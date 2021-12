Chocolate baiano no Salão de Paris

A baiana Mendoá Chocolates, com sede em Ilhéus, será mais uma vez a única marca brasileira com estande próprio durante o 22º Salon du Chocolat – considerado uma das maiores e mais importantes feiras do setor e que começa nesta quinta-feira em Paris (França). Durante o evento, que reúne mais de 500 expositores de todo o mundo, entre fabricantes de chocolates e produtores de cacau, o grupo baiano irá apresentar os seus principais lançamentos, como o panetone de doce de leite com cumaru e as barras 40% cacau disponíveis nos sabores ao leite, castanha-do-pará, amendoim caramelizado, doce de leite e nibs, da linha Brasilis. ”A feira é importante também para conhecer as tendências lá fora e prospectar novos negócios e clientes para as nossas amêndoas e chocolates”, afirma Alexandre Soeiro, gerente administrativo-financeiro da empresa. A fábrica da Mendoá, que fica na rodovia Ilhéus-Uruçuca, foi inaugurada em 2013 e custou cerca de R$ 3 milhões. Recentemente a produção da unidade foi triplicada, passando de uma capacidade de 100 quilos de chocolate premium por dia para 300 quilos. A aposta para este último trimestre do ano é a inauguração de estruturas próprias para a comercialização do portfólio da empresa, formado pela linha Clássica (gengibre, pimenta, nibs e nigro, café, castanha-do-pará, coco, clássico e diet) e produtos sazonais, como panetones e ovos de Páscoa. “Vamos inaugurar um quiosque no Salvador Shopping e um outro no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. No médio prazo, a ideia é operar também um sistema de franquias da marca”, conta Alexandre.

Italianos investem R$ 1 mi em restaurante

Os empresários italianos Alessandro Marchesin e Michel Urbano inauguram nesta quinta-feira o Rivoli Ristorante Pizzeria. Localizado na Avenida Paulo VI, na Pituba, o empreendimento exigiu um investimento da ordem de R$ 1 milhão, contará com 50 funcionários e terá uma capacidade para atender até 200 pessoas. Vai funcionar no horário do almoço, das 11h às 15h. O destaque é o prato executivo, que vai custar R$ 21,90. Para o jantar, o Rivoli ficará aberto das 17h às 23h. O cardápio é composto por saladas, risotos, massas, grelhados e diversos tipos de sobremesa. “A massa é artesanal, sem conservantes e com muito sabor”, reforça a gerente Eva Simone Cruz. A cozinha será comandada pela chef Carol Thomaz, com experiência internacional e passagem pelo Sheraton Hotel da Bahia. O restaurante oferece ainda ampla carta de vinhos, com rótulos de várias nacionalidades, principalmente da Itália. O empreendimento vai na contramão do setor Bahia, que tem amargado grandes prejuízos nos últimos meses, com a retração da economia, a alta do desemprego e a diminuição no consumo.

Ebal vende imóveis na capital e interior

A Empresa Baiana de Alimentos (Ebal) pretende vender no mês que vem 12 imóveis no estado. Se todos os empreendimentos forem arrematados no leilão pelo preço mínimo, a estatal irá arrecadar R$ 15,676 milhões. Os imóveis ficam em Salvador, Feira de Santana, Jaguaquara, Senhor do Bonfim, Ubaíra, Itaquara, dentre outras cidades. O certame está marcado para o dia 18 de novembro. Mais informações no site www.centraldosleiloes.com.br.

Evento é autorizado a captar recursos

A 2D Marketing Promocional foi autorizada pela Secretaria de Fomento e Incentivo à Cultura a captar, por meio da Lei Rouanet, pouco mais de R$ 1,369 milhão para a realização da 11ª edição do Festival Tempero no Forte. O evento, que este ano acontece de 24 de novembro a 4 de dezembro, reúne chefs de cozinha de todo o país. Além do festival gastronômico, o evento conta com apresentações de música instrumental, feiras de artesanato e aulas sobre culinária.

Confeitaria inaugura loja no Imbuí

O paulista Giorgio Bellodi está diversificando os seus negócios em Salvador. Após abrir duas lojas da Vila da Alegria – especializada em artigos para festas e decoração – o empresário inaugura em novembro, no Shopping Imbuí Plaza, o Vila da Confeitaria. O empreendimento contará com dois pavimentos e vai comercializar ingredientes e utensílios utilizados nas principais docerias do mundo, como o chocolate belga Callebaut, pastas saborizantes italianas da Fabbri, ferramentas e acessórios de confeitaria das americanas Chef Prime e da francesa Artcake. No andar superior da loja haverá uma sala para cursos. “Montamos uma equipe de professores qualificados de confeitaria com a participação de Rodolfo Araújo, ex-participante do Batalha dos Confeiteiros Brasil. Vamos oferecer cursos em todas as áreas da confeitaria”, conta Bellodi.

.O Boulevard Shopping Camaçari vai ganhar ainda este ano uma unidade das Lojas Americanas. A filial, com 1.251 m², já está em reforma e fica no piso L1. Outra novidade já em funcionamento é a franquia Ligo Store, especializada em capas de proteção, películas, assistência técnica, fones bluetooth, carregadores, entre muitos outros.

. Luiz Alves é o novo gestor do Depot Salvador – empreendimento da Operadora Salvador Logística. O executivo tem larga experiência na área de logística e operações portuárias, tendo atuado como diretor de empresas como Grupo Wilson Sons, e Tecon Salvador.

