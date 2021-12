Azul terá novos voos para a Bahia

A Azul vai disponibilizar a partir do dia 4 de julho voos semanais, sem escalas, de Congonhas (SP) para Ilhéus e Porto Seguro. As rotas serão realizadas aos sábados com jatos Embraer 195, equipados com 118 assentos. O voo sairá de Congonhas às 17h15 e tem horário previsto para pouso em Porto Seguro às 19h15. O retorno está marcado para as 19h45, pousando na capital paulista às 21h45. Os bilhetes vão custar a partir de R$ 258,90, por trecho. De São Paulo para Ilhéus, parte às 12h15 e chega às 14h15. No sentido inverso, sai às 14h45 e chega às 16h45. As passagens custam a partir de R$ 270,80 o trecho. "Teremos os primeiros voos da Azul sem escalas com partida de Congonhas para destinos no Nordeste. Assim, os clientes que partem de São Paulo poderão chegar a destinos paradisíacos", diz Marcelo Bento, diretor de planejamento e alianças da companhia.

Startup compra celulares usados

Uma dica para quem tem um celular antigo, sem uso e esquecido no fundo da gaveta: um novo serviço lançado pela startup Recomércio quer ajudar os usuários e empresas baianas a revenderem seus aparelhos. Para isso, basta o consumidor acessar o site Redial (www.redial.net.br), descobrir o valor do celular, preencher o formulário e preparar o envio pelos Correios. O usuário escolhe se quer receber o dinheiro ou doar o valor para uma das ONGs parceiras do projeto. A depender do aparelho, o valor pago pela Recomércio chega a R$ 1.430. A expectativa da empresa é comprar 15 mil celulares até o final deste ano. Quem deseja, por sua vez, adquirir aparelhos seminovos até 60% mais baratos deve acessar o site Refone (http://refone.com.br/).

Egali inaugura unidade em Feira

A Egali Intercâmbio acaba de inaugurar uma unidade no município de Feira de Santana. Até o final do ano outro escritório do grupo será aberto no estado para se somar ao novo e ao de Salvador. Assim como ocorre em todo o país, as filiais baianas são próprias. Para 2015 e 2016, a meta é consolidar a empresa no Norte do Brasil e nos estados da Bahia e Minas Gerais. Segundo dados da companhia, o destino preferido dos intercambistas da Bahia é a Irlanda. A Egali Intercâmbio foi fundada em 2007, no Rio Grande do Sul, e conta hoje com 65 unidades no país.

Rotas reforçam turismo no sul

Os novos voos atenderão também à demanda da Azul Viagens. A operadora conta com pacotes a partir de R$ 825 por pessoa para Porto Seguro. Quem adquirir pacotes para Porto Seguro contará, além de passagens, hospedagem e transfers, com city tours e by night. Também terá acesso a localidades como Arraial d'Ajuda e Trancoso. Já via Ilhéus, é possível chegar a Itacaré. O pacote custa a partir de R$ 1.230 e garante a realização do circuito das praias urbanas da localidade.

.O Banco do Nordeste vai pagar R$ 2,4 milhões à América Malls Participações pelo aluguel de um imóvel no Shopping Cajazeiras, cuja inauguração está prevista para ocorrer no próximo mês de setembro. O contrato tem validade de 10 anos.

.A Rodobens Urbanismo, uma empresa Rodobens Negócios Imobiliários, acaba de lançar seu quinto empreendimento em Feira de Santana: o Veredes Feira de Santana, no bairro SIM. Com 527 terrenos, o bairro planejado terá infraestrutura completa de saneamento básico, rede de água, ruas asfaltadas e iluminação pública. O condomínio terá terrenos a partir de 140 m² e financiamento direto com a construtora, com prestações a partir de R$ 299.

.A Reserva Camassarys, bairro planejado desenvolvido em Camaçari, foi case durante o X Congresso Brasileiro de Gerenciamentos de Projetos, realizado em Recife. O futuro bairro, um projeto da Iron House Real Estate, empresa de desenvolvimento urbano do Grupo Cornélio Brennand, está sendo construído em uma área de 528 mil m² e já apresenta empreendimentos em operação, como o Atacadão. Além disso, será inaugurado no local o primeiro shopping center da cidade.

