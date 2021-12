Grupo alemão desiste de projeto

A multinacional alemã Styrolution, líder mundial no segmento de estirênicos, desistiu de implantar uma fábrica de ABS (copolímero de acrilonitrila butadieno estireno) no Polo de Camaçari. Esta coluna apurou que o governador Rui Costa (PT) já foi comunicado sobre o fim do projeto. Além da crise econômica do país, pesou na decisão do grupo europeu a insegurança em relação ao fornecimento de insumos básicos, como a nafta. A unidade - anunciada oficialmente no final de 2013 e que seria tocada em parceria com a baiana Braskem - demandaria um investimento da ordem de US$ 200 milhões e já havia inclusive sido aprovada pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). A intenção era produzir, a partir de 2018, 100 mil toneladas por ano de ABS - um plástico de alta resistência usado em larga escala nas indústrias automobilística e de eletroeletrônicos. Detalhe: há nove anos, o mercado nacional de ABS é integralmente atendido por importações. A fábrica iria gerar cerca de 100 empregos diretos e outros mil indiretos.

Votorantim inaugura fábrica em Camaçari

O Grupo Votorantim inaugura no próximo dia 5 de novembro uma fábrica de argamassas no Polo Industrial de Camaçari. A planta, que exigiu investimentos de R$ 25 milhões, tem capacidade para produzir até 200 mil toneladas por ano e vai empregar pelo menos 80 pessoas.

Bahia volta a liderar leilão de energia

A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) cadastrou 302 empreendimentos na Bahia interessados em participar do Leilão A-5 2016, que vai acontecer em fevereiro do ano que vem. Ao todo, os projetos baianos totalizam 8.554 megawatts em oferta de eletricidade - o maior volume do país. A fonte eólica, mais uma vez, liderou o certame com 292 cadastrados, que totalizam 7.109 MW. As termelétricas movidas a biomassa aparecem em seguida, inscrevendo cinco projetos, que, juntos, resultam em 199 MW. Há ainda três projetos de térmica a gás natural (1.206 MW) e duas pequenas centrais hidrelétricas (40 MW). O leilão vai contratar energia para ser entregue ao mercado a partir de 1º de janeiro de 2021.

De bronca - Os produtores de grãos do oeste da Bahia estão de bronca com a Coelba. O motivo: a oscilação da tensão da rede elétrica e a queda no fornecimento do insumo na região. O problema tem afetado, dentre outras coisas, o funcionamento dos pivôs de irrigação e bombas d'água, provocando, em alguns casos, queima dos equipamentos e, claro, prejuízos para o agronegócio.

Barra contrata para o Natal

O Shopping Barra irá abrir 130 vagas temporárias durante o período de Natal para a área administrativa, como segurança e para trabalhar na campanha natalina. Os currículos já podem ser entregues no setor de RH. Apesar da recessão, o Barra espera um aumento nas vendas entre 7% e 8% neste fim de ano em relação ao mesmo período do ano passado.

Atraso - As obras do Shopping Busca Vida, na Estrada do Coco, atrasaram. A inauguração do empreendimento, prevista inicialmente para o final deste ano, ficou para 2016. O shopping contará com 100 lojas, 177 salas comerciais, um complexo de cinemas, praça de alimentação e 600 vagas de estacionamento. O investimento soma R$ 50 milhões.

.O grupo baiano Ramiro Campelo, que detém as marcas Lojas Guaibim, de móveis e eletros, Casa Mais Fácil, de material de construção, e a rede de franquia LG Mobile no Nordeste, de tecnologia móvel, recebeu, em São Paulo, o prêmio GPTW Novarejo 2015 na categoria Melhores Empresas para Trabalhar.

.A Casa do Construtor - especializada na locação de equipamentos de pequeno porte para a construção civil - inaugurou esta semana, em Teixeira de Freitas, sua sétima franquia na Bahia. A rede também estuda perfis de investidores para chegar a outras cidades, como Barreiras, Jequié, Paulo Afonso, Santo Antônio de Jesus, Simões Filho, Alagoinhas, Candeias, Senhor do Bonfim, dentre outras.

