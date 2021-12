Wagner usa Twitter para entrar em cena

Jaques Wagner, agora ministro da Defesa, mas de quem se dizia que teria papel preponderante na articulação política de Dilma, usou o Twitter para entrar em campo. E foi logo pela contramão, defendendo as medidas do ministro Joaquim Levy (Fazenda), calo maior do governo: é atacado pela metade da população que votou em Dilma e bombardeado pelos adversários.

Fala Wagner:

- Sempre que posso, venho demonstrando que o ajuste fiscal é parte da estratégia de sustentar e aprofundar o que construímos nos últimos 12 anos. Numa corrida de muitas voltas, não basta o piloto ser bom. Ele precisa ter uma estratégia para vencer. Para manter o alto nível de emprego, o crédito, os investimentos públicos em curso e a economia fora da UTI, o governo queimou energias. Agora precisamos fazer um pit stop e acertar a máquina para arrancar de novo. Isso é o ajuste fiscal e assim precisa ser compreendido por todos.A questão é convencer aliados, como os sindicalistas, que estão irados.





Quase esquecido

No embalo dos 30 anos da axé music, Bruno Tapajós, neto de Orlando Tapajós, faz o seu protesto. Diz que Dodô e Osmar criaram o trio elétrico, mas foi o avó dele quem 'alimentou e deu musculatura àquela criação, foi quem desenvolveu as carrocerias de metal para os trios, tornou-os maiores e mais potentes e fez dessa parafernália ambulante um atrativo para patrocinadores, dando assim início à profissionalização'.

Bruno tem razão. No Carnaval, Armandinho reconheceu os méritos de Orlando. E artistas como Vina Calmon carimbaram.

Com amigos - Orlando Tapajós vive hoje no Conjunto Guilherme Marback, no Imbuí, onde é figura muito querida e reverenciada justamente pela história pessoal. Com 81 anos, este ano foi no Camarote Marta Góes, mas não realizou o sonho de reeditar o trio Caetanave, por ele criado em 1972, e botar na rua desde o ano passado.

- Não tenho dinheiro.

Como não pode tocar o projeto, leva uma vida simples, tendo como principal diversão jogar dominó com os amigos.

Hora mais cara

Depois de ter instituído a desastrada determinação de obrigar quem comprar hora marcada a comparecer uma hora antes da viagem ao guichê para confirmar (num local como o terminal de São Joaquim, onde não há onde estacionar), a Internacional Marítima, empresa que administra o ferryboat, finalmente acertou o pé: agora é fazer a compra, chegar e pronto.

Mas há um probleminha adicional: quem compra pela internet paga 30% mais caro.

Sufoco total - O ferry transportou durante o Carnaval 261.386 pessoas e 40.870 veículos, um aumento de 34,25% de passageiros e de 42,3% de carros. Deu sufoco.

Urubu de azar

O escritório da senadora Lídice da Mata (PSB), no Empresarial Rio Vermelho, foi assaltado ontem, junto com mais outras sete salas. Levaram computadores, notebooks, máquinas fotográficas e afins.

Segundo Lídice, o prejuízo foi material.

- Não foi algo direcionado. Outros foram vítimas. O chato é que já estou endividada por conta da campanha e agora vem mais essa. Urubu quando está de azar...

Antes tarde

Interditado segunda e terça de Carnaval porque parte do teto desabou, o camarote da Brahma no circuito Barra-Ondina recebeu a visita, quarta, da Vigilância Sanitária, que lá encontrou 800 quilos de produtos, como queijo, presunto, camarão, siri, bolinhos, pastéis e massas de acarajé, deteriorados.

Tudo OK. Mas fazer isso depois do Carnaval? Estavam ruins antes ou ficaram?



Produção midiática - E por falar em Carnaval, a Secretaria de Comunicação do governo diz que não é bem verdade que se manteve mais discreta que a congênere da prefeitura de Salvador.

Produziu 430 textos jornalísticos disponibilizados para a imprensa, e o site oficial, junto com o do Carnaval, teve mais de 49 mil acessos. Foram produzidas 1.869 fotos, todas publicadas em canais oficiais.

Poucas & boas

O prefeito de Planaltino (região de Conquista), Carlinhos de Meirelo (PCdoB), declarou ao TCM que em 2014 doou R$ 7.930 em fogos para a festa de Nossa Senhora das Dores. Vereadores perguntaram ao pároco Petrônio Bonfim se era verdade. O padre virou uma arara. Respondeu que não houve doação alguma e classificou o ato de 'ilegal e imoral'.

Um culto inter-religioso vai marcar terça (19h30) a passagem dos 19 anos de existência da Cidade da Luz, complexo social (e centro espírita) comandado pelo médium José Medrado. A programação inclui apresentações artísticas e dos corais adulto e infantil da casa.

Olívia Santana, secretária estadual de Políticas para as Mulheres, festeja o sucesso da campanha Vá na moral ou vai se dar mal. Violência contra a mulher é crime. Teve o apoio de artistas top da folia, como Daniela Mercury, Durval Lelys e Bell Marques. Justo no ano em que a turista carioca foi estuprada. E por falar nisso, cadê o taxista estuprador? A polícia está devendo mais essa.

O Graer, Grupamento Aéreo da PM baiana, está em festa. O oficial Lázaro Monteiro, que tem em seu crédito o fato de ter sido o articulador e criador do destacamento, foi promovido a coronel. Piloto de helicóptero experiente, ele fez toda a sua trajetória na PM, desde o Colégio Militar. E hoje exporta a experiência no Graer para países africanos, como Angola e África do Sul.

O deputado Euclides Fernandes (PDT está pedindo ao governo que dê prioridade à recuperação do Hospital Ernesto Simões, principalmente a construção de uma laje na UTI. A questão: o telhado em apreço virou morada de pombos, um proliferador de doenças.

Moradores da Praça Geraldo Walter, na Federação, dizem que ficariam muito agradecidos se a Transalvador for lá desbloquear a Rua Almirante Barroso, que foi embarreirada no Carnaval. A questão: a folia passou e a barreira está lá

Jussiape não fica na região de Guanambi como dissemos. É na Chapada.

Colaborou: Hilcélia Falcão

