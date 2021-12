Azul se ajusta em meio à crise

A Azul - terceira maior companhia área do país, com 17,14% de participação no mercado doméstico - vai devolver 20 aviões este ano e cortar entre 7% e 9% a oferta de assentos. Além disso, irá reduzir suas operações em Guarulhos (SP). As medidas visam adequar a companhia a um cenário econômico de demanda mais fraca por passagens aéreas. "Estamos investindo muito na otimização de nossa malha neste momento de crise. O mais importante é que os nossos planos de crescimento de médio prazo não serão alterados", diz Antonoaldo Neves, presidente da empresa. Segundo ele, no ano que vem, a Azul vai incorporar à sua frota o Airbus A320, que irá operar em alguns mercados, como no trecho Salvador/Campinas. "A partir de 2020 vamos disponibilizar voo direto de Salvador para Miami (Estados Unidos) com a nova geração do Airbus A321", informou Neves, 40 anos, nascido em Salvador, e com formação em engenharia pela Escola Politécnica da USP. Recursos para a continuidade do plano de renovação de frota e melhoria de produtos e serviços, dentre outros projetos, não faltam: em novembro, a Azul recebeu um investimento de R$ 1,7 bilhão do chinês HNA Group. "A empresa está capitalizada e operando de forma robusta", diz Neves.

União transfere aeroportos

A União, através da Secretaria de Aviação Civil (SAC) da Presidência da República, transferiu esta semana para o governo do estado a administração dos aeroportos de Valença, Itapetinga, Carinhanha, Bom Jesus da Lapa, Guanambi e Ibotirama. O prazo da delegação é de 35 anos, em caráter improrrogável. Nesse período, o estado passa a ser o responsável por implementar obras de construção, melhoramentos, reforma e expansão necessárias ao funcionamento regular dos equipamentos. O convênio permite também a concessão dos aeroportos à iniciativa privada.



Comandatuba - A SAC também autorizou o governo do estado a realizar o processo de concessão para a iniciativa privada do Aeroporto de Comandatuba, no município de Una, no extremo-sul baiano. Neste ano, mais três localidades receberão a anuência da secretaria para a privatização de aeroportos: Barreiras, Caravelas e Teixeira de Freitas.

Grupo Petrópolis investe R$ 771 mi

O Grupo Petrópolis, dono das marcas de cerveja Itaipava e Crystal, dentre outras, vai investir até o final deste ano R$ 771 milhões em todo o país. Deste total, 35% dos recursos serão direcionados para a região Nordeste onde a empresa possui duas fábricas (Alagoinhas e Itapissuma). "Este ano os investimentos serão direcionados para o aumento de unidades de distribuição, em logística e para garantir parcerias com pontos de vendas importantes", diz Eliana Cassandre, gerente de propaganda. A fábrica baiana opera hoje em três turnos, emprega 2,8 mil pessoas e tem capacidade para produzir até 600 milhões de litros de cerveja por ano. "O Grupo Petrópolis vem registrando crescimento no estado ano após ano", afirma Eliana.

Carnaval - A cervejaria terá participação ativa no Carnaval de Salvador deste ano. Será uma das patrocinadoras do projeto de trio sem cordas do governo do estado, que contará com mais de 60 atrações. Estará presente ainda nos camarotes do Reino e de Lícia Fábio. O grupo também é parceiro do Bloco Xupisco e do bloco, camarote e ensaios de verão do Harém. A empresa não revela o valor do investimento.



.O Ministério de Minas e Energia liberou a operação comercial do parque eólico Ventos de Campo Formoso I. O empreendimento da Atlantic Energias Renováveis conta com 15 aerogeradores, totalizando 30.000 kW de capacidade instalada.

.A recessão atingiu em cheio a indústria de cimentos. No ano passado, as vendas internas somaram 64,4 milhões de toneladas, numa queda de 9,2% em relação a 2014. No Nordeste, foram comercializadas, em 2015, 14,559 milhões de toneladas, numa retração de 5,7%.

adblock ativo