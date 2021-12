Cooperativas crescem na Bahia

Apesar da crise econômica do país, o sistema cooperativista segue com o pé no acelerador. Para se ter uma ideia, no ano passado, o setor apresentou um crescimento de 19% no estado. Hoje, as 185 cooperativas baianas que fazem parte do Sindicato e Organização das Cooperativas do Estado da Bahia (Oceb) administram ativos totais da ordem de R$ 3,5 bilhões. O ramo de crédito lidera o setor. "A Bahia conta hoje com mais 100 agências no estado e cerca de 200 mil associados às cooperativas de crédito", diz o catarinense Cergio Tecchio, que há cinco anos preside o Oceb. Além do setor financeiro, Tecchio destaca ainda os segmentos agropecuário, saúde, transporte, educação e de trabalho. "Nosso foco nos últimos anos tem sido aprimorar a gestão e a governança, expandir os serviços e profissionalizar cada vez mais o setor. Com isso temos conseguido crescer mesmo diante desse cenário recessivo", afirma o dirigente. Amanhã e terça-feira, no Fiesta Convention Center, cooperativistas de todo o estado participarão do IV Encontro Estadual de Cooperativas Baianas (Bahiacoop). O evento, que reunirá cerca de 250 participantes, terá como tema central "A profissionalização da gestão e a comunicação em prol do desenvolvimento das cooperativas baianas". Roberto Rodrigues, ex-ministro da Agricultura e embaixador especial da FAO (ONU) para as cooperativas, fará a conferência de abertura do encontro amanhã, às 19 horas.

Grupo CB estuda condomínio logístico

O Grupo CB estuda a construção de um parque logístico e industrial em Camaçari. Em nota, a empresa diz que "o projeto encontra-se em fase de análise de mercado e de estudos de viabilidades técnica, ambiental e econômica". O empreendimento deve ser construído na Via Parafuso e contará, inicialmente, com um galpão de 70 mil m². Presidido por Michael Klein, ex-dono da Casas Bahia, a companhia atua em áreas como aviação executiva e revenda de carros. A joia da coroa, no entanto, é o braço imobiliário. O grupo possui 430 imóveis comerciais em 16 estados.

Estado concede aeroporto de Teixeira

A São Francisco Administração Aeroportuário e Rodoviário Ltda venceu a concorrência para administrar e operar os aeroportos dos municípios de Teixeira de Freitas e Caravelas, na região do extremo sul baiano. A empresa vai pagar ao governo do estado pouco mais de R$ 1,2 milhão, além de 1% sobre o valor da receita bruta. O prazo de concessão é de 15 anos, prorrogável por mais cinco anos.

Daten chega ao varejo de Salvador

A Daten inicia este mês a venda de computadores no varejo de Salvador. Inicialmente os equipamentos - três modelos de desktops e um de notebook - estarão disponíveis na rede Papel & Cia. "No começo deste ano, anunciamos uma reestruturação de nossa atuação no varejo com o comprometimento de diversificar o portfólio e aumentar a nossa capilaridade. Oferecer os nossos produtos em uma rede respeitada no mercado faz parte dessa estratégia", diz Christian Dunce, sócio-diretor da companhia, cuja fábrica fica em Ilhéus. Para dar suporte ao aumento da demanda, a empresa está investindo R$ 10 milhões em uma nova unidade.

Inovar inaugura nova loja no estado

A Inovar Locações inaugura no mês que vem a sua primeira loja em Salvador. A unidade, localizada no bairro de São Cristóvão, contou com um investimento da ordem de R$ 400 mil e terá como foco, além da construção civil, a locação de equipamentos para eventos, como geradores de energia e banheiros químicos. Segundo Maurício Crivelin Zanata, fundador da rede de franquias mineira, a meta do grupo é abrir outras quatro unidades na capital baiana, sendo uma já no ano que vem. A inovar já opera em Eunápolis. "Hoje contamos com 37 unidades em todo o país, mas a nossa meta é chegar a 100 até o final de 2017", afirma.

Projetos são excluídos de leilão

O setor de energia renovável da Bahia sofreu esta semana um duro golpe. Por falta de linhas de transmissão, a Aneel, o ONS e a EPE decidiram excluir os projetos baianos do 2º Leilão de Energia de Reserva 2016 (2º LER), marcado para dezembro. Em nota técnica as entidades afirmam que é nula a "capacidade remanescente para escoamento de energia elétrica" no estado. A Bahia tinha ao todo 350 projetos eólicos e solar inscritos no leilão, totalizando 9.535 MW. Para se ter uma ideia do tamanho do prejuízo, a holding PEC Energia aguardava a realização do certame para tirar do papel o Complexo Eólico Serra das Almas, localizado nos municípios de Jacaraci, Licínio de Almeida e Urandi. O valor do investimento: R$ 1,5 bilhão.



. A Receita Federal realiza leilão eletrônico de mercadorias apreendidas na alfândega do Porto de Salvador. Estão disponíveis materiais e equipamentos para montagem de redes de transmissão de energia, retroescavadeiras, vinhos, gravatas de seda, componentes de informática, headphones, peças mecânicas, mangueiras industriais, sacos de polipropileno, dentre outras. As propostas podem ser encaminhadas de amanhã até 1º de novembro.

. O mercado de veículos novos segue ladeira abaixo na Bahia. De janeiro a setembro, as vendas de todos os segmentos somados (automóveis, comerciais leves, caminhões, ônibus, motocicletas e implementos rodoviários) acumulam uma queda de 29,17% em relação a igual intervalo do ano passado.

