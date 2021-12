Aeroporto “perde” 282 mil passageiros

O aeroporto de Salvador, que acaba de ser concedido para o grupo francês Vinci Airport, recebeu nos dois primeiros meses do ano 1.377.610 passageiros, o que representa uma queda de 17% em relação a igual período de 2016 (1.659.694). Com este resultado, o terminal baiano acabou sendo ultrapassado em movimentação pelos aeroportos de Viracopos, em Campinas (SP), e Santos Dumont, no Rio, e ocupa agora o 8º lugar no ranking nacional. Já em Porto Seguro os embarques e desembarques somaram, no primeiro bimestre do ano, 327.067 passageiros, contra 350.046 de igual período do ano passado, numa redução de 6,56%. Em Ilhéus também houve queda: 5,75%. Esses e outros dados podem ser consultados no Sistema Hórus (http://www.transportes.gov.br/horus/) – um banco de dados bem bacana, recém-lançado pelo Ministério dos Transportes, Portos e Aviação Civil e que contém informações de movimentação e infraestrutura de 303 aeroportos em operação no Brasil, incluindo vários da Bahia. No site, é possível consultar ainda as condições climáticas dos aeroportos em tempo real, tipos e quantidade de rotas em operação, movimentação de cargas, dentre outros indicadores. Mais algumas informações sobre a Bahia: no ano passado o aeroporto de Feira de Santana recebeu 106 aeronaves, quatro vezes menos em relação a 2015 (418 aviões). Já o de Lençóis, na Chapada Diamantina, na mesma base de comparação, atraiu 18.738 passageiros – 6.452 a mais. E um dado curioso: passaram pelo aeródromo de Irecê, durante todo o ano passado, somente 22 passageiros.

Empresa aposta em energia limpa

A geração de energia pelo próprio consumidor – conhecida como micro e minigeração distribuída – ainda não deslanchou na Bahia. Segundo dados da Aneel, são apenas 194 pontos de microgeração em operação hoje. Quem apostou nesse novo negócio, no entanto, já tem colhido bons resultados. É o caso, por exemplo, do empresário Danilo Teixeira da Silva, dono de uma marmoraria em Serrinha. Até o mês de janeiro, sua conta de luz custava, em média, R$ 1.300. No mês passado, este valor caiu para R$ 63. O motivo: agora é o sol a fonte de energia para o seu negócio. O empresário instalou placas fotovoltaicas no telhado da fábrica. O projeto alternativo responde hoje por 100% do consumo do estabelecimento e, segundo Danilo, houve outro ganho: uma geração de energia equalizada, sem variações, o que evita o desgaste do maquinário, como acontecia antes. O empresário investiu R$ 96 mil para implantar o sistema, 100% financiados pela linha FNE Sol do BNB, em 120 meses. O projeto foi desenvolvido pela empresa EcoInova. “Ele (Danilo) continuou com um custo fixo que já tinha, sendo que trocou um gasto por um investimento, com a ressalva de que as parcelas do BNB são decrescentes, ou seja, hoje equivalem ao que ele pagava mensalmente em conta de luz, mas em alguns meses já serão menores”, diz André Brasileiro, diretor comercial da EcoInova. “Ele financiou R$ 96 mil, que, em 10 anos, vão se reverter numa economia de R$ 99 mil, valor que ele terá deixado de pagar à Coelba. Ao longo de 25 anos, essa economia será de R$ 1 milhão”.

EDP Renováveis obtém licença

O grupo português EDP Renováveis obteve do Inema a autorização para iniciar as obras de implantação do complexo eólico Babilônia, localizado nos municípios de Morro do Chapéu, Ourolândia e Várzea Nova. O empreendimento terá cinco parques, 65 aerogeradores e uma potência instalada de 136,5 MW. A EDP foi uma das empresas vencedoras do leilão de energia de reserva promovido pelo governo federal em 2015.

Bahiagás – Já a Companhia de Gás da Bahia (Bahiagás) obteve a licença para a instalação da primeira etapa do Gasoduto Sudoeste, com 73 quilômetros de extensão, e investimentos previstos da ordem de R$ 68 milhões. Os dutos passarão pelos municípios de Aiquara, Itagi, Itagibá, Ipiaú e Jequié. A licitação para a contratação de empresa que vai executar os serviços de construção e montagem do trecho já foi lançada. As propostas deverão ser entregues no próximo dia 25 de abril. Quando estiver totalmente pronto, o Gasoduto Sudoeste terá uma extensão total de 306 quilômetros e somará investimentos de R$ 505 milhões.

Destinos mais buscados na Páscoa

O feriado da Páscoa está chegando e os planos de viagem já começam a ganhar força, e a Praia do Forte está entre os destinos com melhor relação custo-benefício no Nordeste. Segundo um levantamento do AlugueTemporada, marca da HomeAway no Brasil, a diária média de um imóvel de três quartos, que acomoda aproximadamente oito pessoas, é de R$ 763, de 14 a 16 de abril. Arraial d’Ajuda, um dos lugares mais valorizados, tem diária média de R$ 987, enquanto a hospedagem nas badaladas praias de Trancoso tem valor médio de R$ 940.

Valor da produção agropecuária

O Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) de 2017 para a Bahia foi estimado em R$ 22,8 bilhões em fevereiro – 11,94% superior aos R$ 20,368 bilhões do ano passado, de acordo com o Ministério da Agricultura. Segundo o estudo, o principal destaque para este ano é a recuperação da lavoura de soja, que deverá gerar uma receita para o estado de mais de R$ 5,535 bilhões, contra pouco mais de R$ 3,909 bilhões de 2016. Outro destaque é a lavoura de feijão, que deve encerrar o ano com um faturamento de R$ 2,53 bilhões, quase o dobro de 2015 (R$ 1,082 bi). Também devem ter aumento real do faturamento as lavouras de café, laranja, milho e algodão. Entre os produtos que apresentam recuo no faturamento estão banana, cebola, mandioca, batata e cacau.

