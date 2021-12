Garimpando lucros

Uma missão constituída por 17 empresários de Xangai e Hong Kong, na China, estará na Bahia no mês que vem para conhecer de perto o setor de pedras preciosas do estado. A iniciativa está sendo organizada pela Panamá Diamond Exchange (PDE) - primeira bolsa de diamantes da América Latina, cuja vice-presidência é ocupada pela empresária brasileira Ali Pastorini. Hoje, o mercado de joias e pedras preciosas latino-americano é avaliado em US$ 8 bilhões, sendo que a metade desse total vem da negociação de diamantes. "As descobertas de novas jazidas na Bahia, no Piauí e em Rondônia colocarão o Brasil como maior produtor e exportador de diamantes brutos, mas para que isso se torne realidade é necessário boa vontade política e órgãos regulatórios. Um desses órgãos pode ser a Bolsa do Panamá, dadas a credibilidade e a segurança que ela tem hoje", diz Ali. Ela conta que a PDE começou a funcionar no início deste ano e, além de diamantes brutos e polidos, comercializa pedras preciosas e semipreciosas, pérolas, ouro, prata, joias e relógios. Atualmente, 120 empresas da América Latina estão autorizadas a negociar no local. "Já existe um bom número de empresas brasileiras, porém em sua maioria no ramo de diamantes brutos e polidos", conta Ali Pastorini. Por enquanto, não há nenhuma empresa baiana cadastrada.

Produção de urânio em Caetité

O Ministério do Planejamento liberou esta semana quase R$ 54 milhões para projetos e ações do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Para desespero de ambientalistas baianos, a maior parte dos recursos - R$ 18 milhões - será empregada na ampliação da unidade de concentrado de urânio no município de Caetité. A ideia é que, em 2017, a mina esteja preparada para atender à demanda atual das usinas de Angra 1 e 2, avaliada em 400 toneladas de urânio por ano.

Centrais eólicas já podem operar

As centrais eólicas Caititu e Tamanduá Mirim, com um total de 28 aerogeradores e capacidade instalada de 51,80 MW, já têm licenças para operar. Os empreendimentos ficam na zona rural do município de Pindaí e pertencem à BW Guirapá. Além de Caititu e Tamanduá Mirim, o complexo Guirapá conta com outros cinco parques eólicos: Angical, Coqueirinho, Corrupião, Inhambu e Teiú. Juntos, eles somam mais 118,4 MW.

Pague Menos cresce na Bahia

A rede de farmácias Pague Menos inaugurou 14 lojas no país em novembro, sendo metade delas no interior da Bahia: Jaguaquara, Itaberaba, Ipirá, Campo Formoso, Itamaraju, Teixeira de Freitas e Irecê. A rede soma agora 75 unidades em todo o estado. O grupo cearense pretende investir, no próximo ano, R$ 150 milhões, principalmente na abertura de novas unidades. A meta é chegar, em 2017, com mil pontos de venda em todo o Brasil. Hoje, são 820 lojas, que empregam juntas 20 mil pessoas.

Vendas por cartões de crédito caem 17%

O varejo de Salvador registrou uma queda de 17% nas vendas por cartões de crédito e débito em outubro em relação a igual mês do ano passado. O levantamento é da Cappta - empresa especializada em captura de pagamentos. A maior parte das compras foi feita a crédito parcelado (48,5%). Em seguida aparecem as compras a débito (29,8%) e as compras a crédito (18,4%). Os vouchers foram utilizados em 3,2% das transações.

Investidor precisa de licença

Atualmente existem 30 bolsas de diamantes espalhadas pelo mundo. As maiores são a de Nova Iorque, Ramat Gan, Mumbai, Hong Kong, Antuérpia e Dubai. A bolsa do Panamá é a mais jovem delas. Para negociar no espaço, o investidor precisar obter uma licença e comprovar que já participa, há pelo menos dois anos, do comércio de diamantes, joias e pedras preciosas. "A PDE está localizada numa zona livre de impostos", diz Ali Pastorini. "É uma plataforma segura e que visa ajudar o investidor latino-americano a comercializar seus produtos de uma maneira clara e transparente".

.A Superintendência do Patrimônio da União na Bahia repassou para a prefeitura de Brumado uma área de 96,9 mil m² para a implantação do parque da cidade. O empreendimento vai custar quase R$ 2 milhões.

. A Azul Viagens e o Bloco Yes fecham patrocínio para o Carnaval de Salvador. Com o acordo, a Azul Viagens terá direito a promover sua marca e ações comerciais em eventos pré-Carnaval, no bloco e mídias relacionadas ao evento.

