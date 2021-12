Wagner inicia périplo pela Aeronáutica

O ministro da Defesa, Jaques Wagner, iniciou ontem a série de reuniões com os comandos da Aeronáutica, Marinha e Exército. O primeiro encontro foi na sede da Força Aérea. Hoje ele vai à da Marinha e na próxima terça até a do Exército.

Como na Defesa também haverá contingenciamento de recursos, Wagner corre contra o tempo para diagnosticar quais, dos mais de 150 projetos, são prioritários.

No panorama geral, já estão em curso programas como o da construção do submarino nuclear e o dos caças.

O envio do Satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas para o espaço em 2016 também é fundamental. O investimento público empregado no projeto é de R$ 489 milhões e no total o artefato custará R$ 2,2 bilhões.

Isonomia socialista

O PSB mal encaminhou seu retorno à base do governo e já pede tratamento igual ao dos outros partidos aliados de Rui Costa. Bebeto Galvão, deputado federal, pensa assim.

— Não ajudamos na eleição de Rui, mas temos que participar de forma igual.

Na disputa por cargos do segundo escalão, há muito partido de olho nos mesmos postos, e Bebeto diz que o PSB tem interesse na Cerb, CAR e Fapesb. A parada é dura para os socialistas.

PPA na pauta

No próximo dia 23, Rui Costa promove a primeira reunião para iniciar a construção do Plano Plurianual (PPA). João Leão, secretário do Planejamento, diz que este será o primeiro de muitos encontros que servirão para introduzir as propostas do Programa de Governo Participativo e as promessas de campanha no planejamento dos quatro anos de governo. Ou seja, Leão está dizendo que Rui vai cumprir as promessas de campanha.

Territórios de Identidade - Dentro da Seplan, um movimento da Coordenação Estadual dos Territórios de Identidade pressiona Leão, já no início da gestão, a reestruturar a diretoria de planejamento territorial. É a chamada esquerda do governo de coalisão.

"O PT até topa abrir mão da Embasa para

o PDT, mas eles têm que definir se vão acender

a vela para Deus ou para o diabo. O PDT

no primeiro escalão de Neto é uma declaração de afinidade política.

Aí é conflito direto"

Everaldo Anunciação, presidente do PT, dá o tom na conversa

Empolgação no céu

O deputado federal Irmão Lázaro (PSC) foi o terceiro mais votado da Bahia, com 161.438 votos, e não se fez de rogado. Disse ontem na rádio Sociedade de Feira de Santana que desbancou dois políticos tradicionais da "Princesa do Sertão" (Colbert Martins e Fernando Torres) e que se a eleição para prefeito fosse hoje ele seria candidato. Irmão Lázaro, com seus 25.965 votos na cidade, teve menos votos que Colbert (46.642) e Torres (26.856).

Soldado do PT

Cézar Lisboa foi nomeado para a assessoria especial de Rui Costa. Antes, ele havia sido secretário de Relações Institucionais e de Desenvolvimento Social e Combate à Pobreza nos governos de Jaques Wagner. O próprio Wagner havia pedido a permanência dele na estrutura.

Certamente, será um assessor de conhecimento profundo da máquina, mas está num escalão abaixo do que vinha ocupando.

Prêmio de consolação

Ligado ao conselheiro do TCM Mário Negromonte, o ex-secretário de Integração Regional Wilson Brito (PP) foi mantido no novo governo após a extinção da pasta. Brito, que também já passou pelo Derba e Seinfra no governo Wagner, foi nomeado chefe de gabinete da Secretaria de Infraestrutura Hídrica, que ficou com Cássio Peixoto, também do PP.

Emprego garantido

Edson Valadares, ex-presidente do PT em Salvador, também fará parte do governo de Rui. Foi nomeado assessor de Planejamento e Gestão do secretário de Desenvolvimento Rural, Jerônimo Rodrigues. Jerônimo é irmão de Marta Rodrigues, atual presidente do PT de Salvador.

Cargos criados na ALBA

Os deputado estaduais aprovaram diversos projetos na última sessão da Assembleia no início deste mês. Entre eles, está o que cria dois cargos de assessor especial na Fundação Paulo Jackson, com salário em torno de R$ 9 mil. Marcelo Nilo diz que precisará de profissionais qualificados e por isso pagará salários altos.

POUCAS & BOAS

As câmaras de vereadores dos municípios de Marcionílio Souza, de Boa Vista do Tupim e de Mucugê, todos na Chapada Diamantina, passaram a ser administradas por vereadoras. A presença feminina na política da região tem aumentado e o terreno agora é fértil.

Antônio Alban, presidente da Fieb, assume a presidência do Conselho Deliberativo do Sebrae na próxima segunda-feira, às 18h, na sede da Fieb, em Salvador. Nos últimos três anos, o conselho era comandado por João Martins, que preside a Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia. O conselho traça as diretrizes do Sebrae, mas a direção executiva do serviço ficará ao cargo de

Adhvan Furtado.

O jornalista e pesquisador Nelson Cadena lança no próximo dia 14, no restaurante Pereira, do shopping Iguatemi, o livro Festas Populares da Bahia: Fé e Folia. O autor narra a trajetória das festas desde 1.549. Cadena lançou em fevereiro do ano passado o livro História do Carnaval da Bahia - 130 Anos do Carnaval de Salvador.

O deputado federal Bebeto Galvão (PSB) diz que continua sindicalista e que é presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Construção Pesada. Ele se licenciou durante o período eleitoral, mas retomou as funções logo depois.

O coronel Alfredo Castro passa o comando da Polícia Militar da Bahia para o coronel Anselmo Alves Brandão, hoje, às 10h, na Vila Militar do Bonfim, em Salvador. O governador Rui Costa participa da cerimônia.

Colaborou Luiz Tito

adblock ativo