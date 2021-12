BA-51 constrói primeiro galpão

Os grupos paulistas Etoile Desenvolvimento Imobiliário e Prospecta Negócios Imobiliários acabam de concluir as obras de infraestrutura – terraplenagem, acesso viário e rede de drenagem – do BA-51 Condomínio Logístico e Industrial. Em março serão iniciadas as obras de construção do primeiro bloco do complexo, com três galpões e quase 18 mil m². Os investimentos são da ordem de R$ 30 milhões, que serão financiados pelo Banco do Nordeste. Nesta etapa, serão gerados aproximadamente 1,2 mil empregos diretos. “Esta primeira etapa será concluída em oito meses, ou seja, ainda em 2017 o empreendimento estará operando”, diz o engenheiro Marcelo Cabrita, responsável pelo projeto. O condomínio logístico fica em Camaçari, vizinho à planta da Ford, e conta com uma área de 390 mil m², sendo 227 mil m² locáveis. Quando estiver totalmente concluído, terá 38 módulos tipo galpão, com aproximadamente 6 mil m² cada. A previsão é que sejam gerados 2.400 postos de trabalho. O investimento total é estimado em R$ 350 milhões. Além dos galpões, o empreendimento terá ainda um bloco administrativo com restaurante, salas de reunião, auditório e local para caixas eletrônicos e conveniência; área de apoio a motorista, com cozinha, dormitório e vestiário; estacionamentos com 72 vagas para caminhões e carretas e 164 vagas para veículos; portaria blindada e sistema de combate a incêndio.

Fundação pode captar R$ 664 mil

O Ministério da Cultura autorizou a Fundação Casa de Jorge Amado a captar, por meio da Lei Rouanet, pouco mais de R$ 664 mil. Os recursos deverão ser aplicados no ano que vem no apoio e custeio das atividades necessárias ao cumprimento dos objetivos estatutários da instituição, em prol da preservação e divulgação dos acervos do escritor Jorge Amado, composto por mais de 300 mil itens. Segundo a fundação, dentre as atividades previstas estão a realização de cursos, palestras, exposições e lançamentos de livros, “visando promover a difusão e a valorização da cultura”.

América Outlet atrai 1,2 milhão

O América Outlet, localizado no município de Feira de Santana, comemorou no mês passado um ano de atividade. Nesse período, o shopping recebeu 1,2 milhão de visitantes, o que dá uma média de 100 mil pessoas/mês. O empreendimento do grupo Consil conta com uma área total de 50 mil m², área bruta locável de 14 mil m² e mais de 50 lojas de marcas nacionais e internacionais, como a Polo Wear, Guess, Calvin Klein, Carmen Steffens, Polishop, Tramontina, LG, Mahalo e Mitchel, dentre outras. O espaço oferece estacionamento gratuito, com aproximadamente mil vagas.

CNT elogia metrô de Salvador

A Confederação Nacional dos Transportes (CNT) acaba de divulgar um amplo estudo sobre o sistema de transporte metroferroviário do Brasil. Uma das conclusões é que o país precisa ampliar em pelo menos 850 km a malha de metrôs e trens. Sobre o sistema metroviário de Salvador, o estudo destaca que, em relação ao início da operação, em apenas um ano, o número de passageiros transportados aumentou 317%. E vai mais além: aponta o modelo baiano como uma experiência de gestão bem-sucedida. “A agilidade da execução da obra foi favorecida diante da modalidade de parceria adotada, de fatores construtivos e de localização, de elementos contratuais estimuladores do cumprimento dos prazos e de repasses financeiros por parte do poder público”, diz o estudo. A CNT elogia ainda o modelo de governança adotado pela CCR. “É uma modalidade de contrato pouco usual no país, denominada contrato de administração por aliança ou contrato de aliança, que permite uma gestão compartilhada dos riscos e leva todos os envolvidos a buscarem a máxima eficiência na realização das obras e no cumprimento dos cronogramas”, diz. A adoção desse tipo de contrato, continua a CNT, já tem contribuído para a celeridade das obras do metrô da Bahia, para o cumprimento dos prazos de execução e para a eficiência em termos de custos. Isso traz benefícios tanto para as empresas que participam da parceria quanto para o poder público e a sociedade. E conclui a CNT: “Essa experiência pode ser agregada ao aprendizado cumulativo da execução dos projetos metroferroviários no Brasil e deve ser utilizada como exemplo de aplicação bem-sucedida“.

Braskem tem R$ 10 bi em caixa

A Braskem fechou na última quarta-feira um acordo de leniência com o MPF referente ao seu envolvimento na Operação Lava Jato. A petroquímica baiana vai pagar R$ 3,1 bilhões em multas, mas isso não deve ser problema. A companhia está com capacidade de caixa (tem R$ 10 bilhões) em função de ter hoje o menor nível de endividamento dos últimos 12 anos. Além disso, o prazo para pagamento da multa é de seis anos.

. A Ferbasa fechou o mês de novembro com uma receita líquida de R$ 70,8 milhões, o que representa uma queda de 14,9% em relação a igual período do ano passado. Já o volume vendido alcançou 16.436 toneladas no mês passado, um acréscimo de 2,7% quando comparado com novembro de 2015. Já a produção de ligas registrou um decréscimo de 1,5% na mesma base de comparação.

. A Soul Dila, marca baiana com quatro lojas em Salvador – uma delas inaugurada na semana passada no Shopping Barra – armou no seu e-commerce (www.souldila.com.br) uma lista de presentes de até R$ 69 para aqueles amigos-secretos do fim do ano. Entre as opções estão sandálias, nécessaires e canecas.

. A base de telefonia celular na Bahia segue encolhendo. De acordo com dados da Anatel, o estado encerrou o mês de outubro com 15.918.744 linhas móveis em operação, o que representa uma queda de 2,40% (392.316 chips a menos) em relação ao mês anterior.

