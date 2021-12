Xixi acumulado vira adubo para flores

Tidas como mictório ao ar livre preferido pelos foliões, as ruas de Salvador recebem, a cada Carnaval, os banheiros químicos com o objetivo de reduzir a quantidade de líquido derramado. Na animação, há quem alegue sentir-se apertado e ter pressa de se aliviar. Está prevista para a próxima segunda-feira a divulgação do número de equipamentos e os locais onde serão instalados, de forma a tentar reduzir o volume registrado em ruas e calçadas.

Se zelar pela higiene é uma tarefa do poder público, e Salvador busca cumprir sua missão, vem de Belo Horizonte uma notícia boa que vai um pouco além ao aproveitar a urina dos foliões como fertilizante no Jardim Botânico da capital mineira. No Carnaval de 2018 a tecnologia foi testada pela primeira vez e os resultados de laboratório certificaram a qualidade do material. O objetivo, este ano, é aumentar a aplicação do fertilizante em perspectiva crescente nas próximas folias.

Hábito – Pelo volume de foliões de Salvador, e considerando o hábito secular de fazer xixi nas ruas, mesmo com banheiros à disposição, a ideia poderia ter uma aplicação maior pelos soteropolitanos, caso o projeto venha a ser implantado por aqui.

O adubo para o Jardim Botânico de Belo Horizonte é resultado do trabalho de um grupo de pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais. O desagradável ‘perfume’ do xixi acumulado vai favorecer o cheiro das flores cultivadas na capital mineira. O responsável pela pesquisa é o departamento de química da UFMG, onde há dois anos os pesquisadores decidiram produzir uma substância que transforma a urina em adubo para plantas. Neste ano, será colhido o material de 25 banheiros químicos equipados com os coletores.

Carnaval traz recursos

Um gasto total em torno de R$ 1,8 bilhão por parte dos turistas é a estimativa traçada pela prefeitura e os setores de hotelaria, bares e restaurantes para os oito dias de carnaval em Salvador. A previsão, anunciada pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult), é de que os visitantes originados de outros estados brasileiros desembolsem uma média de R$ 5 mil por pessoa, seguidos dos estrangeiros, com R$ 3,3 mil, e, por fim, dos baianos, com R$ 1,8 mil durante a folia. Os números significam um incremento de 3,3% na movimentação econômica, em comparação com o ano passado. A expectativa dos hotéis é de registrar uma taxa de ocupação de 98%, elevada a 100% no caso dos estabelecimentos localizados próximos aos circuitos do Carnaval.

Toró salva quilombo

Tão certa quanto a realização anual da Festa de Nosso Senhor dos Passos, padroeiro dos garimpeiros, é a ocorrência de incêndios florestais, neste período de altas temperaturas na Chapada Diamantina. Foi preciso a interferência da encantada Oxum, Senhora das Águas Doces, para que um providencial toró substituísse o Estado no seu dever de organizar estratégias preventivas e de apoio às Brigadas Voluntárias de Incêndio.

As chamas vinham devorando a mata sagrada do quilombo conhecido como Riachinho do Mel, onde há uma comunidade de agricultores familiares. O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas quem chegou logo foi a Brigada Voluntária Anjos da Chapada, de Seabra. Depois que o fogaréu ameaçava alcançar as residências, a chuva forte desceu como a salvação da lavoura de café e milho.

