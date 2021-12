Wagner e Neto no jogo sujo. E quem não está?

Diz o jornal O Estado de S.Paulo, na Coluna do Estadão, que os nomes de Jaques Wagner e ACM Neto vão estar nas delações premiadas da OAS e da Odebrecht.

Wagner disse que prefere esperar para depois falar. Neto admitiu que recebeu doações da Odebrecht e declarou à Justiça.

Vamos, de saída, pôr os pingos nos is. Uma coisa é barganhar a concessão de obras por propina. Isso em si é o ato criminoso cristalino. Outra é receber doações de empresas que consideravam uma rotina tais práticas, longamente exercitadas na política.

Ponderando que no mundo empresarial não há Irmã Dulce, ou que as tais doações nada tinham de caridade, e sim o toma lá, dá cá no presente ou expectativas de investimentos no futuro, óbvio que a sujeira no jogo político não é de A ou B. Está no DNA. E, por aí, surpreenderia se Wagner e Neto estivessem fora. Se pudéssemos resumir o mundo político no do futebol, diríamos que nem eles nem as torcidas de Bahia e Vitória escapariam.

A questão é que quando as delações batem na mídia não se separa o joio do trigo. E é difícil. No caso em apreço, os dois fedem.

Disputa na Funasa

Pensava-se que a disputa entre os deputados José Carlos Aleluia e Cláudio Cajado, ambos do DEM, pela Funasa, estivesse acabada com a vitória de Cajado. Errado.

Aleluia quer Heraldo Rocha e Cajado, a esposa, Andrea Xavier. Pelo que se tentou, Heraldo iria para o Dnocs, mas, ontem, a Ordem dos Médicos do Brasil entrou em campo em favor de Heraldo, que é médico.

O presidente da OMB, Leandro Serafim, incursiona em Brasília com deputados e até o senador Ronaldo Caiado (GO), que é médico.

- Não tem sentido nomear para função tão importante alguém que não conhece as mazelas do ofício. Cadê a meritocracia?

"O problema da corrupção não é partidário. É estrutural da política"

Carlos Fernando Santos Lima, procurador da República que atua na Lava Jato.

Skol na folia

A Skol, que ganhou da Schin a exclusividade do Carnaval de Salvador, promete fazer na capital baiana, até o reinado de Momo, o maior investimento de marketing já feito por uma cervejaria por estas bandas.

Hoje (17h), na área interna do Farol da Barra, porta-vozes da Ambev, Ricardo Melo e Paula Lindemberg, ao lado de ACM Neto, vão dar uma festiva coletiva para dizer até onde pretendem chegar.

Prometem que todos vão gostar.

Índice fiscal

O Índice Firjan de Gestão Fiscal (IFGF), da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, que mede o desempenho tributário dos 5.570 municípios brasileiros desde 2006, coloca Salvador como terceira capital do país e primeira do Nordeste em desempenho.

O índice se refere a 2015, e foi comemorado pelo secretário municipal da Fazenda, Paulo Souto.

- O índice alcançado por Salvador é maior do que o brasileiro, de 0,7 contra 0,5, e representa um acréscimo de 50% em relação ao ano de 2012, ou seja, ao final da gestão passada.

Pernas próprias — Souto diz que o equilíbrio das contas e uma gestão fiscal responsável geraram a situação positiva:

- É por isso que Salvador é hoje a capital que mais pode investir com recursos próprios. Anda com as próprias pernas.

Petralha zero

Saco de pancadas dos coxinhas, que o acham aliado do PT por suas charges publicadas em A TARDE, o chargista Simanca, que é cubano, passou 12 anos criticando Lula, Dilma, Hugo Chávez e Maduro (Venezuela), George Bush (EUA) e até Fidel Castro (portanto, nada de petralha nem de coxinha, como o qualificam), logrou um elogio que para ele valeu mais que todas as pancadas.

Ricardo Boechat e Macaco Simão, na Band News, teceram rasgados elogios ao cartum publicado terça, dia 29, em que um ovo diz para uma parruda galinha:

- Primeiramente, fora Temer!

POUCAS & BOAS

* Às vésperas do início da campanha eleitoral, uma antiga reivindicação dos moradores de Castelo Branco está sendo lembrada no bairro: a revitalização da praça Clériston Andrade, a principal de lá, há muito carente de um bom trato.

* A praça é o único espaço de lazer do bairro. Dilson Calheiros, presidente do Conselho de Moradores de Castelo Branco, diz que 'o ideal é que fosse revitalizada e equipada com aparelhos esportivos e de ginástica, para jovens e idosos'.

* O Centro de Cultura João Mangabeira e a Caixa de Assistência dos Advogados da Bahia, órgão da OAB-BA, promovem sábado o Dia D de vacinação contra a gripe H1N1 para advogados.

* Também sábado, a imunização vai acontecer em Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Feira, Guanambi, Ilhéus, Itaberaba, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Santa Maria da Vitória, Santo Antônio de Jesus, Teixeira de Freitas e Conquista.

Colaborou: Ludmila Cunha

