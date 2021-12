Camicado expande atuação na Bahia

Apesar da forte recessão econômica do país, que afeta, principalmente, o comércio, a rede Camicado vem expandindo os seus negócios em todo o país. Na Bahia, o grupo acaba de investir mais R$ 4 milhões na abertura de duas novas lojas: uma no Shopping Paralela, inaugurada na última quinta-feira, e uma outra no Shopping Barra, que abre as portas na próxima quinta-feira. As unidades empregam cerca de 40 pessoas e comercializam, em média, cada uma, até quatro mil itens, entre artigos de decoração, utensílios de cozinha e domésticos, eletroportáteis, cama, mesa e banho. Na capital baiana, o grupo conta ainda com lojas nos Shopping da Bahia e no Salvador Shopping. “A Camicado nasceu como uma empresa familiar. Em 2011, foi comprada pelo Grupo Renner. Passamos por um processo de reestruturação e estabelecemos, como planejamento, estar presente em todos os estados do país”, diz o gerente-geral de novos negócios, André Oliveira. Ele conta que, mesmo diante de todas as dificuldades que o país atravessa, a rede investiu muito nos últimos cinco anos na melhoria de coleções e no atendimento aos clientes, apostou num novo layout de lojas, reformulou o mix de produtos e partiu para a importação de produtos diferenciados. “Estamos aproveitando as oportunidades que estão surgindo nos shoppings. Estamos indo bem, e Salvador é uma praça muito importante para a empresa”, afirma. A meta da Camicado para este ano é abrir 15 novas filiais no país (no ano passado foram 17) e chegar a dezembro com 98 lojas. “Assim como em 2016 também esperamos um crescimento real este ano”, diz Oliveira.

Ambev aposta em energia renovável

A Ambev acaba de adotar um novo desafio para garantir uma operação cada vez mais sustentável: comprar apenas eletricidade de fontes renováveis até 2025. A nova meta ambiental, estipulada pela AB InBev, tem por objetivo reduzir a pegada de carbono operacional da empresa em cerca de 30%, o percentual é equivalente à retirada de 500 mil carros das ruas. “A utilização de eletricidade renovável é parte do nosso sonho de construir um mundo melhor para comunidades onde vivemos, para nossas famílias e para o nosso negócio”, diz Rodrigo Figueiredo, vice-presidente de suprimentos da Ambev.

Outras metas – Essa não é a primeira meta sustentável com a qual a companhia de bebidas se compromete. Em 2013, a cervejaria assumiu oito desafios globais que devem ser cumpridos até o fim deste ano. Dois anos antes do prazo, a operação brasileira já bateu três delas: reduziu para 3,2 litros de água o volume necessário para envasar um litro de bebida, diminuiu em 10% a emissão de gases de efeito estufa e 70% dos refrigeradores adquiridos anualmente já são modelos mais ecológicos.

Bahia sedia a Brasil National Travel Mart

A Bahia vai sediar, de 8 a 10 de junho, a edição Nordeste da Brasil National Travel Mart (BNTM). Segundo o secretário de Turismo do estado, José Alves, a bolsa de turismo da região vai reunir este ano mais de 200 compradores do destino Nordeste. O evento será realizado no Hotel Fiesta. A última vez que o estado sediou a BNTM foi em 2013, ainda no Centro de Convenções. José Alves ainda informou que o estado participa este ano de ações de promoção do destino em 66 feiras: 38 nacionais e 28 internacionais.

Enel testa complexo solar

A italiana Enel Green Power foi autorizada pela Ministério de Minas e Energia a iniciar os testes das usinas fotovoltaicas Bom Jesus da Lapa I e Bom Jesus da Lapa II. Inicialmente, entraram em operação 64 unidades geradoras, totalizando 60.000 kW de capacidade instalada. Quando estiver operando a plena carga, o complexo irá produzir 340 gigawatts-hora (GWh) por ano, o suficiente para atender às necessidades de consumo de energia anual de cerca de 166 mil residências. Os investimentos somam R$ 630 milhões.

Hapvida cresce mais de 7% em 2016

Dados da Agência Nacional de Saúde (ANS), referentes ao ano de 2016, indicam que 1,4 milhão de pessoas deixaram de ter plano de saúde, o que representa uma queda de 2,8%. A Hapvida, no entanto, foi na contramão do setor e registrou um crescimento de 7,92% em clientes em medicina e 19,60% em odontologia, no Norte e Nordeste, onde a operadora atua com rede própria. O companhia é hoje a maior operadora de planos de saúde do Norte e Nordeste, com mais de 3,6 milhões de beneficiários.

TIM implanta 4G em mais três cidades

Mais três municípios da Bahia – Conceição do Jacuípe, Cachoeira e Itambé – foram contemplados este ano com a cobertura de quarta geração (4G) da TIM. O serviço proporciona, dentre outras coisas, uma velocidade de navegação na internet até cinco vezes mais rápida do que na rede 3G. A operadora irá investir no Brasil, até 2019, quase R$ 12 bilhões em infraestrutura de rede, para a fase de complementação da cobertura 4G, com a implantação da tecnologia em mais de 3.600 cidades. Para a Bahia, o investimento terá um acréscimo de 500% neste período. A previsão é que mais 150 municípios baianos sejam beneficiados com o serviço até o final deste ano.

Grupo LM investe em inovação

O Grupo LM tem investido fortemente no processo de inovação. Nesta semana, três executivos da organização viajam para o Vale do Silício (Estados Unidos) para conhecer ações inovadoras e novas oportunidades de negócio. Além de um curso exclusivo coordenado pelo PhD Henry Chesbrough, diretor-executivo do Garwood Center for Corporate Innovation, na Berkeley University, e autor do livro “Open Innovation”, os executivos visitarão as empresas Google, Lyft, Twitter, Ford e Tesla (considerada a mais inovadora do mundo em 2015) e outros grandes players mundiais de inovação. Eles integram a Missão Internacional de Inovação promovida.

*Colaborou Joyce de Sousa

adblock ativo