Wagner e o 'Fora Rui': 'A ideia já nasce morta'

A ideia lançada pelo deputado Marcelo Nilo (PSD) de ver Jaques Wagner disputar o governo em vez de Rui Costa, também carimbada pelo presidente da Assembleia, Ângelo Coronel (PSD), o que alguns chamam de Volta Wagner e outros de Fora Rui, não tem nenhum sentido, segundo o próprio Wagner. Abordado nesta quinta, 10, sobre o assunto, ele foi taxativo:

– Do meu ponto de vista, isso já nasce morto. Não tem nenhuma possibilidade.

Wagner diz que o nome dele está colocado para o Senado, na chapa de Rui Costa, que, segundo ele, realiza um belo trabalho no governo e é um candidato fortíssimo.

Wagner diz que Nilo está chateado ainda por conta da eleição da Assembleia, daí surgiu com essa história.

Em causa própria

Integrante da Comissão da Reforma Política, o deputado Cacá Leão (PP) foi o autor do destaque que derrubou a proposta aprovada pelo relator, Vicente Cândido (PT-SP), que extinguia as figuras dos vices (presidente, governador e prefeito) e também do suplente de senador. Duas coisas:

1 – Ele é o relator-geral do Orçamento Geral da União. Ninguém quer briga.

2 – E também é filho do vice-governador João Leão, e amigo irmão de Roberto Muniz, suplente de senador que está no mandato e substitui Walter Pinheiro.

Tudo incerto - Presidente da Comissão da Reforma, o baiano Lúcio Vieira Lima (PMDB) diz que nada se pode garantir a respeito do que será aprovado na definição das regras para 2018, nem o Distritão:

– A casa é muito imprevisível. Veja você: ontem a extinção dos vices estava no projeto. Hoje não. E quando se trata de reforma política, cada um tem a sua fórmula.

Atrás do prejuízo

A senadora Lídice da Mata (PSB) protocolou nesta quinta na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado um pedido de convocação do presidente do Banco do Brasil, Paulo Caffarelli.

Quer que ele explique por que o pedido de empréstimo de R$ 600 milhões feito pelo governo baiano foi barrado.

Ela e o senador Otto Alencar bradam que é retaliação de Michel Temer.

Efeito reforma

Os primeiros sinais da reforma trabalhista, com o fim do imposto sindical, já começaram a produzir efeitos. Muitos sindicatos sediados em Salvador, a exemplo dos comerciários, já começaram a demitir, outros deixaram o pessoal de sobreaviso.

Nos que ainda não tocaram no assunto, os servidores estão muito apreensivos.

Nos limites

A deputada Mirela Macedo (PSD) se diz intrigada com um fato. Nas contendas entre Salvador e Lauro de Freitas sobre limites territoriais já se dava como fatura liquidada que Itinga e Areia Branca, bairros historicamente administrados por Lauro, ficariam como estão, mas no projeto que ACM Neto mandou para a Câmara de Salvador, redefinindo os bairros da capital, incluiu os dois.

– Não entendi. Vamos propor que o Condomínio Marisol, que era Lauro e passou para Salvador, volte para Lauro.

Metrô - Na Comissão de Divisão Territorial da Assembleia a disputa entre Salvador e Lauro, em vias de ser resolvida, é sobre a última estação do metrô, que fica próxima ao aeroporto.

Está quase certo para ficar com Lauro.

POUCAS & BOAS

O TSE assinou convênio com a Associação dos Tribunais de Contas (Atricon) pelos quais TCE e TCM vão dar apoio técnico na apreciação das contas dos partidos. Isso quer dizer que o rigor no controle vai aumentar. Só para lembrar: partidos políticos vivem de dinheiro público. Não deveria ser assim, mas é.

Os deputados, liderados pelo presidente da Assembleia, Ângelo Coronel (PSD), que foram anteontem visitar a Fundação Dr. Jesus, pilotada pelo também deputado Sargento Isidório (PDT), saíram de lá impressionados. Lá hoje estão mais de 1.200 internos em tratamento contra o uso de drogas.

Funcionários do INSS de Guanambi entraram na Justiça para obrigar a direção da agência local a reconhecer o feriado do dia da cidade, segunda próxima. A Justiça negou. Disse que a competência em casos trabalhistas é federal.

