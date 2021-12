Wagner vê bons sinais no Ibope e Data Folha

Jaques Wagner acha que as pesquisas têm sinalizado positivamente em favor de Dilma. Ontem, ao discurso no ato em que a senadora Lídice da Mata e outras lideranças formalizaram apoio a Dilma, ele enumerou:

1 - Os indecisos (6% no Datafolha e 5% no Ibope) avaliam o governo Dilma como bom. Para ele, sinal de que eles tendem, em sua maioria, a optar pela presidente.

2 - A rejeição a Aécio subiu de 34% para 38% no Datafolha, e a Dilma caiu de 43% para 42%.

3 - E mais de 54% avaliam o governo de Dilma como ótimo, bom e regular.

Rui Costa ainda acrescenta outro item: o fato de as pesquisas não chegarem aos pontos mais longínquos do Brasil, onde o governo, pelos programas sociais, é mais forte.

Em suma, no duelo presidencial os governistas estão otimistas.

Em reflexão - A senadora Lídice da Mata declarou apoio a Dilma reafirmando que a opção se afina com a sua história, mas assegurou que, quando passar o segundo turno, vai entrar 'em profunda reflexão'.

Vai pensar sobre o que fazer da vida e admite até rever a questão partidária (se fica no PSB ou não), a depender da forma como o partido vai tratá-la depois de ter optado por Dilma. A favor dela pesa ter sido leal de cabo a rabo a Eduardo Campos.

Menos pior -Já a ex-ministra Eliana Calmon, que optou por apoiar Aécio e o acompanhará hoje na visita à Bahia, diz que está com a consciência tranquila e que, por princípio, nunca se manteria neutra:

- É a escolha do menos pior.

Sobre Lídice, sua companheira de chapa majoritária, falou:

- Lídice ficou onde sempre esteve. Ela sempre esteve ao lado do PT. Foi eleita senadora pelo braço do PT.

Verde com Dilma - O deputado Marquinhos Viana é do PV, partido que apoia Aécio, mas ontem, ao lado de Lídice, perfilou no apoio a Dilma. Ele disse que foi contra o partido se aliar a Paulo Souto:

- Tínhamos 14 deputados federais, caímos para oito. E eles insistem no erro.

Neto e Aécio - Antes de desembarcar em Salvador hoje, Aécio realiza o primeiro ato público ao lado de Marina em São Paulo.

ACM Neto estará lá. Ele vem com Aécio.

Fugindo da faca

Amigo e aliado de Hildécio Meirelles (PMDB), deputado estadual eleito, o prefeito de Cairu, Fernando Brito, que no primeiro turno apoiou Paulo Souto, estava ontem entre as lideranças que declararam apoio a Dilma:

- No primeiro turno não caminhamos juntos. Mas refletimos e entendemos que Dilma é melhor para a Bahia e para o Nordeste.

Aí são as palavras dele ao discursar. No particular, foi mais contundente:

- O governador eleito me convidou e eu vim. Chega de dar murro em ponta de faca.

Em Cairu, Dilma teve 58% dos votos; Marina, 22%; e Aécio, 16%. Mas Paulo Souto ganhou de Rui de 56% a 37%; e Geddel, de Otto, de 62% a 32%.

Caso de família

Ex-prefeito de Ibipeba e também de Irecê, também ex-deputado federal, Beto Lélis (PMDB) queria voltar a Brasília este ano, mas foi impugnado pela Justiça, acusado de crime eleitoral. Passada a eleição, ele ainda é sensação nas redes sociais. Circula um vídeo no qual ele diz: 'Se vocês apertarem meu número e não sair minha foto, eu sou mentiroso'.

Depois ele acusa o filho, Israel Lélis (PP), hoje prefeito de Ibipeba, de tê-lo traído:

- Meu filho Israel Lélis e os vereadores me venderam para outro deputado.

Contra a multa

Alice Portugal (PCdoB), deputada federal reeleita, vai recorrer da decisão da Justiça que a condenou a pagar R$ 66 mil por propaganda eleitoral antecipada.

- Não é possível que uma inserção partidária seja considerada uma prática irregular. A Lei Eleitoral precisa ser clara.

Valorizando o passe

O deputado federal João Carlos Bacelar ameaçou na pré-campanha apoiar Paulo Souto, mas refluiu. Hoje, já fechado com Rui Costa, disse que estava 'valorizando o passe'.

Ele é do PR e promete tomar o partido do seu colega Zé Rocha até o fim do ano. O ministro César Borges, a estrela maior, já saiu.

Audiência política

Cláudio Nogueira, diretor da Rede Bandeirantes na Bahia, diz que a audiência do debate entre Dilma e Aécio, terça última, bombou.

Segundo o Ibope, a Band ficou na vice-liderança isolada em sete das oito praças pesquisadas. Em Salvador, atingiu 7,1% com share (participação no total de ligados) de 14,7%.

No horário, o SBT, em terceiro lugar, teve audiência de 5,5% com share de 12,2%). A Globo, líder, marcou 20,5% e share de 46%.

Largada na Câmara

Foi dada a largada na disputa pela presidência da Câmara de Salvador. Paulo Câmara (PSDB), atual presidente, é o favorito. Carlos Muniz (PTN) foi derrotado no início da legislatura, mas quer tentar de novo. Por fora corre José Trindade (PSL) que é próximo a Rui Costa.

Anote: será quem ACM Neto quiser.

POUCAS & BOAS

Aonde chega Marcelo Nilo (PDT), presidente da Assembleia, estrila a satisfação da vitória do Babesp (DataNilo) sobre o Ibope. Na reunião com Rui Costa segunda, já entrou bradando: 'Pesquisa do Babesp agora subiu de preço!'.

A Biblioteca Universitária Reitor Macedo Costa, no campus da Ufba de Ondina, está em busca de doações de livros usados, principalmente literatura infantil e infantojuvenil. Os volumes arrecadados serão distribuídos na Parada do Livro, que acontecerá na próxima sexta, no Campo Grande.

Moradores das cercanias das Avenidas Adhemar de Barros e Garibaldi se queixam que uma praga (branca) está atacando árvores e plantas de modo geral de toda a área. Eles falam que o problema é maior porque no Shopping Barra a praga também está. Pedem ajuda da prefeitura, mas até agora nada.

Um caso suspeito de chikungunya agitou Camaçari. Lá, foi declarada guerra contra o mosquito Aedes aegypti, que é o transmissor (além da dengue).

Corrigindo informação: quem arrematou o estádio do Esporte Clube Periperi em leilão foi o Atacadão Recôncavo e não o Atakadão Atakarejo.

adblock ativo