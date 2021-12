Grupo TS3 foca expansão na Bahia

O mercado baiano de logística está ganhando um novo concorrente: o Grupo TS3 (www.grupots3.com.br). Com sede em Simões Filho, a empresa vai focar nesta fase inicial as indústrias farmacêuticas, de cosméticos, de alimentos e grandes varejistas, com a oferta de serviços nas áreas de logística, transporte, distribuição e suporte a projetos de supply chain, como o redesenho de malha logística, avaliação e reestruturação de políticas de estoques, dentre outros. "O que nos move é o desejo de oferecer uma opção logística diferenciada, que realmente escute o cliente e suas necessidades", afirma Luiz Lima, um dos sócios do grupo.

Pensando nisso, conta o executivo, o Grupo TS3 aposta num modelo misto de abordagem. Ele explica que uma parte deste processo consiste num trabalho prévio de consultoria, onde é elaborado um diagnóstico minucioso do problema, passando pelas simulações de cenários e opções de correção e/ou readequação. A outra parte é a proposta operacional em si, que vai sustentar o plano traçado através da prestação do serviço necessário. "Os clientes valorizam muito a qualidade de um diagnóstico bem fundamentado, sendo que na maioria das vezes não possuem tempo ou capital humano para dimensionar as próprias necessidades. Nosso interesse vai muito além de um contrato comercial. Queremos descomplicar a vida das empresas que nos escolhem como parceiros", afirma o empresário.

Exporural espera movimentar R$ 30 mi

Falta menos de um mês para o início da 17ª edição da Exporural, que acontece no Parque de Exposições de Salvador, no período de 13 a 21 de agosto. São esperados 500 expositores com quatro mil animais, entre bovinos, equinos e um plantel significativo de caprinos e ovinos (dois mil exemplares), além de animais de pequeno porte. A expectativa é que cerca de 100 mil pessoas visitem a feira e que haja uma movimentação financeira de R$ 30 milhões com leilões e vendas indiretas de animais, maquinários e implementos agrícolas.

Exportações do agronegócio baiano caem quase 12%

As exportações baianas do agronegócio somaram pouco mais de US$ 1,507 bilhão no primeiro semestre deste ano, o que representa uma redução de 11,8% em relação ao mesmo período de 2015. Os produtos florestais (borracha natural, celulose, madeira e papel) responderam, de janeiro a maio deste ano, por mais de um terço das vendas externas do estado, movimentando quase US$ 574 milhões. Em seguida, aparece o complexo soja com outros US$ 460 milhões. Já as importações, puxadas principalmente pelo cacau e seus produtos, deram um salto: passaram de US$ 209,905 milhões para US$ 326,633 milhões, numa alta de 55,61%. Os dados são do Ministério da Agricultura.

Vanilla Caffè chega a Salvador

Salvador vai ganhar no início do próximo mês a primeira unidade do Vanilla Caffè. A cafeteria gourmet vai funcionar dentro do Hangar Business Park. "Decidi ter uma franquia porque já tem toda a assessoria e expertise do negócio. Pesquisamos outras redes, mas nos identificamos com o modelo do Vanilla", conta Alex Brito, um dos sócios. De acordo com Maurício Freire, diretor-geral do Vanilla Caffè, dependendo do modelo de negócio, o investimento varia de R$ 150 mil a R$ 350 mil, e o faturamento médio é de R$ 40 mil a R$ 60 mil por mês.

.A Ferbasa vendeu em junho passado 22.649 toneladas de ferrocromo e ferrossilício cromo numa alta de 17,3% em relação a igual mês de 2015. Já a receita líquida alcançou no mês R$ 87,3 milhões e registrou um decréscimo de 0,3%.

.Mesmo em tempos de crise, a sorte aparece para quem aposta nela. No último sorteio da Brasilcap, 497 clientes foram contemplados com mais de R$ 3,8 milhões em prêmios, com destaque para o montante de R$ 110 mil que saiu para um cliente da Bahia.

