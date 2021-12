Wellington perde no STF. É vítima da crise

O parecer do Conselho Superior do Ministério que ancorava a possibilidade de membros do Ministério Público ocuparem cargos no Executivo ruiu no STF, e com ele a curta experiência de Wellington César Lima e Silva como ministro da Justiça (além de outros promotores em cargos tais Brasil afora).

Wellington tem 20 dias, a partir da publicação do acórdão da decisão do STF, para decidir se pede exoneração em definitivo do MP para permanecer ministro ou desiste do ministério. É óbvio que a decisão será tirar o time. No MP, a função de procurador é vitalícia, e a de ministro, transitória.

No MP baiano, um misto de surpresa (muitos tinham a convicção de que era possível a nomeação) e desalento (pelos que perfilam ao lado de Wellington).

Mas que isso, o problema é de Dilma. O ministro Marco Aurélio de Mello, único a votar pela permanência, foi mais político que técnico:

- A decisão vai agravar a crise política já sem precedentes.

Não é bem isso. Talvez se ele não entrasse no ministério no calor de uma crise a convite de uma presidente fragilizada resistisse, o fato de ele ser do MP não tivesse a relevância que ganhou. É mais por aí.

Mudança light

O deputado federal Antônio Brito disse nesta quarta, 9, que a decisão dele e do pai, o vereador em Salvador Edvaldo Brito, de filiar-se ao PSD do senador Otto Alencar nada teve de desconforto no PTB ou coisa parecida:

- Eu ainda sou o vice-líder do PTB na Câmara. Apenas recebemos um convite de Otto, pessoa de quem muito gostamos, meu pai mais ainda, e aceitamos.

O bravo Joca

No lançamento do livro 'A brava travessia' nesta quarta, o jornalista João Carlos Teixeira Gomes, o Joca, fez questão de solidarizar-se com os companheiros de A TARDE:

- Desejo exprimir a minha pública solidariedade aos queridos do centenário jornal A TARDE, que corajosamente estão lutando pela sobrevivência de um dos mais relevantes órgãos do patrimônio jornalístico no Brasil.

Ele emocionou os colegas que lá estavam.

Moro pontua

Pesquisa do Instituto Paraná, sob encomenda do jornal Gazeta do Povo, de Curitiba, diz que, se a eleição presidencial de 2018 fosse hoje, 16,5% dos eleitores votariam com certeza no juiz Sérgio Moro e 51,3% admitem que poderiam votar nele.

No auge do mensalão, Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, também pontuava bem. Quando deixou a toga, evaporou.

"A busca de uma boa música é a busca do silêncio, do som que emana da imagem"

"Minha maneira de pensar música vai continuar vivadepois de mim"

Naná Vasconcelos, o maior percussionista do mundo, falecido nesta quarta.

Epigrama da Dilma

Elísio Brasileiro, professor universitário e historiador, pegou carona no epigrama de Antonio Lins sobre Lula e atacou Dilma pelo uso do aparato de Estado (avião e helicóptero) para ir a São Bernardo do Campo, em São Paulo, solidarizar-se com Lula (motivo de muitas críticas da oposição) no caso da condução coercitiva pela PF.

Se no ferro vai se ferir

Ou se vai picar a mula,

A Dilma vai conseguir

Se ferrar junto com Lula

Furdunço santo-amarense

Cassado em 26 de janeiro pela juíza eleitoral Elke Gordilho (que também é da Vara Crime), acusado de crimes eleitorais, e em 25 de fevereiro afastado pela juíza Ana Gabriela Andrade, por improbidade, o prefeito de Santo Amaro, Ricardo Machado (PT), que sustenta-se no cargo por meio de liminares, ontem se vingou: tirou de uma só canetada os 13 funcionários da prefeitura que trabalham no fórum, alguns há mais de 30 anos.

O caos se instalou no fórum. A Vara Crime fechou e a Cível está quase.

Retribuição — Para além da acusação em crimes eleitorais, que envolve mais seis vereadores, além do vice-prefeito Leonardo Pereira (PSB), Ricardo Machado foi afastado por 180 dias, acusado de atraso em 20 obras e acréscimos nos preços de R$ 3,5 milhões.

Mas no dia 2 último a presidente do TJ, Maria do Socorro Santiago, concedeu liminar determinando a volta dele.

Dizem lá que agora Ricardo 'retribuiu'.

Jipeata no protesto

Cerca de 100 jipes devem participar de uma carreata que vai sair da orla da Boca do Rio até a Barra, domingo, dia dos protestos nacionais pelo impeachment de Dilma.

A concentração da jipeata, como os jipeiros chamam, será às 8h.

O evento (leia-se protesto) é organizado pelos clubes off road de Salvador.

POUCAS & BOAS

* Circula nas redes sociais que Tiririca, deputado do PR paulista, está dizendo que com a carestia da gasolina o direito de ir e vir ficou capenga. 'Agora, ou vai ou volta. Ir e vir, não dá mais'.

* Moradores de São Felipe foram às ruas anteontem protestar contra a intenção do TJ de fechar a comarca de lá para agregá-la à de Santo Antônio de Jesus. O prefeito Chico Andrade (PP) diz que seria um 'tremendo retrocesso'.

* O TJ vai debater sexta da próxima semana (dia 18) a extinção, não só da comarca de São Felipe mas de várias outras. A alegação é que elas são deficitárias. Ou seja, dão prejuízo.

* Kenya Felicíssimo, especialista em distúrbios do sono, realiza sábado (10h) no Teatro Eva Herz da Livraria Cultura do Salvador Shopping a 3ª edição da palestra Cuide do seu Sono e Ganhe Qualidade de Vida, para marcar a passagem do Dia Mundial do Sono.

* O dentista Armênio Santos vai mesmo disputar a prefeitura de Vitória da Conquista. Ele filiou-se ao PPS. Cria problema para o advogado Marcelo Melo, candidato do DEM, que contava com apoio do partido. Mas Armênio diz que no segundo turno estará com a oposição.

Colaborou: Patrícia França

