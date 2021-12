Youssef 'investia' em Argolo para o futuro

No longo arrazoado de 66 páginas em que nove procuradores da República formulam a denúncia contra o ex-deputado Luiz Argôlo pelo envolvimento na Operação Lava Jato está dito que Alberto Youssef continuou pagando, à parte do esquemão, 'vantagens indevidas' ao então deputado mesmo quando ele trocou o PP pelo SDD.

Youssef apostava, diz o texto, 'na carreira de Argôlo, que via como promissora para a continuidade dos seus negócios'.

E dizia: 'Um dia vou cobrar a conta'.

Valor da fatura — As transações envolvendo os dois incluem compra de móveis, cadeiras de rodas, bois e até um helicóptero, no valor total de R$ 1.685.592,42.

O MPF quer a devolução de tudo, principalmente do helicóptero.

Argolo é acusado de corrupção ativa e passiva, peculato e lavagem de dinheiro.

Mensagens — Argôlo visitou os escritórios de Youssef entre 2011 e 2014 nada menos que 78 vezes. Os dois trocaram 1.411 mensagens, sendo 760 de Argôlo para Youssef e 651 na recíproca.

Hotel Enseadas — Um dos favores que Argôlo fazia a Youssef era arranjar financiamento no BNB para o hotel Príncipe das Enseadas, em Porto Seguro, hoje abandonado após ter tido portas, janelas e telhado surrupiados, sabe-se lá por quem.

A transação não se consumou. Quando estava em andamento o escândalo estourou.

Caso Élia — Élia Santos da Hora, secretária de Argôlo, que chegou a ser presa pela PF, não foi indiciada. Ela admitiu que o deputado usava as contas dela (para as transações com Youssef) com frequência.

Missão na Inglaterra

Antônio Imbassahy (PSDB), vice-presidente da CPI da Petrobras, embarca hoje para a Inglaterra com mais seis deputados para ouvir o ex-diretor da SBM Offshore, empresa holandesa, Jonathan Taylor.

Ele diz que entregou à CGU, entre agosto e outubro do ano passado, mil páginas de documentos provando que a empresa pagou propina à Petrobras, mas o processo só foi aberto em novembro, após a reeleição de Dilma.

É mais petróleo na Lava Jato.

"O que vai ser feito agora? Quando isso vai parar? Meu filho vinha de Santíssimo para trabalhar aqui todos os dias. Quem vai criar o filhinho dele? Essa polícia está acabando com a população. Nossosjovens estão sendoassassinados cruelmente"

Mariângela Marques Lourenço, mãe de Rodrigo, um dos dois mototaxistas assassinados num matagal no morro de São Carlos, no Rio, supostamente pela polícia.

Operação Elmo

Jaques Wagner esteve com Dilma ontem à tarde para interceder pela manutenção do baiano Elmo Vaz na presidência da Codevasf. Ele se comprometeu a desencadear uma ação política para reverter a pretensão do PP de tomar o cargo, e ela, a esperar.

João Leão, o vice-governador, também prometeu entrar na briga. Vai ter que começar convencendo o filho, o deputado Cacá, que está no time dos que cobram a saída.

A hora da outorga

Segunda acontece a última das dez sessões na Câmara de Salvador necessárias para que o projeto que muda o modelo de cobrança da outorga onerosa seja votado.

Com isso, a matéria passa a sobrestar a pauta, ou seja, nada pode ser votado antes de a questão ser decidida.

Agora é tudo ou nada. Ou muda-se a lei como quer ACM Neto ou não.

Teste decisivo — Desde fevereiro, quando o projeto chegou à Câmara, o time de Neto tenta convencer a oposição a votá-lo. Não teve êxito. Alguns adversários do projeto estão esperançosos. Dizem que Neto não tem os votos necessários para aprovar.

Definição na OAB

Não vai ter mudança no edital que convoca os interessados em disputar a vaga de desembargador na Câmara do Oeste na cota dos advogados. Ontem, a assessoria da OAB disse que a direção considera que tudo foi dentro da lei. O edital foi publicado dia 30 de janeiro, correu o prazo de 15 dias para quem quisesse se inscrever e mais 20 para apresentação de documentos.

Só seis se inscreveram: Sérgio Reis, Custódio Lacerda, Kleber Andrade, Raimundo Cafezeiro, César Martins Machado e Lia Barroso.

Como a eleição será para a lista sêxtupla, os seis estão eleitos.

POUCAS & BOAS

Dom Murilo Krieger, arcebispo de Salvador, celebra missa amanhã (17h) no Santuário da Bem-Aventurada Dulce dos Pobres (Largo de Roma) fechando as comemorações do centenário de Irmã Dulce, que começaram em maio de 2014.

Ética e ciência é a palestra que o reitor da Ufba, João Carlos Salles, vai dar quinta próxima (19h) na Academia de Medicina da Bahia (Terreiro de Jesus), que é presidida pelo médico Almério Machado.

A Assembleia realiza audiência pública segunda (no plenarinho) para marcar o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. A deputada Luiza Maia (PT) diz que, segundo a Organização Internacional do Trabalho (OIT), no Brasil ocorrem 100 mil casos por ano.

Sobre a fala da ex-ministra Matilde Ribeiro (Promoção da Igualdade) de que Rui Costa deveria pedir desculpas por ter dito que a polícia agiu certo no caso da Vila Moisés, em que 13 jovens foram mortos pela PM, a assessoria do governo diz que em nenhum momento Rui falou isso. Quer a apuração dos fatos, após o que vai se pronunciar sobre o episódio.

POLÍTICA COM VATAPÁ

Sorte de Zezéu

Rodeado por jornalistas esta semana na redação de A TARDE, Wilson Cardoso, prefeito de Andaraí, partilhava da estupefação coletiva com a notícia de que o ministro da defesa da Coreia do Norte, Hyon Yong Chol, foi esmigalhado por um tiro de canhão antiaéreo ordenado pelo ditador Kim Jong-Un por ter cochilado num evento público.

Lá, na cultura do regime mais fechado do mundo, matar gente com um tiro de canhão feito para abater avião é reservado a altos funcionários do governo, para servir de exemplo.

De repente, Wilson comenta:

- Ainda bem que meu amigo Zezéu Ribeiro (ex-deputado e ex-conselheiro do TCE) era brasileiro e pôde morrer dignamente num hospital. Ele cochilava em tudo quanto era evento...

