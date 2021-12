Walter Pinheiro ficou maldito entre petistas

Dificilmente o senador Walter Pinheiro, que até novembro passado era um dos governadoráveis do PT, terá clima para continuar no partido, a julgar pelos humores dos petistas nos bastidores governistas ontem na caminhada de Dilma em Feira de Santana.

Ninguém falou abertamente, mas, 'em off', o senador foi xingado. E antecipadamente responsabilizado pela derrota, caso Rui Costa perca a eleição para Paulo Souto.

Os petistas diziam que 'Jaques Wagner quer ver o diabo, mas não quer ver ele'. E vaticinavam que, se Rui perder, a convivência no PT ficaria não só difícil, mas impossível.

Questão de tamanho -Na entrevista à Veja, Pinheiro disse que Dalva Sele pertencia a correntes do PT que viviam 'se estapeando comigo por causa do negócio do mensalão'.

Ele negou, disse que foi mal interpretado.

Guerra total - Enquanto a Veja exibe áudio de Dalva Sele reafirmando que conhecia figurões do PT por ela denunciados, os petistas organizam o contra-ataque.

Uma das pretensões é descobrir quem pagou a viagem de Dalva, mas existem documentos para atacar em três alvos do DEM.

A Fundação Pierre Bourdieu é apenas um dos casos. Tem mais dois.

Alvo selecionado - Não foi à toa que Feira foi escolhida para ser o último local da Bahia visitado por Dilma em 2014. Lá, Paulo Souto, apoiado pelo prefeito Zé Ronaldo (DEM), lidera as pesquisas.

À tarde, Souto fez carreata lá. Se gente na rua mede alguma coisa, Dilma ganhou.

A pretensão petista é virar o jogo ou, no mínimo, diminuir a desvantagem.

Alvo errado - Na caminhada de Dilma ontem em Feira, dona Maria José, 73 anos, olhou empolgadíssima para Jorge Solla e indagou:

- É ele que é Rui?

Explicaram que era o ex-secretário da Saúde. D. Maria, que estava lá numa caravana de Ipirá, se justificou:

- Ah... É que eu só conheço Rui de foto.

No BRT - Dilma pongou no BRT feirense, obra idealizada pelo prefeito Zé Ronaldo, adversário dela, e em grande parte financiada com recursos do governo federal:

- Se eu for reeleita, voltarei aqui para inaugurar o BRT. Feira merece.

Viagem programada

Dalva Sele, a presidente do Instituto Brasil que tirou o sono dos petistas baianos, é cliente de um salão de beleza no Rio Vermelho.

Há tempos ela vinha dizendo às colegas que iria passar 45 dias na Europa. Nada falou sobre as denúncias na Veja.

Pouco antes de viajar, foi lá e fez as unhas. E avisou: 'Agora estou indo mesmo'. E foi.

Solla x Lino I

O ex-secretário estadual da Saúde Jorge Solla (PT) desafiou o conselheiro do TCE Pedro Lino a apresentar um contrato entre uma fundação e o estado, em qualquer lugar do Brasil, que siga as diretrizes defendidas pelo conselheiro. Solla, que é candidato a deputado federal, diz não ter nenhuma preocupação com o julgamento das contas de sua gestão.

Solla x Lino II

Solla acusa Pedro Lino de querer legislar e atuar como deputado de oposição.

- Ele alega que quando o estado contrata um filantrópico tem que pagar menos, porque filantrópico tem benefícios fiscais. A lei diz outra coisa. Diz que não se pode transferir o benefício para o contrato.

Em tempo: Lino agir como deputado de oposição não seria problema algum. Zezéu Ribeiro seria o da situação.

Jogo duplo

Publicamos ontem com o título Jogo duplo que o ex-deputado Aloísio Andrade, pai do deputado Rogério Andrade (PSD), estava na solenidade em que ACM Neto lançou o programa de parcelamento de impostos, na terça-feira. Em verdade, Aloísio tem problemas de saúde e não sai de Elísio Medrado. O erro foi nosso, portanto, as nossas desculpas.

E Rogério continua firme com Rui e Otto.

Pitaco de Joaquim

Joaquim Barbosa, ex-presidente do STF, deu um conselho aos candidatos à presidência. Na twitada do dia, o pitaco:

- Prometer aos brasileiros a redução drástica das tarifas de telefone. Nos EUA, Argentina e União Europeia há uma tarifa única para celular, nacional. Nada de interurbano! Por que não aqui? Engodo!

Bandida oficial

Valéria Maria de Santana (PHS) disputa uma vaga na Câmara Legislativa do Distrito Federal, a Assembleia de lá, quer disputar a eleição com o nome de guerra que adota como funkeira: MC Bandida.

Após muita discussão o TSE aprovou.

POUCAS & BOAS

Ministra do STF e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Cármen Lúcia faz hoje (10h), na Associação Comercial da Bahia, a palestra arbitragem e administração pública.

Ciência, Tecnologia, Inovação e Gênero é a palestra que a engenheira norte-americana Nagin Cox, do laboratório de propulsão a jato da agência especial americana Nasa, fará na próxima quarta na Ucsal (campus de Pituaçu, 10h). A promoção é da Ucsal e do Consulado dos EUA na Bahia. A entrada 0800.

O prefeito de Lauro de Freitas, Márcio Paiva (PP), não é visto na presente campanha eleitoral, nem nas propagandas nem nas ruas. Os adversários dizem que o desgaste o tirou do jogo.

A Semana do Audiovisual Baiano Contemporâneo terminou ontem em Salvador reverenciando a memória do cartunista Antônio Cedraz, falecido no início deste mês, com a exibição de curtas da Turma do Xaxado, desenhos com personagens criados por ele.

Piadinha que circulou ontem no Face: 'Hoje é quinta-feira, mas, segundo o Ibope, considerando a margem de erro, pode ser quarta ou sexta'. Conforme o instituto, quiçá, poderia ser até segunda ou terça e sábado ou domingo

