Wagner: 'No programa nuclear ninguém entra'

A prisão de Othon Luiz Pinheiro, presidente licenciado da Eletronuclear, acendeu a luz amarela no Ministério da Defesa.

A preocupação do ministro Jaques Wagner é com o programa nuclear brasileiro, formulado e desenvolvido há 35 anos com a participação ativa de Othon.

- Se CGU, TCU ou qualquer órgão devidamente credenciado quiser investigar, terá acesso aos contratos comerciais. Agora, no programa nuclear brasileiro (a parte técnica) ninguém entra. Nunca.

Curioso: Lava Jato à parte, o programa nuclear brasileiro foi concebido em parceria com a Alemanha, que esta semana começou a desativar suas usinas, prometendo parar todas as 17 até 2022.

Exceção da regra

A opinião pública sobre os políticos anda tão ruim que quando um age como cidadão comum é aplaudido. Ilustra isso o que aconteceu no Detran ontem.

Guilherme Bellintani, secretário da Educação em Salvador, foi para a fila normalmente, como todos que lá estavam. Após ser atendido, recebeu palmas. Sinal dos tempos.

Arerê em Camaçari

A política em Camaçari se agitou ontem. O ex-prefeito José Tude externou a intenção de deixar o PTN para disputar a eleição de 2016 contra o candidato do PT, o deputado Luiz Caetano ou o prefeito Ademar Delgado.

Tude teria a promessa de Geddel, presidente do PMDB, de que, se assim for, ACM Neto será concitado a induzir o vereador Antônio Elinaldo (DEM), líder nas pesquisas, a desistir da candidatura.

O deputado João Carlos Bacelar, figura de proa no PTN, admite o imbróglio:

- Estou tentando convencer Tude de que é viável uma candidatura independente.

Efeito Rielson

Um ano após o assassinato do prefeito de Itagimirim, Rielson Lima (PMDB), o clima é de indignação. Até hoje a polícia não esclareceu o caso. Ontem, dia do aniversário nefasto, pagou o pato quem não teve nada a ver.

Populares fecharam a BR-101 em protesto. O congestionamento passou dos 50 km.

"Eu não tenho relação com o banco e tinha certeza de que esse dinheiro era impossível de ser meu. Ninguém esquece R$ 7 milhões, principalmente na crise. Estou triste e feliz. Se existisse esse dinheiro, seria algo ganho suado. Talvez eu tivesse esquecido, o que não é a minha cara"

Romário, senador do Rio, após a constatação de que os R$ 7 milhões apontados como dele, na Suíça, não são.

Ajuste de conduta

O presidente nacional do PT, Rui Falcão, e o ministro Jaques Wagner (Defesa) vão se reunir sábado no Fiesta com os integrantes do diretório estadual do partido. Pauta principal: a conjuntura nacional.

Já os presidentes do PT nos 35 maiores municípios baianos terão encontro amanhã também para discutir o assunto.

Ou seja, é uma preparação. A ordem é rearticular o discurso para ajudar Dilma.

Radioatividade baiana

Já que depois da chegada da Lava Jato na Eletronuclear a radioatividade entrou na ordem do dia, Salvador também ganhou a sua bombinha radioativa.

A Câmara aprovou ontem projeto do vereador Henrique Carballal (sem partido) que proíbe o trânsito de material radioativo pelas ruas da capital baiana.

Se ACM Neto sancionar, vai criar um problema nacional: o yellow cake, urânio extraído das minas da Nucleobrás em Caetité, que uma vez por ano embarca em Salvador, estará proibido de circular por aqui.

Aratu —Carballal justifica dizendo não ser correto expor os moradores de Salvador ao perigo. E cita que há soluções sem precisar expor a população:

- É só levar para o Porto de Aratu.

Ednaldo x Oscar

Ednaldo Rodrigues, presidente da FBF, diz que a querela judicial dele com o jornalista Oscar Paris não é bem como dissemos anteontem (que sete processos foram transformados em um e o jornalista foi absolvido).

Em verdade são quatro processos. E um deles, que tramitou no Juizado Especial de Nazaré, resultou em suspensão, ficando Oscar obrigado a não sair de Salvador e comparecer em juízo a cada seis meses para dar satisfações de suas atividades. Um foi extinto e outro ainda está sem decisão.

POUCAS & BOAS

ACM Neto relança hoje (15h) na Rua Portas do Carmo o projeto Pelourinho Dia e Noite, que pretende criar uma agenda de eventos para levar mais turistas ao Centro Histórico. Haverá uma série de intervenções, da iluminação a segurança, com o reforço da Guarda Municipal. Vem a calhar. Comerciantes do Pelô reclamam muito que os problemas no Elevador Lacerda esvaziam a área.

A ministra da Pesca de Angola, Victória de Barros Neto, vai hoje visitar a Fazenda Experimental Oruabo, em Santo Amaro, que é mantida pela Bahia Pesca (que é da Seagri). Ela está na Bahia com uma comitiva de técnicos para conhecer as ações do governo no setor.

Será hoje o encontro do governador Rui Costa e do ministro da Saúde, Arthur Chioro, com 23 prefeitos de municípios baianos onde a tríplice epidemia (dengue, zika e chikungunya) é mais forte. O evento será na Fundação Luís Eduardo Magalhães (FLEM), em Salvador.

A Associação Bahiana de Medicina realiza amanhã (18h) em sua sede (Ondina) o IV Sarau da ABM, com o tema Uma interessante viagem ao mundo dos vinhos no Chile. Dr. Iracema Bahia e Banda animarão a festa. Só para registrar: por acaso os médicos dizem que o vinho é a mais saudável das bebidas.

O deputado Marcel Moraes (PV) conseguiu barrar, na Justiça, a circulação de um vídeo nas redes sociais no qual um cidadão diz que ele engana o povo quando se propõe a defender os animais. Marcel se diz vítima de uma tentativa de extorsão, e o juiz Érico Araújo Bastos, da 21ª Vara Cível, considerou que a imagem e a honra do deputado foram 'postas em risco'.

O Hospital Santa Izabel (HSI), administrado pela Santa Casa de Salvador, comemora os seus 122 anos de fundação. A data será marcada com uma missa (16h) na capela do próprio hospital.

A vereadora Ana Rita Tavares (PEN) está livre do risco de perder o mandato. O PV, partido pela qual ela se elegeu, entrou no TRE pedindo a devolução do mandato sob o argumento de infidelidade partidária, perdeu e não recorreu.

