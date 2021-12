99Pop cadastra 5 mil motoristas

A 99 – startup brasileira de mobilidade urbana e principal concorrente do Uber no país – inicia nesta segunda-feira, 14, o cadastramento de até cinco mil motoristas de carros particulares de Salvador, Simões Filho e Lauro de Freitas para o novo serviço de transporte individual: o 99Pop. A meta é liberar o aplicativo para o consumidor até o final deste mês ou no mais tardar no início de setembro.

Para marcar a chegada do Pop à capital baiana, a plataforma irá oferecer descontos especiais, vai promover uma série de ações de marketing e o melhor de tudo: promete preços bem competitivos – sem tarifa dinâmica, por exemplo. “São valores inferiores aos praticados pela nossa concorrência. Outros diferenciais do aplicativo são a rapidez e a qualidade superior, com carros mais novos (a partir de 2011)”, garante Ricardo Kauffman, gerente-geral de relações públicas da 99.

O pagamento das corridas poderá ser feito em dinheiro, cartões de débito e crédito e cartões cadastrados no aplicativo e no PayPal. Kauffman informa ainda que para os motoristas há também uma série de vantagens competitivas. A primeira delas: o aplicativo cobra uma taxa de 19,99% sobre cada corrida, contra 25% do Uber. O pagamento é instantâneo, no máximo em até cinco minutos, enquanto outros aplicativos levam até 10 dias para repassar o valor.

Outra preocupação é com a segurança. Ricardo Kauffman diz que a 99 conta com um “time de inteligência” que trabalha 24 horas por dia mapeando as áreas de risco da cidade e monitorando passageiros e motoristas. ”A plataforma dispõe, por exemplo, de um recurso exclusivo que permite ao motorista desabilitar, a qualquer momento, o meio de pagamento em dinheiro, diminuindo assim sua exposição à violência”, diz.

Startup está presente em 400 cidades

Para se cadastrar no 99Pop, o motorista terá duas opções. A primeira é acessar o site oficial do aplicativo (https://

99pop.com.br/) e preencher o formulário com os dados pessoais e do veículo. É preciso ainda anexar cópias digitais do RG, CNH, CRLV (certificado de registro e licenciamento do veículo), seguro APP com cobertura de R$ 50 mil por passageiro e comprovante de residência atualizado. O cadastramento poderá ser feito também no escritório da empresa, que irá funcionar na região da Av. Magalhães Neto. O processo de seleção inclui ainda entrevistas, checagem de antecedentes criminais e teste de direção. A 99 foi criada há cinco anos e hoje conecta mais de 200 mil motoristas a 14 milhões de usuários registrados em mais de 400 cidades do Brasil. Seu serviço mais conhecido é o 99Taxi. Este ano a empresa recebeu aportes de US$ 200 milhões dos grupos Softban, Didi Chuxing e Riverwood. Parte desses recursos está sendo aplicada agora na expansão do 99Pop.

Engie Energia aposta na Bahia

A implantação da primeira fase do Complexo Eólico Campo Largo (CECL), da Engie Brasil Energia, segue em ritmo acelerado. A empresa iniciou recentemente a concretagem das bases dos aerogeradores e serviços como escavação para implantação das bases, armações de ferragens, perfuração de estacas-raiz, malha de aterramento e reaterro dos blocos concretados, além da mobilização das empresas responsáveis pelo fornecimento dos equipamentos eletromecânicos e das linhas de transmissão. Obteve também a licença de instalação da linha de transmissão de 230 kV SE Campo Largo-SE Ourolândia II. O complexo está sendo construído nos municípios de Sento Sé e Umburanas, terá 121 aerogeradores e capacidade instalada de 326,7 MW. O início da operação está previsto para 2018. A segunda fase do CECL prevê a geração de mais 330 MW. O investimento total no empreendimento soma R$ 1,7 bilhão. E tem mais: na última terça-feira a Engie comunicou ao mercado e aos seus acionistas que está em fase avançada de negociação para a compra da totalidade do capital social das empresas que compõem o Complexo Eólico Umburanas, com capacidade instalada de 605 MW e que pertence à Renova Energia.

Vendas de seguro empresarial crescem

Apesar do cenário recessivo do país, as vendas de seguros empresariais da Porto Seguro na Bahia cresceram 33% no primeiro semestre de 2017, em relação ao mesmo período do ano anterior, número superior ao de outras regiões do Brasil. O Porto Empresa oferece diversas coberturas para contratação, como incêndio, explosão, queda de raio, danos elétricos, vendaval, subtração de bens e valores, perda de lucro, quebra de vidros, anúncios luminosos, além de danos causados a terceiros e funcionários, por meio das coberturas de responsabilidade civil. O seguro ainda conta com planos de assistência 24 horas com serviços como chaveiro, eletricista, encanador, reparos em linha branca, dentre outros.

.A Latam Airlines já iniciou as vendas das passagens aéreas para o trecho Salvador-Buenos Aires. Os bilhetes podem ser adquiridos no site latam.com. O novo voo será operado entre 4 de janeiro de 2018 e 12 de fevereiro de 2018. Partirá de Salvador às 23h30 das quintas, sextas, sábados e domingos. O percurso inverso será realizado à 0h10 das segundas, sextas, sábados e domingos.

.A Fundação Cultural foi autorizada pelo Ministério da Cultura a captar, até 31 de dezembro, pouco mais de R$ 1,308 milhão para a realização do projeto Série TCA 2017. O evento, que irá comemorar os 50 anos do Teatro Castro Alves, contará com espetáculos de dança, teatro, música instrumental, concertos e música popular.

