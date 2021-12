Zona Azul de Salvador concede 15 minutos de tolerância

Enfim, a Zona Azul de Salvador vai conceder a tolerância de 15 minutos no estacionamento em vias. Foi a novidade apresentada ontem pela Transalvador durante o chamamento público para credenciamento de empresas interessadas na venda de créditos de Zona Azul Digital. São 15 minutos que o cidadão poderá, sem custo, parar o carro em alguma vaga e ir pagar uma conta, pegar alguém no trabalho. No entanto, ainda soa como um meio benefício, já que, de qualquer forma, terá que fazer algum pagamento e, se resolver a situação em 15 minutos, terá que cancelar a compra via aplicativo pelo celular.

Fiscalização – Mas, atenção, a fiscalização continuará vigilante e ávida por pegar os descuidados, ainda mais porque a renovação da ocupação da vaga continua sendo proibida. A justificativa é a famigerada “rotatividade” do estacionamento na via.

Próximos 20 anos

Aprovado na última segunda-feira pelo ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil, Valter Casimiro Silveira, o Plano de Desenvolvimento e Zoneamento (PDZ) dos Portos de Salvador e Aratu-Candeias projeta um pacote de melhorias e investimentos nos próximos 20 anos nestes que estão entre os portos com índices operacionais mais satisfatórios do Brasil. E a Companhia das Docas do Estado da Bahia (Codeba), que administra os portos, já tem planificadas algumas ações, como a construção de dois berços no Terminal de Granéis Líquidos, com profundidade variando de 13 a 15 metros no Porto de Aratu-Candeias e a expansão do terminal de contêineres no de Salvador. Só notícia boa!

Dólar nas alturas

Enquanto o dólar sobe, cotado por volta dos R$ 4,42 nas casas de câmbio que negociam a moeda para pequenos compradores do chamado dólar turismo, os brasileiros que já estavam mais distantes, em Miami e Orlando, nos Estados Unidos, tendem a ser mais raros. Na empresa norte-americana Vacation Village (Flórida), que negocia cotas para investidores no mercado de imóveis, a queda foi superior a 30% na procura de brasileiros por propriedades em um ano. Com a alta da moeda norte-americana, as vendas para brasileiros assustados com o dólar vão, provavelmente, cair ainda mais. Em ano eleitoral como este, o melhor é buscar investimentos em real, mesmo, e destinos turísticos no Brasil para fugir do câmbio desfavorável no momento.

Chateado

O candidato ao governo do estado José Ronaldo (DEM) anda chateado com o adversário Rui Costa (PT), já que o petista anda dizendo que inaugurava obras em Feira de Santana com a presença do demista no palanque. Em entrevista ao jornalista José Eduardo na rádio Itapoan FM, ontem, o ex-prefeito de Feira também negou que estaria adotando a estratégia de se descolar do candidato a presidente Geraldo Alckmin (PSDB) para não perder votos. No debate da TV Band ele e João Santana (MDB) foram os únicos postulantes ao Palácio de Ondina que não mencionaram o nome dos respectivos presidenciáveis. Quando questionado sobre o seu partido DEM fazer parte do governo de Michel Temer, Ronaldo disse que não votou no atual presidente e foi enfático: “Quem pariu Temer que balance”.

POUCAS & BOAS

* A Câmara de Vereadores de Barreiras realiza amanhã uma sessão especial pela passagem dos cinco anos de criação da Universidade Federal do Oeste da Bahia (Ufob). A proposta é do vereador João Felipe de Melo Lacerda, que destaca os serviços prestados pela universidade à região e, em especial, para Barreiras, onde funcionam 16 dos 24 cursos de graduação da entidade.

* O Ministério da Saúde anunciou ontem que a Bahia vai receber até R$ 500 mil para desenvolver ações de pesquisa, extensão e formação de trabalhadores da Atenção Básica. Instituições públicas e privadas devem inscrever projetos de prevenção, diagnóstico e tratamento da obesidade no Sistema Único de Saúde (SUS) até 16 de setembro.

