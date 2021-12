Hospital investe R$ 120 milhões

Fundado há 27 anos, o Hospital São Rafael (HSR) está concluindo um dos mais importantes ciclos de investimentos de sua história. Ao todo, estão sendo aplicados na unidade R$ 120 milhões – em parte financiados pelo Banco do Nordeste e Desenbahia – na construção de um novo prédio com 16 mil m² de área, ampliação da emergência adulta, aquisição de novos equipamentos, em tecnologia e na área ambiental. Segundo o diretor-geral do HSR, Alfredo Martini, o projeto está em linha com a missão da instituição em oferecer uma “assistência de qualidade, com atendimento humanizado e tratamento absolutamente igualitário”. “Para nós, não há diferença se o paciente é do SUS, de plano de saúde ou particular. São todos iguais”, afirma ele. Um dos destaques do projeto do São Rafael é a construção do Edifício D. Luigi Verzé, com 12 andares, metade deles dedicada à parte assistencial. São 88 novos leitos de internação, observação e terapia intensiva. No novo prédio já estão em funcionamento a nova Unidade de Oncologia Ambulatorial, o Centro de Infusão de Quimioterapia e Imunobiológicos, UTI neurológica e um novo restaurante para colaboradores e acompanhantes de pacientes internados. “Em meados de agosto iremos entregar a nova emergência adulta, com consultórios e equipamentos mais modernos, 22 leitos de observação e melhores condições de segurança, conforto e acomodação para os pacientes”, afirma Martini, acrescentando que o plano de investimento contempla ainda área ambiental, com a atualização de 900 m² de painéis solares, instalação de seis conjuntos de geradores de energia e a modernização da estação de tratamento de efluentes.

Unidade emprega 3,2 mil pessoas

O Hospital São Rafael conta hoje com cerca de 3,2 mil colaboradores, 356 leitos e 88 consultórios médicos. A estrutura da unidade contempla os setores de emergência, hemodiálise, bioimagem, centro cirúrgico, laboratório de análises clínicas e anatomia patológica, banco de sangue e mais 52 leitos de terapia intensiva e semi-intensiva. Outro destaque, diz o diretor-geral do HSR, Alfredo Martini, é o Centro de Biotecnologia Celular. “É uma área pioneira na Bahia, de grande avanço tecnológico, que faz pesquisa com células-tronco, por exemplo. Ali também são realizadas pesquisas e estudos em parceria com organismos nacionais e internacionais, como Fiocruz, universidade e indústrias farmacêuticas, em diferentes áreas, a exemplo de doença de Chagas, zika, dentre outras”, afirma Alfredo Martini. Anualmente, o Hospital São Rafael realiza cerca de 700 mil atendimentos, 12 mil cirurgias e 20 mil internações.

Center Lapa ganha 4 novas operações

O Shopping Center Lapa inaugurou nos meses de junho e julho quatro novas operações: Atacadão dos Remédios, as lojas plus size Sorella, no piso L2, e a infantojuvenil Aquarela Kids (piso L3), além Clínica da Pele – um centro dermatológico que reúne cuidados com a saúde e estética da pele, com tratamentos desde os de câncer de pele a preenchimentos e botox. Administrado pela AD Shopping, o empreendimento reúne atualmente 170 lojas.

Fábrica de cimento já conta com licença

A CPX Brasil Mineração e Participações já conta com a licença prévia para a implantação de um complexo mineroindustrial, que inclui uma fábrica de cimento Portland e uma mineração de calcário e argila, no município de Lajedinho. Durante a fase de construção da unidade, cujo investimento estimado é da ordem de R$ 750 milhões, serão gerados dois mil empregos diretos. Na fase de operação serão 200 postos de trabalho diretos e outros 600 indiretos. A produção estimada é 800 mil toneladas de cimento por ano, o que deve tornar o estado da Bahia autossuficiente.

Lajedinho – A cidade de Lajedinho foi completamente destruída por um temporal há quase quatro anos. A expectativa é que a implantação da fábrica da CPX dinamize a economia local, com a atração de outros negócios, como pequenas e médias indústrias de produtos à base de cimento, como pré-moldados, artefatos de cimento, tubulações, dentre outros.

Novo aeroporto de Senhor do Bonfim

A Egis – Engenharia e Consultoria inicia nos próximos dias os estudos preliminares e a elaboração dos projetos básicos e executivos necessários à implantação do novo aeródromo do município de Senhor do Bonfim. O aeroporto deverá ser construído numa área de 180 hectares, a 12 quilômetros do centro da cidade, às margens da via de acesso ao distrito de Quicé. Além de pista de pouso e decolagem, contará com pátio de estacionamento de aeronaves, terminal de passageiros, estacionamento para veículos, serviço de combate a incêndio, balizamento noturno e estação de telecomunicações. O novo equipamento vai beneficiar quase 300 mil moradores da região.

Telefonia móvel encolhe no estado

O número de linhas de celular na Bahia registrou forte queda nos últimos 12 meses. De acordo com o mais recente boletim da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), as operadoras de telecomunicações fecharam o mês passado com 15.241.742 chips ativos em todo o estado, numa queda de 7,89% em relação a junho de 2016. Em termos absolutos, foi a maior redução do país: 1.305.161 linhas a menos. Em seguida aparecem os estados do Rio de Janeiro (-1.151.713) e Minas Gerais (-1.040.118). Somente na passagem de maio para junho deste ano, as companhias perderam 17.105 linhas móveis na Bahia.

adblock ativo