Coelba intensifica combate a ‘gatos’

A Coelba está reforçando seu programa de combate a fraudes e furtos de energia. Para este ano, a distribuidora irá investir cerca de R$ 128 milhões no combate a perdas – R$ 21 milhões a mais em relação a 2016. Os recursos serão empregados em operações de inspeção, substituição de medidores, instalação na rede elétrica existente de cabos antifurto e regularização das ligações clandestinas, além do aumento do número de equipes especializadas em detectar ligações irregulares. No ano passado, a empresa baiana alcançou o melhor desempenho em redução de perdas decorrentes de furto de energia, os chamados “gatos”, no Nordeste. Enquanto as perdas médias das distribuidoras da região tiveram um aumento de 0,46% entre 2015 e 2016, a Coelba apresentou, no mesmo período, uma redução de 0,83% do índice. O setor, no entanto, ainda amarga prejuízos impressionantes. Um estudo do Instituto Acende Brasil aponta que mais de 15 milhões de megawatts de energia são perdidos, por hora – isto mesmo, por hora – em ligações clandestinas em todo o país, o que equivale ao consumo do estado de Santa Catarina, gerando um prejuízo de cerca de R$ 8 bilhões. As ligações irregulares, porém, vão além das perdas financeiras pois envolvem questões como segurança, qualidade do fornecimento e preço da tarifa. As pessoas que fazem o “gato”, por exemplo, correm o sério risco de morte porque estão sujeitas a sofrer choque elétrico. "Como a ligação clandestina foge ao padrão e às normas técnicas, há ainda o risco das irregularidades provocarem queda de cabos e fios expostos", diz a empresa.

Centro médico investe R$ 350 mil

O Centro Médico Santa Bárbara, localizado no Matatu, está completando 30 anos de atividade. Somente no ano passado, a instituição atendeu mais de 57 mil pessoas, realizou 49 mil exames e investiu recursos da ordem de R$ 350 mil na aquisição de equipamentos modernos e na melhoria da estrutura de suas duas unidades. E mais: passou a contar recentemente com uma clínica especializada no tratamento de dores crônicas. “2017 é um ano importante, pois completamos 30 anos oferecendo à comunidade uma ampla gama de especialidades e serviços, perto de casa e de alta qualidade. Nossa meta é continuar investindo”, diz o diretor da unidade, o médico ortopedista e traumatologista José Olimpio Neves Azevedo. Ele informa ainda que a Santa Bárbara oferece atualmente consultas em mais de 30 especialidades, serviços odontológicos, exames, diferentes procedimentos e aceita mais de 40 planos de saúde.

Atakadão Atakarejo inaugura lojas

Apesar da forte recessão e da queda do consumo das famílias, o Atakadão Atakarejo segue implementando o seu plano de expansão. A rede inaugurou há poucos dias em Amaralina a sua oitava unidade. Agora são 7 lojas em Salvador e uma outra em Lauro de Freitas. Em maio será a vez da Boca do Rio ganhar uma loja do grupo. Juntas, as duas unidades representam investimentos da ordem de R$ 60 milhões (fora o terreno) e a geração de mais de 600 empregos. A partir de 2018, o foco da empresa – fundada em 1980 pelo empresário Teobaldo Costa – se volta para municípios como Camaçari e Feira de Santana. O objetivo é ganhar musculatura e encarar os gigantes – Walmart, Pão de Açúcar e Cencosud. “A gente vai pra cima mesmo. Trabalhando muito. Conhecemos muito bem o consumidor baiano, sua cultura e hábitos e isto tem sido o nosso diferencial para crescer mesmo na crise”, diz Teobaldo.

Exportações do agro somam US$ 276 mi

Março foi de recuperação para o agronegócio baiano. As exportações do setor somaram pouco mais de US$ 276 milhões, com um aumento de 14,57% em comparação aos US$ 240,95 milhões registrados em igual mês do ano passado. Como de costume, o setor de produtos florestais lideraram as vendas externas, com US$ 112,117 milhões, seguido pelo complexo soja

(US$ 89,873 milhões) e cacau e seus derivados (US$ 21,929 milhões). Com as importações de US$ 59,345 milhões, o saldo da balança comercial do agro em março foi de US$ 216,655 milhões, alta de 43,25% em relação ao mesmo mês de 2016.

Citricultura - Uma outra boa notícia para o setor agrícola: a Secretaria de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, acaba de reconhecer a Bahia como área com praga ausente para o cancro cítrico. A resolução atesta a sanidade dos frutos e mudas cítricas produzidas na Bahia, colocando o estado numa posição de destaque frente ao cenário nacional. O cancro cítrico, doença causada por uma bactéria, provoca lesões nas folhas, ramos e frutos e, consequentemente, queda da produção de laranja e outros frutos.

As operadoras de telefonia celular fecharam o mês de fevereiro com 15.411.313 linhas ativas em todo o estado, o que significa uma queda de 7,76% em relação a igual mês do ano passado. Em termos absolutos, são 1.296.253 chips a menos. Os dados são da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

A Associação Baiana de Startups (Abastartups) será lançada oficialmente nesta quinta-feira , no auditório do Edf. Helbor Cosmopolitan/Alphaville 1. O evento, que ocorre das 18 às 22 horas, contará com uma palestra de Ana Pires, doutora em Administração pela Ufba e consultora sênior em gestão da inovação e mentora de projetos. Inscrições gratuitas pelo e-mail contato@abastartups.com.br.

