo, sem a utilização de radiação ionizante, por meio de ondas de rádio. "O exame é amplamente indicado para diagnosticar problemas no sistema nervoso, tais como doenças neurodegenerativas, tumores encefálicos, afecções da medula espinhal, lesões vasculares, bem como lesões nos órgãos internos e do sistema músculo-esquelético", diz, acrescentando que outros diferenciais na realização dos exames pela empresa é o apreço pela segurança dos pacientes, a qualidade e a personificação no atendimento. "Nossa marca é associada ao conceito do exercício da qualidade dedicada a todas as ações empreendidas. Todos os exames de ressonância, sobretudo os que exigem a administração do meio de contraste, são acompanhados por anestesistas", afirma.

Empresa conta com 300 funcionários

Fundado há 17 anos, o Image Memorial conta hoje com mais de 300 colaboradores. Desde 2005, integra a Dasa - maior empresa de medicina diagnóstica e saúde preventiva da América Latina e a quarta maior do mundo.

Arco Logística inicia obras de CD

A catarinense Arco Logística S.A. inicia este mês a construção de um centro de distribuição no município de Itabuna. A unidade será implantada em uma área de 10 mil metros quadrados, ao lado do parque de exposições da cidade, e vai exigir um investimento R$ 15,250 milhões. A expectativa é que sejam gerados cerca de 200 empregos diretos e indiretos. A Arco atende os setores de carnes, alimentos prontos congelados e resfriados, lácteos e sorvetes. Entre os seus clientes estão Marfrig, Nestlé, Americanas, Danone, Nielly e Hering.

PacíficoLog - Com forte presença na região Norte do país, a PacíficoLog está iniciando sua expansão para o Nordeste. A empresa acaba de abrir, simultaneamente, filiais em Salvador, Recife, Fortaleza e Campina Grande (PB). O grupo conta com hoje com uma frota de 450 veículos e faz 50 mil entregas mensais.

Crescem pedidos para antecipar IR

Levantamento do Itaú Unibanco apontou um aumento de 63% na procura por antecipação da restituição do Imposto de Renda em 2016 na Bahia, se comparado ao mesmo período do ano passado. Os dados referem-se à base de clientes do banco desde o início da oferta em 1º de março até o final de maio. A quantidade de contratos aumentou 46% na mesma comparação. O crescimento na procura reflete o cenário mais desafiador, a facilidade na contratação e as condições favoráveis. A contratação pode ser realizada pelo internet banking, caixa eletrônico e nas agências.

.O Shopping da Bahia receberá amanhã o primeiro quiosque franqueado da Yes! Cosmetics. Localizada na Alameda Newton Rique, no 2º piso, a unidade recebeu aportes de R$ 180 mil (com previsão de retorno em seis meses) e será ministrada por três sócias: Mariana Lima Albuquerque, Luciene Maia e Alice Ribeiro.

.A produção total de petróleo e gás natural na Bahia em maio totalizou 81.406 barris de óleo equivalente por dia (boe/d). A produção de petróleo foi de 36.328 barris por dia (bbl/d), uma queda de quase 10% em relação ao mesmo mês em 2015. Já a produção de gás natural totalizou 7,167 milhões de metros cúbicos por dia (m³/d), 16,4% menor ante o mês anterior e de 12,21% na comparação com o mesmo mês em 2015.

