Zé Ronaldo e um novo tom político

Pelo que demonstrou na sexta-feira, 3, o candidato ao governo do Estado pelo partido Democratas, José Ronaldo, adotou um novo tom político, nitidamente inspirado no amigo e correligionário ACM Neto. Durante a convenção do partido, Zé Ronaldo parece ter sido instruído a mudar a forma como costumava fazer política, com duras críticas ao governador Rui Costa, considerado favorito para vencer a eleição em outubro.

Em dado momento, Zé proferiu a seguinte frase: “Um governador que se intitula de ‘Correria’ ... e eu nunca ouvi dizer na vida que correria fosse coisa boa, fui educado com meus pais dizendo: ‘Meu filho, nunca faça nada correndo, pois, o que se faz correndo, dá errado e sai mal feito’”.

Quem te viu, quem te vê, Zé Ronaldo!

Quem? – O nome da candidata a vice-governadora pela chapa Democrata foi enfim revelado na convenção do partido, na última sexta-feira, 3. Um nome desconhecido, até então. É a médica Mônica Bahia, que a princípio seria candidata a deputada estadual, e acabou aceitando o convite para compor a chapa de José Ronaldo.

A justificativa de um nome feminino que representa a almejada renovação política pretendida por ele, entretanto, é uma aposta, no mínimo, arriscada. Afinal, o próprio reconheceu que Mônica pode “não ter votos”, mas...

Mas como vencer uma eleição sem a pretensão básica de somá-los? Com a necessidade de unir forças políticas, muita gente não entendeu a escolha, nem mesmo muitos dos coligados presentes na convenção, visto que demonstraram bastante surpresa, e, até, certa decepção.

Plano de Lula

O PT divulgou na sexta-feira o Plano Lula de Governo (2019-2022), intitulado “O Brasil feliz de novo”. O documento, de 64 páginas, aprovado pelo diretório nacional do partido, é dividido em cinco grandes eixos, elaborados com base nos governos anteriores do petista. São eles: “Soberania nacional e popular na refundação democrática do Brasil”, “Promover uma nova era de afirmação de direitos”, “Novo pacto federativo para promoção dos direitos sociais”, “Promover um novo modelo de desenvolvimento” e “Transição ecológica para a nova sociedade do século XXI”.

O plano tem como objetivo estruturar o programa de governo que será registrado no dia 15 de agosto em Brasília, junto com a candidatura de Lula, informa o partido.

Pai presente

Paternidade é o tema da quinta edição do informativo #TJBA, lançado pelo Tribunal de Justiça da Bahia, aproveitando a proximidade do Dia dos Pais no domingo de 12 de agosto. É uma ação integrada à rádio web TJBA, que traz entrevista com a juíza Rita Ramos (assessora especial da Presidência para Assuntos Institucionais) sobre o assunto, todas as segundas e quartas-feiras do mês de agosto, às 10 e às 14 horas.

Pertinente, principalmente, pelo agudo caráter social em auxiliar famílias a identificarem o pai biológico e a ter informações sobre funcionamento das unidades do Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflito (Cejusc), um órgão conciliador que deve ser cada vez mais acessível – e com celeridade – à população baiana.

POUCAS & BOAS

* O Grupo de Pesquisas em Economia, Meio Ambiente e Inovação (Gremi), da Universidade Estadual do Sudoeste Baiano (Uesb) participou do 25º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional, realizado no final de julho em Lisboa. A apresentação foi do estudante do curso de Ciências Econômicas, Thiago Melo, que defendeu um trabalho voltado para a reutilização de resíduos sólidos, bem como as formas de gerar emprego e renda com o aproveitamento destes materiais. Para ele, que ressaltou o empenho dos demais colegas envolvidos no trabalho, é importante a universidade dialogar sobre os assuntos da sociedade, com foco nas pesquisas científicas voltadas para o dia a dia do cidadão.

